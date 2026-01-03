Li gor çavkaniyên zimanê Îbranî;Ti Welat naxwazin Hamasê bêçek bikin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) -ABNA -Rêxistina Radyoyê û Televîzyona rejîma sîyonîst bi vegotina du çavkaniyan ragihand ku heta niha tu welatek tu nîşanên dilxwaziyê ji bo hevkariya di warê xelaskirina çekan a tevgera Hamas de nîşan neda ye.
Li gorî rapora Navenda Agahdarkirina Filistînê, çavkaniya hatibû gotin got ku rejîma sîyonîst dê demekî sînordar ji bo xelaskirina çekan a Hamasê diyar bike û piştî bidawîbûna vê demê, artêşa vê rejîmê dê ev erk bi cî bîne.
Di heman demê de, torê televîzyonê ya 12 a rejîma sîyonîst bi vegotina çavkaniyekê îdia kir ku rejîma sîyonîst dê destûrê bide ku derbasgeha Refah ji her du aliyan ji nû ve were vekirin.
Çavkaniya hatibû gotin jî amaje kir ku artêşa rejîma sîyonîst li ser avakirina yekîneyekê ji bo kontrol û lêgerînê li beşa Filistînî ya derbasgeha Refah, li gel lêkolîna vekirina wê, dixebite.
Ev di heman demê de ye ku li gorî peymana agirbestê û dawîhatina şerê li Xezzeyê, divê derbasgeha Refah li ber Filistîniyan were vekirin، lê rejîma dagirker heta niha, her weha ku gelek şertên din ên vê peymanê binpê kirine, bi vekirina vê derbasgehê jî dijberî kiriye.
