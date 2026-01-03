Îmamê Înê yê Senendecê: Dijmin bi parçekirina Misilmanan nagihîjin armancên xwe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA-Mamosta Fayiq Rostamî di Xutbeya nimêja Înêye ya ev hefteyê li Sanandec de, bi ameyî li girîngiya nimêja Înêye di civaka Îslamî de, ragihand: Mezinahî yên cemaetên dînî ya Muselmanan di şêwaza nimêja Înêye yû cemaetê ya şemiyê têne çêkirin ku wêneya yekîtî û hevbextiya ummetê Îslamî ye.
Wî bi gotina ku edalet, wekhevî û parastina meseleya gelê ji fermandarên pêşîn re pêşniyazên sereke bûne, zêde kir: Îro jî, serok û rêvebirên dewletê divê bi modelkirina sîrete Peygamberê (s.x.a) di rêya çareserkirina kêşeyên gel û îfa kirina adaleta civakî qadam bikin.
Îmamê Înê ya Sanandec, bi ameyî li bereketên pirr a Xwedê di welatê xwe de got: Îran li ser xezîneya çavkaniyên Xwedê û bereketên asmanî ye û domandina fukarî û kêmasî di vê welatê de qebûl nake; serok û rêvebir divê bi hêz û hevbextî xebitîn ji bo kêmkirina êşê gel û pêkanîna adaleta civakî.
Li beşekî din a axaftinê, wî ji xebatên nîşandan a heyetan xizmetî yên herêmê sipas kir û got: Xizmeta hêzên Hilalê Sor, agahdarîya agir, polîsa rê, şaredariya bajar û Serdana Rêvebiriyê ya Kêşa Herêmê ya Kurdistanê di rojên dawî de rolê girîng li hifza ewlehiyê û vekirina rêyan hebû, û ev bi rastî pêwîst e.
Mamosta Rostamî her weha şehîd bûna marzbanekê ya Yasuji li sarma û sarmawa Kurdistanê pîroz kir û got: Ceng û fedaîtiya marzbanan serma û şerefê Komara Îslamî ya Îranê ye.
Bi ameyî li reviyên 9-ê Deymeh, wî got: Hereketa gelê li 9-ê Deymeh 1388 ji bo parastina şoreş û welat kirinekê qîmetdar bû, û her weha Serdara Şehîd Qasem Soleymani yê ji parastina yekîtîya netewî û hevjiyanê tayfên cihêbûnê bû; nav û rêya wî divê zindî bimîne.
Îmamê Înêye ya Sanandec bi ameyî li bûyerên herêmî jî ragihand: Netewan di şerê 12-rojî ya dawî de nîşan dan ku yekîtî û berxwedan, çarêkê çalak li dijî dîjminan e.
Wî bi ameyî hişyarî da: Dîjminên Îslam bi armancên wek afirandina ewlehiya nexweş, zaifkirina aborîya welatan û parçalekirina Muselmanan dixebitin, lê yekîtîya dewletan û gelan wan bêkar dike.
Li ser Amerîka jî wî ragihand: Amerîka bi daxwaza mafê mirov û azadîyan, fukarî û xerapî li welatên Îslamî çêkir, û rejîma sîyonîst jî divê bizane ku demê tundî û diqetandina mirovî qedî bû; lê adaleta Îslamî armancên dewleta xwedîkar û şermezar nekin.
Mamosta Ristamî her weha bi ameyî li sîretê Emîrê Mû’minîn Elî (s.x) got: Îmam Elî (s..x) modela bêwekîf a adaletê û piştgirî ji xwestên hêwîdar bû. Serok û rêvebir jî divê di rêya adaleta civakî de qadam bikin û êşê gel kêm bikin. Bêbextî li hewîdar û bêpêwendî bi wan, xiyanet ji armanca Îslam e.
Di dawiya axaftinê de wî bi ameyî hişyarî da ku: Divê şûnera ciwanan li ser bingehên dînî zêde bibe, li ser îman, nimêj, axîret û hesabê qiyamet agahî pêk bîne, da ku rûha dînî di civaka Îslamî de bêstêr bibe.
Îmamê Înêye ya Sanandec di dawiya khutbeyan de got: Îro welat li ewlehiyekî domdar ye û gel divê qadrê vê bereketê ya Xwedê bimîne; ji ber ku destwerdanên Amerîka û rejîma sîyonîst di deh salên dawî de li welatên cuda, ji Afganistan heta Lîbî û Xezze, tenê fukarî û nexweşî hatine afirandin.»
………
Dawiya Peyam/
Your Comment