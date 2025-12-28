“Şehîdan bi derbaskirina dirûşmê, nasnameya olî û şoreşgerî ya miletê Îranê sabît kirin.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlebeytê (s.x)-ABNA
ـ, Hucet-ul-îslam wel muslimîn Huseyn Teyibîfer, cîgirê nûneriya Waliyê Feqîh li Sipahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî, di yâdwara(Bîrdariya) 270 şehîdên Kolana Tûsî û bi bîranîna şehîdên îqtîdar û berxwedanê de, bi rêzgirtina bîra û bîranîna şehîdên Sadrê Îslamê, Şoreşa Îslamî, Dîfaiyê Pîroz, Parêzerên Haremê, şehîdên xizmetê, tenduristiyê û şehîdên şerê 12 rojî, got: zindî girtina bîra şehîdan, domandina rêya wan e û li gorî gotina Rêberê Mezinê Şoreşê, ev kar kêm ji xwe şehîd bûnê nîne.
Wî bi îşaret kirin bo cihê bilind ê şehîdan di hînkirinên Qur’anî de got: li gorî mantîqa Qur’anê şehîdan zindî ne û gihîştine xelata ku ne her kes pê tê; ji ber vê yekê, çanda pîrozbahiya malbatên şehîdan, xwedî bingehekî olahî ye li ser rêza qîmeta şehîdiyê.
Cîgirê nûneriya Waliyê Feqîh li Sipahê, bi şîrovekirina têgîna “danûstandina bi Xwedê” re, got: mirov her tim di rewşa danûstandinê de ye; an sermayeya temen û jiyanê xwe li bazara Xwedê pêşkêş dike an jî li bazareke ku kiryarê wê Şeytan e. Şehîdan ew kes bûn ku bi zanîn û agahî ketine bazareke ku kiryarê wê Xwedê ye û herî kêm bihayê wê jî bihişta Xwedê ye.
Teyibîfer bi tekrara cûdahiya navbera şîar û çalakîyê got: şehîdan ji “Ya Huseyn gotinê” derbas bûn û “bi Huseyn re bûnê” hilbijartin; Ya Huseyn gotin bê xerc e, lê bi Huseyn re bûn wate jiyana xwe dayîn bo parastina dîn, Îslam û Şoreşê.
Wî bi îşaret kirin bo şerê têkçûyî yê heşt-salî got: Komara Îslamî ya Îranê li hember şerekî temam-bilî ya navneteweyî rawestiya; şerekî ku di wî de hêzên mezin ên cîhanê bi awayên rasterast û nerasterast piştgirî ji rejîma Baas kirin, lê ciwanên bawermend ên vê welatê bi destên vala û baweriyeke bihêz, serxwebûn û rûmetiya welat parastin.
Cîgirê nûneriya Waliyê Feqîh li Sipahê, domandina dijminatiya Amerîkayê û rejîma Siyonîstî li dijî gelê Îranê ji ber vê rawestandina bi qedir re girê da û got: gelê Îranê, bi tevahî zextan, cezayên aborî û teroran re jî, qet nasnameya xwe ya Îslamî, şoreşger û neteweyî ji dest neda û li hember xwestinên zêdeyên dijminan bi îqtîdar rawestî.
Wî bi gotina ku şehîdan ji bo civakê “zanîngeheke perwerdehî” ava kirine, got: peyama şehîdan ji bo berpirsan, xizmeta rast û dilsoz a gelê, rêzgirtina edaletê, baldan li mustezafîn û peyrewîya Waliyê Feqîh e û her kêmasî di vê rê de, xiyaneta li xwînê şehîdan tê hesibandin.
Teybîfer her weha bi hişyarkirina li dijî şerê medyayî yê dijmin, te’kîd kir: torên dijber û rêxistinên girêdayî, bi dubarekirina peyama dijmin, hewl didin yekîtîya neteweyî tevlihev bikin û Qur’ana Pîroz, lêkolîn û têgihîştinê li hember nûçeyên gumanbar wekî bingehêkî bingehîn nas dike.
Di dawiyê de, wî bi sipasdarî ji organîzatorên vê yâdwara û beşdariya fireh a gelê, yâdwara şehîdan wekî derfeteke ji bo şîrovekirina helwest, sîret û daxwazên şehîdan nas kir û te’kîd kir: veguheztina rast a peyama şehîdan bo nifşên paşerojê, garantîya domandina Şoreşa Îslamî û hêzkirina nasnameya dînî ya civakê ye.
.............
Dawiya peyamê
Etiket
Sipahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî
Your Comment