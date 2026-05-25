"Alîkariya veşartî; mîrata Emîrulmu’minîn Îmam Elî(s.x)"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Di dîrokê de, wêneyê Emîrul-Mu’minîn (silav li ser be) wekî «Esedûllah» (Şêrê Xwedê) û siwarê herî wêrek ê ereban hatiye tomarkirin; mêrê ku li Xeyberê deriyê kelehê ji ciyê xwe rakir. Lê di bin siya vê hêza bêhempa de, rastiyeke veşartî heye: Emîrul-Mu’minîn (silav li ser be) di şevên tarî yên Kufeyê de, dema barê genim li ser milên xwe bû, bêyî ku kes nasnameya wî bizanibe, li deriyê mala sêwiyan dida û kesên hewcedar têr dikir. Ev suneta «alîkariya veşartî» ne tenê di jiyana wî de hebû, lê bi awayekî, piştî şehadeta wî jî berdewam kiriye. Peymana ku Quran bi navên wekî «İznîllah» û «Hablillah» behsa wê dike, heta îro bi rêya îlhama xeybî û destên veşartî yên bendeyên taybet ên Xwedê, didome.
Fedakariya bêdeng: Mînakek ji ayeta «Weminennasi men yeşrî nefsêhû»
Gava yekem a vê peymana veşartî di «Leyletûl-Mebît» de pêk hat; şeva ku muşrîkên Qureyşê biryar da ku Pêxember (s.x.a) bikujin. Emîrul-Mu’minîn (silav li ser be) bi wêrekiyeke kêm-wêneyî, di nav nivînên Pêxember de razan da ku canê wî rizgar bibe. Xwedayê mezin di vê derbarê de dibêje:
«وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ» (۱)
«Weminennasi men yeşrî nefsêhû ibtiẍaê merdatillah, wallahu reûfun bil’ibad» (1).
«Ji nav mirovan kesek heye ku canê xwe ji bo bidestxistina razîbûna Xwedê difiroşe û Xwedê li hemberî bendeyên xwe dilovan e.»
Ev ayet li gorî hemû şirovekarên îslamî, di şan û rûmeta Emîrul-Mu’minîn (silav li ser be) de hatiye xwarê. Di wê şevê de, Xwedê ji Cebraîl û Mîkaîl re got: «Kî ji we amade ye ku xwe ji bo yê din feda bike?» Herduyan dudilî kirin. Wê demê Xwedê got: «Li erdê binêrin û bibînin ku Elî çawa di rêya birayê xwe de canê xwe feda dike.» Ev «firotina can» ne bazirganiyeke dinyayî bû, lê girêdana peymanekê bi Xwedê re bû; peymana «bexşandin» û «fedakariya veşartî» ku heta hetayê di xanedana resaletê de mayînde bû.
Destên veşartî di kolanên Kufeyê de
«Bavê sêwiyan»; ev navê ku xelkê Kufeyê li Emîrul-Mu’minîn kiribû, ne ji ber axaftinên wî yên germ, lê ji ber wan şevan bû ku ew «biyanîyê nenas» di kûrahiya şevê de, çenteyên ard û xurmeyan datanî ber deriyê kesên bêxwedî û hêdîka li derî dida. Ew ewqas bi lez dûr diket ku qet nehatibû dîtin.
Ev kiryar ji wesiyeta wî ya nemir dihat ku digot: «Xwedê, Xwedê li ser sêwiyan. Bila qet birçî nemînin û bila li ber çavên we têk neçin.» Lê sirra mayîndetiya van kiryaran di çi de ye? Gelo ne rast e ku Emîrul-Mu’minîn 1400 sal berê şehîd bûye? Meriv çawa dikare bibêje «alîkariyên wî yên veşartî heta îro berdewam in»?
Suneta «Welayeta veşartî» û Hablillahê Metîn
Emîrul-Mu’minîn di hediseke geş de dibêje: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا مُسْتَخْفِینَ بِحُبِّهِ...»؛(2) «Bêguman ji bo Xwedê bendeyên wisa hene ku di rêya hezkirina wî de veşartî ne.» Ev sirra mayîndetiya alîkariyên elewî heta îro ye.
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (3)
Xwedê di vê ayetê de me vedixwîne «Hablillah» (rîsmana Xwedê). Di şiroveyan de, «Hablillah» wekî Ehlûlbeyt hatiye şirovekirin. Ev rîsmana îlahî, heman tora baweriyê ya girêdayî ye ku ji dilê Emîrul-Mu’minîn heta îro dirêj bûye û bawermendan bi hev ve girê dide. «Alîkariya veşartî» ya îro, berdewamiya heman suneta ku Elî di nava şevê de ava kiribû, ji ber ku ruhê wî di qalibê vê sunetê de zindî û berdewam e.
Sirra hezkirinê: Çima bawermendên îro jî bê nav alîkariyê dikin?
Kehrubaya Emîrul-Mu’minîn ne tenê ji ber şûrê wî Zulfîqar e. Şehîd Mutahherî di analîzkirina vê yekê de dibêje: «Bingehê hezkirina Elî ne tenê ji ber fexîletên exlaqî yan qehremaniyên wî ye… Elî hezkirî ye ji ber ku ew nîşana mezin a Heqê Teala ye… Em Xwedê hez dikin, û Elî jî ji ber ku neynika temam a Xwedê ye, hez dikin.» (4)
Bi gotineke din, her bawermendê ku îşev di kûrahiya şevê de alîkariya hewcedaran dike û navê xwe tomar nake, di rastiyê de mîratgirê heman «suneta veşartî ya Elî» ye. Ji ber ku Xwedê gotiye:
«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا» (5).
«Kesên ku bawer kirine û karên qenc kirine, Xwedayê Rehman dê ji bo wan di dilan de hezkirinekê çêbike.»
Fûza Ezîm: Encam û encamgirtin
Ayeta çarem û dawîn, kêliya şehadetê vedibêje. Dema ku derba Îbn Mulcem li serê wî ket, Emîrul-Mu’minîn (silav li ser be) ne nifir, lê bexşandin hilbijart û got: «Fûztu we Rebbil-Ke’be»; «Bi Xwedayê Ke’beyê sond be ku min rizgarî bi dest xist.»
Ev «rizgarî» (fûz) ne tenê taybetî wî ye. Her kesê ku dilê wî ji bo yê din lê dide, destê wî yê xêrê veşartî dimîne û minetê nake, di rastiyê de bi vê peymana elewî ve girêdayî ye.
Alîkariyên veşartî yên Emîrul-Mu’minîn heta îro berdewam in, ne bi wî rengî ku ew bi fizîkî genim bar dikin; lê bi vê wateyê ku «suneta kirina xêra bi dizî» ku taybetmendiya diyar a sîreya elewî ye, bi bereketa hezkirina wî di dilê bawermendan de hatiye rûniştandin. Ayeta «Yeşrî nefsêhû» fêrî me kir ku fedakarî ne tenê di canfidayiyê de ye. Ayeta «Hablillah» fêrî me kir ku ev rîsmana baweriyê şîiyan di dirêjahiya dîrokê de bi hev ve girêdaye. Û ayeta «Wudda» mizgîn da me ku her karê xêrê yê veşartî, hezkirineke mayînde li pey xwe tîne.
Pêveka Çavkaniyan:
- Sûreya Beqere, Ayeta 207: «Weminennasi men yeşrî nefsêhû…»
- Meclisî, Mir’atûl-Uqûl fî Şerh Axbarir-Resûl, Cild 25: (Jêderek ji bo gotina «Bendeyên ku di rêya hezkirina Xwedê de veşartî ne»).
- Sûreya Al-Îmran, Ayeta 103: «Wa’tesimû bihablillahi cemî’an…»
- Şehîd Mutahherî, Cazibe û Defa’a Elî (silav li ser be), rûpel 283: (Analîza li ser sedema hezkirina cîhanî ya ji bo Emîrul-Mu’minîn).
- Sûreya Meryem, Ayeta 96: «İnnellezîne amenû we 'amilussalihati…»
Nivîskar: Fîrûze Dildarî (Lêkolîner, çalakvana medyayê û qada dîjîtal).
