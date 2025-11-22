Cihê bêpayî ji xuyabûnên madî û nirxên derewîn di zewacê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Zewaca Mezin a Fatîma Zehra û Emîrê Mûminîn Îmam Elî (Silav liwanbin)tenê girêdana pîroz û asmanî nebû, lê her weha mînakek bêhempa ye ji bo hemû mîllêtên mirovan di mijara hilbijartina hevjînê, avakirina malbatê û binyad kirina jiyana hevbeş li ser nirxên rast û ilahî. Ev zewacê pîroz, bê ji hemû dîtinên madî û nirxên firotanî yên ku di civakên cîhanê de populer in, nîşan dide ku sa'adet û pîşkeftina mirovan li ser bingehên ruhî û ma'newî ve hatiye damezrandin, ne li ser zêdehiya dînaya fanî.
Yek: Pîvanên hilbijartina hevjînê/ê di kevneşopiya Fatimîyan de:
Di demên cahliyêtê û heta pêşî di gelek civakên piştî Îslamê de jî, pîvanên zewacê li ser dewlemendî, neseb, bedewiya zaherî û hêzên etnîkî hate binyadkirin. Lê di zewaca Fatîme (s.x) de, ev hemû pîvanên zaherî hatine paşguh kirin û teqwa, bawerî, zanîn û fedakariyê hatine dîtin wekî bingehên sereke.
Dû: Bêrêzîkirina dewlemendî û rewşa madî
Emîrê Mûmînan Îmam Elî (s.x) di wextê wî de ji aliyê aborî ve pir teng êş e. Tenasipê wî tenê çarxê zerehê bû (ku ew jî ji bo kirîna tiştên bingehîn yên jiyana nû hate firotin: hisir, destekan, gilîm, kuze, devjêr, mişk, postê gozan, perde û yen ditir..).
Bi awayekî şaş, gava mezinên Qureyş û hevalên dewlemend û bi cihê civakî bûn, hatin xwestina Fatîme (S), Pêxember (s.x.a) hemû wan red kirin û tenê Îmam Elî (s.x) liq û berqîya wî zanî. Ev xebat nîşan dide ku mal û cîh hergav li dijî erdem û ma'newetê qîmetê xwe dibêje.
Heta mehre Fatîme (s.x) jî qeleq û rêmî bû; wisa ku nîşanekî zelal bû ji bo sadejiyanî û dûrmanî ji tejemmûl.
Sê: Zêdetirin Pîvan — Teqwa û Îman û baweriyê
Pêxember (s.x.a) gava ku hewldanên xwestinê ji aliyê kesên dewlemend têne kirin, gelek caran dibêje:
"Innî enteziru biha el-qadâ" – “Ez li derheqê zewaca Fatîme li hukm û qezayê Xwedê li bendê me.”
Ev nîşan dide ku hilbijartina Xwedê li ser bingeha teqwa û îmana Îmam Elî (s.x) bû. Fatîme (s.x) jî bi razîbûna tevahî ev zewac qebûl kir, çimkî pîvana wî, hevkûfiyet di îman û ma'nevetê de bû, ne dîtinên fanî.
Çar: Sadejiyanî û Dûrmanî ji Tecemmûl-Jiyana sade û dûrketina ji luksê:
Merasimê zewac û cezihazkerdina Fatîme (s.x) carekê dîsa mînakekî temam a sadejiyanî bûn. Cehîzên wî tiştên zêde hêsan û pêwîst bûn, heta hin jî tiştên bingehîn yên rojane bûn. Ev tev li dijî tejemmûl û serhildana madî ye ku îro jî bûye kêşa gelek malbatên me. Armanca zewacê aramî û pîşkeftin e, ne nîşandan û pêxistinê mal û dewlemendî.
Pênc: Axaftinên Bêdikkariya li Dîtinên Madî di Zewacê de
1. Kêmkirina têkebra rewşenbîrî
Hilbijartina hevjînê li ser bingeha nirxên rastî, destpêka jiyanê ji giranîyên gözal-guft û teqîbdana dîtinên madî qut dike, û aramî û razîbûn ava dike.
2. Pêkanîna malbata petaw û bihêle
Zewacên li ser teqwa, hezkirin û têgehîştin ava dibin, qawetir in. Ji ber ku dîrewaniya aborî û guherîna zaherî nayên xwedan sererastkirina wî binyadê.
3. Parastina zarokan ji madîgerî
Zarokên ku di van malbatan de mezin dibin, nirxên ma'nevetî fêrik dibin û ji tebeqeyên madîgerî parastî dibin.
4. Mînakek ji bo civakê
Zewaca Fatîme û Îmam Elî (s.x) mînakekî zelal e ku nîşan dide sa'adet di sîmpelî û ruhaniyetê de ye, ne di mal û cihê de.
Şeş: Armanca zewacê — Aramî û Hezkirin
"… li ser ku hûn li wanê aramî bibînin û Xwedê navbera we de hezkirin û rehmet da…" (Rûm 21)
Ev ayet nîşan dide ku armanca zewacê "sekîne" (aramî), "meweda" (hezkirin) û "rehmet" (nezikî) ye — û van bi tiştên madî re têkiliyek tune ye.
Heft: Pêşniyarekî Qur'ânî — Zewac naçe paşî ji ber fukara bûn
"Ger ew fukara bin, Xwedê wan bi fazla xwe dewlemend dike…" (Nûr 32)
Ev ayet nîşan dide ku fukarî asteng nekirina zewacê ye û Xwedê bi destê xwe karasaz dike.
Di zewaca Fatîme û Îmam Elî (s.x) de jî ev rastî tê dîtin.
Heşt: Pîvana Rast — Teqwa
"… Edeqimî yên we li der Xwedê yên her zêdetir teqwa hene…" (Hucûrat 13)
Ev ayet, teqwa pîvana serke ye, ne neseb, ne mal, ne cih. Zewaca Fatîme û Îmam Elî (s.x) ma'nevetekî tam di vê ayetê de tê xwendin bû.
🔶 Encam
Zewaca Fatîme û Emîrê Mûmînan Îmam Elî (Silav liwanbin) carekê mînakekî pîroz e ku di nav de hemû dîtinên madî hatine paşguhkirin û teqwa, îman û axlaq binyadên zewacê bûn. Ev mînak qasî ku ji bo hemû mirovan ders e — ji mînakên ma'nevetî vegerin da ku malbatên xwe qawetir bikin û civakê ji kêşên madîgerî biparêzin.
Pênûs:
Xanim F. Dildarî (Lêkolîner, Şêwirmenda Malbatê, Çalakvana Medya û Siberê)
