«Yawegotina dijî Îranê ya Trump li dijî Îranê / Bersiva sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiyê ya Neteweyî: Li leşker û berjewendiyên xwe baldar bin!»

«Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Be(s.x)-ABNA ـ Donald Trump, serokomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di yawegotina xwe ya nû ya dijî Îranê de, bi belavkirina peyamekê, Îran bi çalakî tehdit kir û piştgirî ji tevgerên şermezar kir.
Wî di peyamekê de nivîsî: Heke Îran guleyan li ser xwepêşandêrên aştiyî bavêje û wan bi awayekî tund û hovî bikujî — ku ev adetê wan e — Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dê bo rizgarkirina wan were. Em amade ne û em amade ne!
Di heman demê de, Elî Larîcanî, sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiyê ya Neteweyî ya welatê me, di bersiva vê yawegotinê de nivîsî: Gelê Amerîkayê bizanin ku serketina macerageriyê ji aliyê Trump ve dest pê kir. Bila li ser leşkerên xwe baldar bin!»
«Elî Larîcanî li rûpela xwe de nivîsî: Em helwestên karsazên protestokar ji aliyên xerapkar û têkçûyî cuda dizanin û Trump bila bizanibe ku destwerdana Amerîkayê di vê mijara navxweyî de, wekhev e bi têkçûna hemû herêmê û windabûna berjewendiyên Amerîkayê.
Her weha wezîrê parastinê yê Komara Îslamî ya Îranê îro, roja înê, di gotinên xwe de ragihand: Em bêyî çavpêketinê û bê mîlanê bersivê didin hemû tehdîdên dijmin li dijî welatê me.
Emîr Sertîp Xelaban Nasîrzade zêde kir: Îro hêza me bi gelekî ji serdema şerê 12-rojî zêdetir e. Ger tehdîdek li Komara Îslamî ya Îranê were kirin, bersiva hêzên çekdar dê bi tundî û qetîtiya temamî û bêyî tu mîlanekê were dayîn.
Di heman çarçoveyê de, Elî Şemxanî, nûnerê Rêberiyê di Konseya Parastinê de, hişyarî da ku: Her destê destwerdanê ku bi bahane û gotinên çêkirî nêzîkî ewlehiyê ya Îranê bibe, berî ku bigihî dê bi bersivekî pêşmanî-anîn re rû bi rû bimîne û ewlehiya neteweyî ya Îranê xeta sor e ku nayê danûstandin.
Her weha, şêwirmend û alîkarê Rêberê Şoreşê di bersiva tehdîda serokomarê Amerîkayê de nivîsî: Trump tiştekî nû negot; ew ji sala 1332’an ve li pey bêaramiyê li Îranê ne. Amerîkaya sûcdar bi sanksiyonên xwe yên zalim, îro jî herî zêde dijminatiyê li dijî gelê me dike.
Mohammed Moxber zêde kir: Gel protestên rastîn ên girêdayî bi pirsgirêkên pîşeyî û jiyana rojane ji çalakiyên din cuda dike û her tim di demên hesas de bi agahî û têgihiştinê re tevbigere.
..............................
Dawiya peyam /
Etîketan:
Amerîka – Îran – tevgerên şermezar – Trump – yawegotin – tehdîd(Gef)
Your Comment