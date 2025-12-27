Reign Policy: Dîplomasîya Trump bi deng û qîrîn e، lê vala û bê-nav e

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Rojnameya Keyhan di stûna “Nûçeya Taybet” de nivîsiye: Foreign Policy bi nivîsa Stephen Walt destnîşan dike ku îdîayên aştiyê yên Donald Trump bi piraniyê propagandayî ne û bandorek dirêjdemî nîne. Ji Xezzeyê, Ukraynayê, Kambocya û Taylandê heta Kongo, Sûdan û Başûrê Asyayê، peymanên şanazî yên wî an têk çûne an jî bûne sedema zêdekirina krîzan. Bêsebrîya strukturî، bêbalî li hûrguliyan، piştrastina li dîplomatên amatûr û alîgirî di navbînîyê de، krîza baweriyê hîn kûrtir kirine.
Trump îddîa kiriye ku wî heşt şer bi dawî aniye؛ îddîayek ku bi bêbextî nêzîkî heman qas “rast” e ku ev bîra ku Zanîngeha Trumpê carekê cîhek baş bû ji bo xwendinê. Li şûna dawîkirina rastîn a şer û têkçûnan، pisporiya Trump di pêşkêşkirina tiştêk de kurt dibe ku dikare “planên aştiyê yên Potemkînî” bên navkirin: pêşandanên şanazî ku bi deng û medyayeke giran têne ragihandin، lê zû têk diçin û tenê qelebek propagandayî dimîne.
Li Gazeyê، plana aştiyê ya 20-bendî ne tenê şerê navbera Îsraîl û Hamasê rawestandine، lê encamek berevajî daye. Ji dema agirbestê ve، 400 Filistînî hatine kuştin؛ û hêzên parastina aştiyê yên ku diviyabû çavdêriya qonaxên agirbestê bikin، hîn nehatine damezrandin. Ev plan bi rastî tenê perdeyek e ji bo hewldanek bêrawestan ku “Îsraîla meztir” biafirîne.
Bi heman awayî، îddîaya Trump derbarê dawîkirina şerê sînorî yê navbera Kambocya û Taylandê jî di bin zexta bûyerên paşîn de reng winda kiriye û her du welat dîsa dest bi pevçûnan kirine. Ev heman modela trajîk li Kongoyê jî tê dubarekirin.
Li Sûdanê jî، hewldanên dawîkirina şerê navxweyî yê xwînbar bi tu encamekî berçav nehatine qedandin û pevçûn hîn jî qurban digire. Di cepheyeke din de، serokwezîrê Hindistanê bi eşkere îddîayên Trump derbarê rawestandina pevçûna sînorî ya navbera Hindistan û Pakistanê red kir û wan bêbingeh binav kir.
Ukrayna jî ji vê qaîdeyê dernakeve. Trump di dema kampanyaya hilbijartinê de bi xweşbînî îddîa dikir ku dê şerê Ukraynayê “di 24 saetan de” bi dawî bîne. Ew dem jî ev îddîa pêkenîk bû. Ev hewldanên bêbandor bi karên din re hatine hevkirin ku agirê şer li cihên din hîn zêde kirine. Trump ferman da bombebaran an êrîşên fûze yên li Afganistan، Nîjerya، Somalya، Lîbya، Iraq، Sûriye û Yemenê، û dest bi kuştinên neqanûnî li herêma Karayîbê kir.
Trump aştiyekerêk qels e، çimkî ew û tîma wî hemû şertên rastîn yên aştiyê piştguh dikin. Bi taybetî xwe Trump bi navdengî bêsebr e û bi hûrguliyan re eleqedar nîne. Ger ev rêbaz bi tecrûbeya Jimmy Carter were berhevkirin، cudahî bi eşkere tê dîtin؛ serokek ku saetan dirêj xerc kir ji bo razîkirina berpirsên Misrê û Îsraîlê heta ku di sala 1978ê de peymana Camp David hate îmzekirin. An jî navbînîya Theodore Roosevelt ku di sala 1905ê de dawî li şerê navbera Rûsya û Japonya anî. Li hember van nimûneyan، Trump ne dixwaze û ne jî dikare dest bi karê dijwar û dirêjdemî yê danûstandinê bike û pêşniyarên afirîner ji bo tijîkirina qulikên kûr ên navbera aliyan pêşkêş bike.
Pirsgirêk ev e ku Trump rêyek din hilbijartiye: piştrastina li dîplomatên amatûr wek Steve Witkoff an Jared Kushner li şûna dîplomatên profesyonel û xwedî pisporiyê. Ev li vir e ku dijminatiya Trump bi “dewleta veşartî” li xwe vegerîye zirarek. Pirsgirêka herî girîng ev e ku Trump û hin şandeyên wî di rola navbînî de bi bêalî û bi hevsengî tevdigerin.
Encama vî rewşê eşkere ye: hin aliyên têkçûnan pê bawer nake، û xwe navbîn jî li şûna avakirina lihevhatinek domdar، bi ihtîmal dê bi rêçên yekalî pêş biçin؛ rêçên ku an qet bi encam nayên an jî piştî îmzekirinê zû têk diçin.
Çavkanî: Keyhan
