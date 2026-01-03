Îmamê Înî ya Seqiz: Xwepêşandan divê aqilane bin û û ji tevgerên şermezar jî cuda bin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) -ABNA - Mamosta Mehmûd Ibn-ê Xiyât di Xutbeya Nimêja Înî ye cemaetê ya ev hefteyê li Saqiz de, di heman demê de şükir ji Xwedê ya Bilind kir ji bo baran û berfên asmanî, û jî li ser encamên baranên dawî şîroveyî da. Wî got: Berf û baran ji bereketên Xwedê ne, lê li heman demê, di hin gundên de me şûna kêşeyan dît, wek şikestina tirên hêza elektrikê û qetîya elektrikê ku jiyana gelê li dijî kêşeyan hatîye pêşîn.
Îmamê Înî ye ya Saqiz di beşekî din a Xutbeyan de, bi tesîdî li ser girîngiya hifza aşti û mantiqîtiyê di peyama daxwazên civakî de, bêyan kir: Protest mafê gel e û kes nebinî vê mafê; lê protest divê mantiqî, şehri û ji tundî û şermezarî dûr be û ne divê bi têkçûn û xerapkirina mîlkên giştî û mîrasên dînî têkvebike.
Mamosta Ibn-ê Xiyât bi şîroveyên ku li ser çalakiyên xelatkêş û hînkerên tevgerên şermezar hatine ragihandin, got: Ateşdanê li mescidan û pirtûkên dînî ne tenê rêya protestê nîne, lê her weha têgihiştina wê têkilî bi çand, din û daxwazên rastîn ên gelê têk çêdike.
Îmamê Înî ye ya Saqiz di dawiya Xutbeyan de li ser pêwîstiya hevbextî, hifza yekîtî û hevkarîya gel û serokên hukûmetê ji bo derbasbûna kêşeyan tesîdî kir û got: Bi hevbextî û dûrî ji tevgerên hestî û xerapkarî, divê daxwazên gel bi rastî were şopandin û ji xedmê civakî parastin bikin.»
