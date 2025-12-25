Îtirafên rayedarên siyonîst li hember hêza sîber a Îranê + vîdyo

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (S.X) - ABNA -Berpirsên îstîxbaratî û ewlehiyê yên rejîma Siyonîst bi eşkereyî dan nîşan kirin ku şerê sîberî yê Îranê li dijî rejîma Siyonîst pir berfireh û giran e.
Gil Messing, serokê stafa yek ji şîrketên ewlehiyê yên sîberî yên vê rejîmê, got:
“Îran biryarek stratejîk daye ku şerê sîberî yê temamî li dijî Îsraîl dest pê bike û bi berhevkirina çavkaniyên mezin ji herêmên cuda yên cîhanê, êrîşên giran û rêxistî pêk tîne.”
Her weha Babak Ishaqî, rojnamevanê torê 13-a Îbranî, bi qebûlkirina serkeftina hackerên Îranî got:
“Wan karîye bigihîjin cîhên pir hêsas û kesên pir girîng; ev serkeftin di nav Îranê de bala gelek kesan kişand û dengdanek mezin çêkir.”
