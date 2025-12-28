“Şêx Neîm Qasim: Amerîka û rejîma Siyonîstîstî sebebê serekî yê bêîstiqrariyê ne / Bêçekkirina berxwedanê, projeya wêrankirina hêza Lubnanê ye.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Şêx Ne‘îm Qasim, sekreterê giştî yê Hizbullahê Lubnanê, di axaftinekê de bi boneya duyemîn salvegera koça dawî ya Hacî Mihemed Hesen Yaxî got ku Lubnan îro ji ber polîtîkayên Amerîkayê û dijminê sîyonîst di nav tofan û ne-îstîqrarê de ye.
Wî şert kir ku rêya Hizbullahê ronî û zelal e û got ku ev hereket ne tenê başûrê Lubnanê, lê hemû axa welat azad kiriye û di têkiliyên xwe de bi hukûmet û gel re bi wekhevî û şeffafî tev digere.
Şêx Ne‘îm Qasim got ku xebata rakirina çekên berxwedanê planekî sîyonîstî ye ku armanca wê têkçûna hêza Lubnanê û binpêkirina serweriyê ye. Wî şert kir ku heke berxwedan tune bûya, axa Lubnanê jî wek Golanê dê were dagirkirin.
Wî jî got ku rejîma sîyonîst şertên agirbestê binpê dike, lê berxwedan li pey peymana xwe maye. Wî hukûmeta Lubnanê rexne kir ku çima li dijî binpêkirina serweriyê rawestiyeke zelal nîşan nade.
Di dawiyê de, wî got:
Em dê rawestin, em ê berxwedanê bidomînin û em ê armancên xwe bi cih bînin. Dijmin her tiştî bike jî, tu carî nikare mafên me ji me bistîne.
Wî şert kir ku dijmin nikare navbera gel û berxwedanê deqek çêbike û çareseriya krîzê tenê bi pêkanîna temam a şertên agirbestê re gengaz e.
..........................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Şêx Ne‘îm Qasim
Hizbullah
Berxwedan
Rejîma Sîyonîstî
Your Comment