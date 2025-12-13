Vekirina "Tora Hilberînerên Naveroka Misilman" li Brîtanyayê / Civîna yekem li Parlamentoya Brîtanyayê pêk hat

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Li Meclisê, komek ji misilmanên navdar ên Brîtanî êvara çarşemiyê li hev civiyan û li ser rapirsî, nûneratî û bandora afirîner gotûbêj kirin. Civîn destpêkek Tora Afirînerên Misilman (MCN) bû, ku ji hêla Shaista Gohir, Rêvebera Tora Jinên Misilman a Keyaniya Yekbûyî û Sebina Hussain, afirînera naveroka medyaya civakî ve hat kirin.
Di beşdaran de bandorker, kesayetên medyayê, hunermend, çalakvanên civakê û rojnamevanên ku balê dikişînin ser çawaniya guherandina wêneya misilmanên Brîtanî di medya û şahiyê de bûn.
Beşdarên vê civînê îşaret bi kêşeyên vegotinên neyînî yên li dijî Mislimanan, qedexeyên gihîştinê û dijminatiya serhêl kirin; Mijarên ku bi salan dengê rastî yê Mislimanan di medyayê de qut kirin an jî xera kirin. Lê belê, atmosfera civînê xwediyê nêzîkbûneke pêşeroj bû, û beşdaran ramanên pratîkî ji bo guhertina sîstemî pêşkêş kirin, di nav wan de îmkana diyaloga rasterast bi kesayetiyên bibandor di medya û siyasetê de bi girseyî, mijareke ku Mesîta Gohar soz da ku piştgiriya wê bike.
Barones Shaiste Gohar di vê hevdîtinê de wiha got: "Ji ber torgilokê ez gihîştim rewşa xwe ya niha. Ev şebek rê dide endaman ku piştgiriyê bidin hev û xebatên hevdu geş bikin."
Civîna maseya dor gava yekem bû ji bo pêşxistina Tora Hilberînerên Misilman / MCN, tora neteweyî ya ku biryar e di Adara 2026an de bi fermî were destpêkirin. Sebîna Husên got jî: "Rêxistina vê bûyerê projeyek berjewendiya min a kesane bû û armanca sereke xurtkirina dengê misilmanên Brîtanî û kontrolkirina vegotin û çîrokbêjiya wan e." Wî berdewam kir: "Bêrînên îroyîn nîşan dide ku toreke wiha çiqasî pêwîst bû."
MCN beşek ji Tora Jinên Misilman UK (MWNUK) ye, ku hêjayî gemarê CEOyê xwe ye. Tora pêşwaziya hemî afirînerên Misilman dike û dê di meha Adarê de ligel Meha Mîrata Misilmanan, destpêşxeriya din a Tora Jinên Misilman a Keyaniya Yekbûyî bimeşîne. Gohar destnîşan kir: "Min Meha Mîrata Misilmanan ava kir da ku li dijî normalîzekirina zêde ya cudakariya li dijî misilmanan li Keyaniya Yekbûyî bisekinin." "Tevî hebûna Meha Hişyariya Dij-Îslamê di Mijdarê de, min hest pê kir ku hewcedarî bi destpêşxeriya din heye ku bi awayekî pîrozbahî, li ser bingeha çîrokbêjiyê, mezinatiya dijî Misilmanan çareser bike."
Endamên torê dê bigihîjin perwerdehî, atolye, û bernameyên şêwirmendiyê, û her weha bernameyên perwerdehiya qanûnî, darayî, û karsaziyê, perwerdehiya parêzvaniyê, û derfetên kampanyaya hevbeş. Tora di heman demê de ji hilberîneran re dibe alîkar ku bi hev re têkilî daynin, ramanan parve bikin û piştgiriyê bidin hev.
Endamên lijneya şêwirmendiyê yên MCN-ê yên ku nû hatine damezrandin, di nav de hilberînerên vîdyoyê yên wekî Shabaz Ali, nivîskar Uva Seren, û edîtorê weşanê Natasha Syed, dê stratejiyên ku bandorê li çîrokên medyayê û çêkirina siyasetê bikin bi piştgirîya hêja ya Gohar pêşve bibin. Şabaz Eli, xwedan du mîlyon şopînerên li ser Instagram, got: "Pêşeroja afirînerên misilman bê guman balkêş e û em hêvî dikin ku mezin bibin û di dawiyê de cûdahiyek rastîn çêbikin."
