Xwenîşandana berfire ya Elewîyên Sûrîyê dijî hikûmeta Colanî

Li bajarên Laziqîye, Tertûs, Banîyas u Cebeleyê li rojava û bakur- rojavaya Sûrîyê welatîyên nerazî daketin kolanan u xwestin ku sivîl bên parastin u binpêkirina mafên welatîyan u şîdet ji hêla hikûmetê va were sekinandin ku di vê navberê da hêzên ser bi Colanî êrişî xwenîşanderan kirin u li wan xistin.
Nerazîyan bi rakirina pankardên bi durişma ``em federalîzmê dixwazin`` daxwaza xwerêvebirîyê kirin u nerazîbûna xwe himber serederîya hikûmeta Colanî nîşan dan. Li bajarê Humsê u herêma Eyn Kurûmê ser bi Hemayê jî welatîyan dest bi nerazîbûnê kirin. Xwenîşanderan xwestin ku kesên desteserbûyî bên azadkirin. Hat ragihandin ku armanc ji vê nerazîbûn û xweînşandanê, nerazîbûna li himber dûrxistina civaka Elewî û binpêkirina maf u daxwazên wan e.
Şêx Xezal Xezal Serokê Konseya Islamî ya Elewîyên Sûrîyê bêdengbûna cîhanê bi tundî rexne kir u rewşa nika u cinayetên Nazîyan da ber hev u got: Tişta ku roja îro em dibînin, hewldana ji bo têkşikandina vîna milletekî û sepandina teslîmbûnê ya ji rêya desthilat u hêzê va ye. Mêrên me tên desteserkirin u jinên me bêyî berbend u pêngaveke pêşîlêgirtinê tên revandin. Ew, me neçarî şîdetê dikin. Wî hişyarî da: Heke ev rewşa bidome u alîyên navdewletî ji bo parastina sivîlan nekevin dewrê, yê kavilkarîyeke zêdetir pêk were.
