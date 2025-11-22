"Rapora taybet a Mehr; nûnerê Trump ji bo derxistina encamên hilbijartina Iraqê kî ye?"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Di aloziya siyasî ya li Iraqê piştî hilbijartinên parlemanî de, navekî nû bala her kesî kişandiye; Mark Sawaya, nûnerê taybet ê Trump li Bexdayê. Bi eşkereyî, destnîşankirina wî atmosfera siyasî ya li Iraqê tevlihev kiriye û gelek pirs li ser niyeta Washingtonê derxistiye holê. Di 19ê Cotmehê de, Trump ew wekî "kesayetiya herî navdar di têkiliyên dualî de" bi nav kir. Lêbelê, gelek kesan li Bexdayê ev gava Trump ne wekî nîşanek niyeta baş, lê wekî hewldanek ji bo bandorkirina herikîna hêzê li Iraqê şîrove kirin.
Marak Sawaya kî ye?
Sawaya, ku li Detroitê di malbateke kêmneteweya Keldanî ya Xiristiyan a Iraqê de ji dayik bû, berevajî dîplomatên kevneşopî, pêşî berê xwe da karsaziyê û di demek kurt de di pîşesaziya esrarê ya qanûnî de ku ew dizanin navekî çêkir.
Xala werçerxê di jiyana Sawaya de piştgiriya Trump di hilbijartinên 2024an de, destpêkirina kampanyayek ji bo Trump û berhevkirina fonan ji bo kampa Trump bû, ku rekordek nû ji bo kişandina dengên koçberan danî, baweriya Trump û tayînkirina wî ji bo pêşniyarek hesas li Bexdayê qezenc kir.
Lê navê Sawaya bêtir ji devkî ye ji bo doza nakok a berdana "Elizabeth Tsorokov", lêkolînerek Rûsî, welatiya Îsraîlê û tawanbarkirî sîxur li Iraqê ku ji 900 rojan zêdetir li welêt girtî ye. Sawaya rolek girîng di navbeynkariya berdana sîxur de lîst, ku medyaya Rojavayî wekî "yekem ya nefermî" bi nav kir. serkeftina dîplomatîk. Ev e ya ku kesayetiya wî tevlihev dike; Karsazekî zêdeker ku ketiye nav siyaseta derve.
Sedemên hilbijartina Sawaya
Biryara Trump a şandina Sawaya bi hilbijartinên Iraqê re hevdem e û eşkere ye ku ne tesaduf e. Dewletên Yekbûyî ji Çileya 2025-an vir ve balyozek daîmî li Bexdayê tune ye, û têkiliyên di navbera her du welatan de bi piranî bi rêya rayedaran têne kirin. kiryarek ku helwestên Trump di serdema wî ya yekem de tîne bîra mirov; Kesên pêbawer li şûna dîplomatên profesyonel destnîşan bikin. Lêbelê, pispor tayînkirina Sawaya wekî bilindbûnek di pêşîniyên siyaseta derve ya Washingtonê de dibînin, ku paşxaneya Keldanî ya Sawaya destnîşan dike, ku dikare bigihîje Sunniyên muxalif û her weha kêmneteweyên Xiristiyan.
Pêşniyara Sawaya; Ji rêxistinkirina pakêtan bigire heya dizên aborî
Di daxuyaniya xwe ya yekem de, Sawaya tekez kir ku pêdivî ye ku bawerî û piştgirî ji bo serxwebûna Iraqê were avakirin û soz da ku bi hemî komên siyasî re hevkariyê bike. Ev yek wêjeya hemî nûnerên Amerîkî ji Paul Bremer bigire heya Brett McGurk tîne bîra mirov, ku armanca wan ew bû ku dizên Washingtonê li Iraqê diyar bikin.
Sawaya di hefteyên dawî de serdana Erbîl, Mûsil û Besrayê kiriye û bi rêberên herêmî re civiyaye. Li Besrayê, wî soz daye ku ji bo telafîkirina beşdariya kêm a Sunnî, veberhênanê li binesaziyê bike. Ev beşek ji pêşniyareke mezintir e ku Waşington jê re dibêje "mezinkirina ji nû ve ya Iraqê", û bala sereke ya Sawaya, li gorî dirûşmeya hilbijartinê ya Trump, li ser hevpeymanî û fraksiyonên piştî hilbijartinê û şerê siyasî li dijî hêzên ewlehiyê yên Heşdî Şebî ye.
Bê guman, pêkhateya parlementoya bê dê serokwezîr û serokkomarê Iraqê diyar bike, û Sawaya hewl dide ku bi têkiliyên rasterast bi hin rêberan re rê li ber serkeftina hêzên hevpeymaniya Amerîkî veke. Di sektora aborî de, ew hewl dide ku planeke wekî "perwerdehiya rêveberiya çavkaniyên xwezayî" bide destpêkirin ku bi eşkere ji bo pêşxistina şiyanên herêmî hatiye çêkirin, lê di pratîkê de ji bo şîrketên Amerîkî di warên petrol, çek û teknolojiyê de derfetek peyda dike. Ev heman plana Trump e ku hebûna bazirganî bi hebûna leşkerî biguherîne.
