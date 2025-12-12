Nûnerê Amerîkî: Divê Lubnan beşdarî Sûriyê bibe!/ Nebîh Barî: Pir xeletiyan nekin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA - Nebîh Berî, Serokê Parlamentoya Lubnanê, bi awayekî zelal daxuyaniyên Tom Barrack, şandeyê Amerîkî, derbarê “yekbûna Lubnanê bi Sûriyeyê” red kir û ew weke “xeletiyeke mezin û qet nayê qebûlkirin” binav kir.
Berrî tekez kir: “Tu kes mafê tehdîdkirina gelê Lubnanê nîne,” û zêde kir ku “bi giştî nayê fikirîn ku bi gelê Lubnanê re bi vê celeb zimanekî biaxivin, bi taybetî ji aliyê dîplomatan ve.”
Pêngavên Siyasî û Hilbijartin
Wî di berdewamiyê de, bal kişand ser mijara başûrê Lubnanê û got: Artêşa Lubnanê %90 ji bendên peymana agirbestê li herêma başûrê Litani cîbicî kiriye û ew ê mayî jî heta dawiya vê salê temam bike.
Derbarê mijara hilbijartinên parlamentoyê de, Serokê Parlamentoyê li ser pabendbûna tam bi demjimêrên diyarkirî israr kir û got: “Ne betalkirin heye û ne jî paşxistin.”
Wî zêde kir ku hemû alî dixwazin hilbijartin bên kirin û “em hîna ji bo her projeyek ku bibe sedema lihevkirinê amade ne.”
Berî herwiha bîr xist ku qanûna heyî ya hilbijartinê divê were cîbicîkirin û hilbijartin dê tenê li gorî vê qanûnê bên kirin.
Têkiliyên Herêmî û Navneteweyî
Derbarê têkiliyên bi Erebistana Siûdî de, Berri got: “Têkiliya min a kesane bi Padîşahiya Siûdî re pir baş e û têkiliya Erebistana Siûdî bi Lubnanê re jî baş e.”
Wî herwiha daxwaza sûdwergirtina ji bandorên erênî yên serdana Papa bo Lubnanê li ser astên neteweyî, giyanî û gelêrî kir.
Ev helwestên wî piştî wê hatin ku Tom Barrack di axaftina xwe de li “Foruma Doha 2025” de gotibû: “Sûriye û Lubnan divê li kêleka hev bin, ji ber ku her du jî nûnertiya çandeke geş dikin.”
Di pêşveçûneke din de, Nebîh Berî îro Mîşel Îsa, balyozê Amerîkayê li Lubnanê, mêvandar kir. Di vê hevdîtinê de, wan li ser paşeroja siyasî û rewşa giştî ya welat, herwiha li ser têkiliyên dualî yên di navbera her du welatan de gotûbêj kirin.
