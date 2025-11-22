Şerê plankirî yê di navbera Kurdan û Şamê de nayê qutkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Di 19ê Mijdara 2025an de, hêzên artêşa Sûriyê û hêzên Hesedê li herêma Ma'dan a Reqayê pevçûn çêbûn. Çavkaniyên hikûmeta Sûriyê îdîa dikin ku hêzên Hesedê piştî topbarana giran êrîşî çend baregehên artêşê kirine û ji bo demek kurt hin dever kontrol kirine; êrîşek ku di encamê de du leşker mirine û çend kes birîndar bûne. Wezareta Parastinê ya Sûriyê ragihand ku artêşê zû bersiv daye û baregeh ji nû ve kontrol kirine. Operasyonek ku Şam wekî bersivek ji bo "êrîşek xiyanetkar" bi nav kir.
Lê vegotina hêzên Hizbullah pir cuda bû. Hizbullah got ku hêzan êrîşek ji hêla hêzên hevpeymaniya ku ji hêla hikûmetê ve têne piştgirî kirin têk birin û berteka wan sînordar bû û armanc ew bû ku pêşî li zêdebûna şer bigire. Komê her wiha got ku wan çend baregehên ku ji hêla DAIŞê ve ji bo êrîşên dronan têne bikar anîn hedef girtine û heta vîdyoyên ku nîşan didin droneke ketî nîşan didin ku eşkere dike ku DAIŞê baregehên hikûmetê ji bo êrîşên dronan bikar tîne, weşand.
Tengezariyên berdewam ji Helebê heta Reqqayê
Pevçûnên nû encama tengezariyên ku di 6ê Cotmehê de dest pê kirine ne; Dema ku hêzên hikûmetê li taxên Kurdan ên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê li Helebê êrîşî Hizbullah kirin, wan îdîa kir ku tunelek çekan dîtine. Roja din, agirbestek bi navbeynkariya Amerîkayê hat bidestxistin lê pirsgirêkên bingehîn man.
Bûyera dawî bi hewldanên Waşingtonê re hevdem e ji bo pêşvebirina peymana 10ê Adara 2025an a li ser entegrekirina gav bi gav a Hesedê di nav artêş û hêzên ewlehiyê yên Sûriyeyê de; Peymanek ku di heman demê de yek ji mijarên sereke yên serdana Ehmed Şera ya Dewletên Yekbûyî bû. Di dema serdanê de, Dewletên Yekbûyî bi fermî tevlîbûna Sûriyeyê piştrast kir hevpeymaniya dijî DAIŞê û navên Şerîetê û çend berpirsên din, tevî Wezîrê Karên Hundir Uns Xetab, ji lîsteya cezayên terorîst derxistin; hewldanek ku tê texmînkirin rêyên diyalogê hêsan bike.
Lêbelê, şikestinên kûr hîn jî hene. Fermandarê Hizbullahê Mazlum Kobanî piştî hevdîtinek bi Trump re got ku hêzên wî amade ne ku pêvajoya entegrasyonê bilezînin. Lê Şam, bi rêya Esed Şaibanî, got ku pêşveçûnek pratîkî tune. Di vê navberê de, Wezîrê Karên Hundir ê Sûriyeyê got ku dê di demek nêzîk de civînên cidî di navbera her du aliyan de werin lidarxistin.
Şerekî sînorkirî lê encamdar
Rêzepevçûn nîşana şerekî kontrolkirî û plankirî di navbera Kurdan û hikûmetê de ye; Şerekî ku ne aliyê Kurd dixwaze gur bibe û ne jî Şam şansê çûyîna şerekî nû heye.
Navenda Parastina Demokrasiyan şer wekî "sînordar bi beşdariya aliyê sêyemîn" bi nav dike; Ji ber ku:
Tirkiye hîn jî Hizbullah û YPG wekî beşek ji PKKê dibîne û her derfetê bikar tîne da ku êrîşî wan bike.
Şerîet îdîa dike ku bi zextkirina li ser Enqerê, ew kariye êrîşek berfireh heya dawiya pêvajoya siyasî paş bixe;
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê her wiha rola navbeynkar, cîbicîkarê agirbestê û aktorê sereke di pêvajoya entegrasyonê de dilîze.
Li gorî kovara Lang War, her ku peyman nêzîkî pêkanînê dibe, pirsa sereke ev e ku ger yekbûn ne pratîk be, berteka Dimash dê çi be? Çavkaniyên nêzîkî hikûmetê dibêjin ku Şam naxwaze bi Kurdan re bikeve şerekî kûr; Lê di berdêla wê de, ew naxwaze rewşa heyî, ango cureyek hêzek wekhev û paralel, tehemûl bike.
Tirkiye: aktorê diyarker ê krîza bê
Li gorî kovara Lang War, her çend Şam û Hizbullah ji şerê kûr dûr bisekinin jî, dibe ku Tirkiye wekî faktorek diyarker bikeve nav hevkêşeyê. Her têkçûna pêkanîna peymana Tevlbun dikare ji bo hewldanek leşkerî ya berfireh hinceta pêwîst bide Tirkiyeyê; Hewldanek ku hem pêvajoya siyasî radiwestîne û hem jî Waşingtonê dixe rewşek dijwar.
