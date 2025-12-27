Pêşveçûna bi guman a danûstandinên ewlehiyê yên di navbera Sûriye û Rêjîma Siyonîst/îstiqrar an jî sepandina desthilata nû li ser Şamê û navçeyê

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA – Di demekê de ku herêm hîn jî ji birînên kûr ên ku ji ber hebûna û çalakiyên rejîma Siyonîst têne çêkirin di êşê de ye, raporên nû ji pêşketinên girîng di danûstandinên veşartî yên navbera Dîmeşq û Tel Avîvê de nîşan didin.
Çavkaniyek Sûrî ya nêzîkî Ebu Muhammed el-Colanî, serokê demkî yê Sûriyê, ji torê Siyonîstî i24 News re gotiye ku danûstandinên ji bo gihîştina peymanek ewlehiyê ya nû, li ser bingehê guherandinên biçûk ên li peymana agirbestê ya sala 1974ê, gihîştine qonaxên pêşketî û îmzekirina wê di nêzîk de gengaz e. Lê ev pêşketinên ku bi giranî ji bo berjewendiyên Siyonîstan û di çarçoveya domandina dagirkirina Bilindahiyên Golanan de ne, pirsgirêkên girîng derbarê rola têkbirîner a Tel Avîvê di bêîstîqrariya herêmê de radigihînin.
Li gorî raporên nû, li gel Rûsyayê di navbera arastekirinê de, piştgiriya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê jî di avakirina peymanek ewlehiyê ya navbera Tel Avîv û Dîmeşqê de rolê taybet û girîng lîstiye.
Ev navbînî, ku di meha Îlonê ya borî de ji ber daxwazên nenormal ên rejîma Siyonîst rawestabû, niha bi zextên Donald Trump, serokê Amerîkayê, dîsa dest pê kir.
Trump, ku dîrokeke dirêj a piştgirîya yekalî ya ji polîtîkayên êrîşkar ên Netanyahu re heye, şert daye ku ger Dîmeşq bi şertên wekî têkoşîna li dijî Hizbullah û sînordarkirina bandora Îranê razî bibe, Amerîka dê cezakirinên li dijî Sûriyê rakê. Ev şertan bi awayekî rast Sûriyê dikin amûrek di destê Îsraîlê de.
Ev çavkanîya Sûrî destnîşan kir ku peymana gengaz ne tenê aliyên ewlehiyê, lê her weha pêveka dîplomatîk jî tê de heye û gengaz e ku di civînek bilind-astê de li yek ji welatên Ewropayê were îmzekirin. Lê xetên sor ên Dîmeşqê di nav de dawîkirina destwerdanên Îsraîlê, vegerîna şertên agirbestê ya sala 1974ê, û peywendiya Tel Avîvê bi nepiştgirîkirina komên cuda-xwaz an radîkal in; daxwazên ku bi dîroka rejîma Îsraîlê ya piştgirîkirina komên çekdarên terorîst wek HTS (koma Colanî) re di dijberiyeke temamî de ne.
Raporên dawî nîşan didin ku Colanî di civînên veşartî de, di nav wan de civîna bi Tzachi Hanegbi, şêwirmendê ewlehiyê yê neteweyî yê rejîma Siyonîst, li Abu Zabi, li ser parastina yekîtiya axê Sûriyê û çareserkirina tansiyonên Golanan rawestiye; lê Netanyahu hîn jî li ser çêkirina Sûriyê ya bêçek bi temamî îsrar dike – polîtîkayek ku bîranîna dagirkirina neqanûnî ya Golanan ji sala 1967ê vedigerîne.
Esad el-Şeybanî, wezîrê karên derve yê Sûriyê, mehê borî ragihand ku Dîmeşq hêvîdar e heta dawiya sala 2025ê bigihîje peymanekê ku bêyî çêkirina herêmên hîlayî yên nû û bi balê li ser kêmkirina tansiyonan be. Lê rexnegiran vê rêbazê sade-dilî dibînin، çimkî Îsraîl hîn jî êrîşên asmanî li ser hedefên leşkerî yên li başûrê Sûriyê didomîne û kontrola beşên Golanan di destê xwe de digire؛ çalakiyên ku ne tenê serweriya Sûriyê binpê dikin، lê her weha bêîstîqrariya tevahiya herêmê zêde dikin û bûne sedema ku hezaran sivîl qurban bibin.
Di heman demê de, çavkaniyên herêmî ji serdana nêzîk a Receb Tayyip Erdoğan, serokê Tirkiyeyê, bo Îranê nûçe didin؛ serdanek ku beşek ji wê ji bo hewldanên navbînî di navbera Tehran û hukûmeta nû ya Dîmeşqê de taybetî hatiye veqetandin. Ev pêşketin di demekê de têne kirin ku rejîma Siyonîst, bi dîrokeke piştgirîya darayî, çekdarî û bijîşkî ji komên terorîst wek El-Qaîde li Sûriyê, niha Colanî ji “emîrê DAIŞ ê” veguherandiye “pêşwazkerê Siyonîst”; guherandinek ku rexnegiran wê wek nîşana polîtîkayên du-alî û têkbirîner ên Tel Avîvê di herêmê de dinirxînin.
Pisporan hişyarî didin ku ev peymana gengaz, ger were îmzekirin, ne tenê dê alîkariya kêmkirina bandora Îranê bike، lê her weha dê şertên desthilatdariya zêdetir a Îsraîlê li ser herêmê biafirîne û astengên wek pirsgirêka Golanan û xemên ewlehiyê yên Sûriyê piştguh bike.
