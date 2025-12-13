  1. Home
Îro sê leşkerên Amerîkî li Sûrîyê hatin kuştin

13 December 2025 - 23:21
News ID: 1761362
Source: https://ku.mehrnews.com/
Pentagonê ragihand ku di êrîşekê de li ser dewriyeke hevbeş a Amerîkî-Sûrî li bajarê biyabanî yê Tedmurê yê Sûriyeyê, du leşkerên Amerîkî û wergêrekî sivîl hatin kuştin û sê yên din jî birîndar bûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê (Pentagon) di daxuyaniyekê de ragihand, di êrişa Tedmûrê de li Sûriyê 2 leşkerên Amerîkî û wergerek hatine kuştin.

Ji aliyekî din ve, du berpirsên Sûriyê ji Reutersê re ragihandin, ku karwaneke hêzên leşkerî yên Sûriyê û hêzeke Amerîkî di hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê de, roja Şemiyê di dema dewriyeyekê de li bajarê Tedmurê li navenda Sûriyê rastî êrişekê hat û birîndar bû.

