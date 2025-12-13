Kîjan hikûmet dê rê li ber pêkanîna peymana Kurd-Şamê bigire?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rêkeftina dawî ya di navbera Dîmeşq û hêzên Hese de roj bi roj zêde tê, û heke vê rewşê domdar be, hêja ye ku têkçûnên têkiliyên têkçûnî yên têkildar di navbera alîyên civakî de bêne pêk anîn. Hese di mehên berê de bi Dewletê Dîmeşkê li ser jêbirina rêkeftina Marsê 2025 peymanek çêkiribû, ku di bin vê peymanê de hêzên Hese divê di çarçoveya hêzên Sûriyê de avêtayî bibin. Lê belê, bi bêmanehî ya rêveberiya navendî û şerên şaxê vê dawî, Hese bawer dike ku Dîmeşk nekarîbûyî xwe li parastina komên xwe bi temamî bicîh bîne.
Tirkîye rewşa herî dijwar dike:
Çalakiyên Tirkîye û raporên siyasî rewşa li Hesekê zêdetir girîng dikin. Ankara, ku navenda sereke ya Hese ye, dizane ku lêvkirina pêkhatî ya PKK/Pêşmerge di derbarê alîkariya wê li sinorên başûr nayê qebûl kirin. Hakan Fidan, wîzîrê derve Tirkîye, 7ê Çile ragihand ku Hesek ti hêwldanek ji bo cîhanê rêkeftina Marsê 2025 ne kiribû. Li gorî Ankara, hêzên Hesek divê bi tenê û ne di çarçoveya yekîtiya pêşmergê yên Sûriyê de bibe.
Nardina hêz û ajansên Tirkîye bo Bakurê Sûriyê:
Li gorî raporên medyayê Tirkîye, heke Hesek heta dawîya salê di hêzên Sûriyê de avêtayî nebêt, Dîmeşk dest pêkirina operasyonê dikare û Tirkîye wê alîkariya xwe bidê. Li Bakurê Sûriyê, hêzên Tirkîye karwanên girs û sedsal serbazên xwe ji Efrîn, Kobanê û Bakurê Aleppo hatine nav xakê Sûriyê, ku jî di bin kontrola Ankara û komên hêzên Sûriyê yên alîkarî Tirkîye ye.
Bijartina dijwar bo Dîmeşk:
Dîmeşk li ser çalakiyên Tirkîye çavdêriye û heke hêzên Hese bi wê weqîf nebîn, divê yek ji du bijartinên dijwar hilbijêre:
- Hevkarî bi hêzên Tirkîye, ku dikarin alîkariyê ji xwezayî ve bikar bînin û neasayîşê li welatê xwe biparêzin.
- Nehevkarî bi hêzên Tirkîye, ku dikare rewşa têkildar bi Tirkîye û daxuyaniya navxweyî ya hêzên Sûriyê zêde bike.
Rola Amerîka:
Amerîka di kontrolê û gotûbêjên di navbera Hese û Dîmeşkê de bo cîhanê rêkeftina Marsê 2025 rolê sereke hebû. Li gorî Waşîngton, heke hêzên Hesekê hêza sereke yên Amerîkayê li dijî ISIS li erdê Sûriyê pêk tîne, wê destûrê ji bo şermezariyê tê dayîn.
