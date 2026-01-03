Lezgîn/ Destpêka êrîşa hewayî ya Amerîkayê li ser paytexta Venezuelayê + vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) -ABNA - hin raporan ragihandin ku operasyonên leşkerî yên Amerîkayê li Venezûelayê dest pê kirine.
Medyayê ragihand ku dengên gelek teqînan li paytexta Venezûelayê hatine bihîstin.
Li gorî raporan, çend xulek berê başûrê bajarê Karakas, paytexta Venezûelayê, bû hedefa gelek êrîşên fîşekî. Gelek armanc li Karakasê bi fîşekên Amerîkayî hatine xistin.
Hin medyayên Venezûelayê jî ragihandin ku Amerîka êrîşeke asmanî li ser yek bingeheke balafirgeha leşkerî li Karakasê kiriye. Her weha Ajansa Nûçeyan a Associated Press ragihand ku herî kêm dengê 7 teqînan li paytexta Venezûelayê hatine bihîstin.
Hin medyayên li Amerîkayê ev êrîş wek destpêka êrîşa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Venezûelayê binav kirin.»
Di bersiva êrîşê de, Serokê Kolombiyayê Gustavo Petro got: "Caracas bûye hedefa êrîşeke mûşekî. Divê cîhan bizanibe ku Venezuela rastî êrîşê hatiye. Divê Rêxistina Dewletên Amerîkayê (OAS) û Neteweyên Yekbûyî tavilê bicivin."
Berteka Maduro
Serokê Venezuelayê Nicolas Maduro got ku Caracas jî di bin êrîşa mûşekî de ye.
