Şêx Êkremê Sabrî, xutbevanê Mizgefta(mescida) Al Aqsayê, tê dadgerekirin!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA– Dadgeha Qudsa dagirkerî îro (yekşem) biryarek derxist ku li gorî wê dadgeha dîwana Îmamê Mizsgefta Al-Aqsa, Şêx Ekrem Sabri, ê di sêşemê ya bê dîsa de lêkolînê bike. Ev biryar piştî dakêşana diji wî ya ji hêla dawiyeriyê ya rejîma İsraîlê ve hatî pêşkêşkirin hat wergirtin.
Tewhîmekan yên li dijî Sabri hatine danîn di nav “ teşwîqa têrorizmê ” de ne; li gorî perwerdekarên Îsraîlê, Sabri di xutbeyan û axaftinan giştî de ji hêza berxwedanan a filistînî re qewem kiriye. Yek ji van bû axaftina wî di merasîma hestiyê ya Adî Tamîmî di kampa Şu’fat û Raid Hazem li Jenînê di sala 2022’an de. Heman demê, ew her weha dihate tuhmekirin ji ber wê ku di duaya rojeva Îne ya li Mizsgefta Al-Aqsa de piştî şehadeta Îsmaîl Heniyê, serokê Hamasê, wî re taziye kirî bû!
Xelîd Zabaraqa, parêzerê Sabri, ev tewhîmekan wek "şopandina siyasî, dînî û fikrî" nas kir û got ku desthilatdarên sîyonîstî ji pozîsyonên dînî û siyasî yên Sabriyê narazî ne û hewl didin dengê wî bigrînin.
Ji aliyê din ve, medyaya Îsraîlê ragihandin ku Sabri ne tenê bi destekê ji berxwedanê ditirsîn, lê her weha bi belavkirina tiştên dijî-Israîlî û “ teşwîqa tundutijiya ” jî tê nîşandan. Ew dihate tuhmekirin ku di yek ji xutbeyan dawiyê yên xwe de li Mizgefta Al-Aqsa, Îsmaîl Heniyê "şehîd" gotiye û ji bo wî dua kirîye!
Di dîroka parastina yasayî ya Sabriyê de jî berhemên berî hebûn: berê jî ew ji ber axaftinên wî yên di destekê ji kesên çepdar a filistînî de di sala 2022’an de hatibû lêkolînkirin.
Li gorî ragihandinê, desthilatdarên rejîma sîyonîstî dixwazin qama wî ya cînavayî (iqameta herdemî) betal bikin; wezîrê navxweyî yê wan jî li ser betal kirina wê îqametê axivî.
Ekrime Sabri ji yadkarên girîng e ku dengê wî wekî nûnerê berxwedanê û destekê ji berxwedanê di nav civaka filistînî de girîngî ye.
………………….
Dawiya Peyam/
Tags
Îkrime Sebrî
Mescîda Eqsa
Filistîn
Îsmaîl Heniye
Rejîma Siyonîst
Your Comment