Îranê êrîşa terorîstî ya li ser Mizgefta Îmam Elî (S.X) li Sûriyeyê şermezar kir

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê êrîşa terorîstî ya li ser nimêjkerên Mizgefta Îmam Elî bin Ebî Talib (S.X) li parêzgeha Humsê ya Sûriyeyê, ku di encamê de komek nimêjker şehîd bûn û birîndar bûn, bi tundî şermezar kir.
Îsmaîl Baqayî sersaxî û hevxemiya xwe ji malbatên qurbaniyên vê kiryara bêrûmetkirinê re anî ziman û ji Xwedayê Teala ji bo tenduristî û başbûna birîndaran dua kir.
Bi bîrxistina helwesta prensîbî ya Komara Îslamî ya Îranê di şermezarkirina tund a her cûre terorîzm û tundrewiya tund de, wî bal kişand ser berpirsiyariya hemî aliyên ku bi destwerdanên neqanûnî yên cûrbecûr, di nav de êrîşên li ser serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê û dagirkirina hin beşên vî welatî, platformek ji bo berdewamî, mezinbûn û belavbûna terorîzm û tundrewiyê peyda kirine.
Berdevkê Wezareta Karên Derve her wiha daxwaza naskirin û cezakirina sûcdar û fermandarên vê êrîşa terorîstî ya hovane kir, û berpirsiyariya hikûmeta veguhêz a Sûriyeyê di vî warî de destnîşan kir.
