Zanîngeha Kabulê di bin pirsê de ye؛ Mamosteyên Pakistanî li şûna Mamosteyên Şîe û jin hatine bicîhk

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Li gorî belgeyek nivîskî ya ku gihîştiye medyayê, Wezareta Zanistê ya hukûmeta serperest a Afxanistanê sê mamosteyên Pakistanî ji bo dersdayînê li Zanîngeha Kabulê bi kar anîye û ji Serokatiya Dewletê budceya dayîna maf û lêçûnên çar-salî yên wan wergirtîye؛ gavêk ku bi pejirandina Mihemed Hesen، serokê wezîran yê Talibanê، qediya bû.
Li gorî vê belgeyê، Zanîngeha Kabulê dixwaze di termê nû yê sala pêş de sê mamosteyên biyanî bi navên Dr. Tazeh Gul، Mihemed el-Taf Xan û Afrîdî bi kar bîne.
Çavkaniyên agahdar dibêjin ku ev kes hemû welatiyên Pakistanê ne؛ du kes bi awayê rûberû û yek kes jî bi rêya online li vê zanîngehê dê ders bidin.
Ev biryar di demekê de hat dayîn ku li gorî gotinên hin mamosteyên Zanîngeha Kabulê، di salên dawî de dehyan mamosteyên navxweyî yên bi tecrûbe û bi pileya zanistî ya bilind، bi taybetî mamosteyên Şîe yên Afxanistanê، ji zanîngehan hatine derxistin an jî neçar bûne ku karê xwe bihêlin.
Her weha piştî vegera Talibanê bo serdestiyê، mamosteyên jin ên Afxanistanî bi awayek berfireh ji dersdayînê hatine qedexekirin û bi rastî li malê rûniştine.
Hin mamosteyên zanîngehê vê pêvajoyê “nenasîn û ne-edaletî” binav dikin û hişyarî didin ku rakirina kadrên zanistî yên xwemalî û cîhê wan bi mamosteyên biyanî dagirtin، zirara mezin dide ser serbixwehiya fikrî ya zanîngehan û pêşeroja perwerdehiya bilind a Afxanistanê. Li gorî wan، rawestandina bilindkirina zanistî، zextên bawerî û sînordariyên etnîkî û mezhebî bûne sedema derketina berfireh a rewşenbîr û kesayetiyên zanistî ji welêt.
Ev ne carê yekem e ku mamosteyên Pakistanî li zanîngehanên Afxanistanê bi kar têne anîn. Berê jî raporên derbarê vexwendina xutbexwan û mamosteyên dibistanên dînî yên Pakistanê bo Zanîngeha Kabulê hatibûn belavkirin.
Li gorî amarên nefermî، piştî guherînên siyasî yên sala 2021ê، bi sedan mamosteyên zanîngehê، bi taybetî ji nav Şîeyan û jinan، ji sîstema perwerdehiya bilind a Afganistanê hatine derxistin an jî welêt terk kirine؛ mijarek ku xem û nigaranîyên berfireh di nav civaka zanistî û zanîngehan de çêkirîye.
Afxanistan
Şîeyên Afxanistanê
Derxistina mamosteyên zanîngehê
Pakistan
Taliban
