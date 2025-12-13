Îro sê leşkerên Amerîkî li Sûrîyê hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê (Pentagon) di daxuyaniyekê de ragihand, di êrişa Tedmûrê de li Sûriyê 2 leşkerên Amerîkî û wergerek hatine kuştin.
Ji aliyekî din ve, du berpirsên Sûriyê ji Reutersê re ragihandin, ku karwaneke hêzên leşkerî yên Sûriyê û hêzeke Amerîkî di hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê de, roja Şemiyê di dema dewriyeyekê de li bajarê Tedmurê li navenda Sûriyê rastî êrişekê hat û birîndar bû.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment