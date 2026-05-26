“Notên axa wehiyê (15); Şeva Erefe, Îmam Huseyn (S) û berxwedan”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA– Hec, ew rêwitiya ku mirov ji xwe dûr dikeve û nêzî rastiyekê mezin dibe; rêwitiyek ku her carê, heta ji bo heciyên xwedî ezmûn jî, wateyeke nû û hesteke cuda bi xwe re tîne. Di vê navberê de, vegotina hecê dema ku bi ezmûnên kesane û şert û mercên taybet ên serdemê re têkel dibe, kûrtir dibe.
«Muhemmed-Mehdî Şerîetmedar» di rêze-notên xwe de, bi nêrîneke germ û tijî ramanyarî, ji amadebûna xwe ya dubare li “axa wehiyê” dinivîse; amadebûnek ku vê carê, hem bi windabûneke kesane û hem jî bi guhertinên tijî tirs ên herêmê re, reng û bîhneke din girtiye. Beşa panzdehan a van notan wiha ye:
Sêyê Xakelêweyê salvegera “Fet-ul-Fûtûh” (Serkeftina mezin) ya rizgarkirina Xuremşehrê û çaremê Xakelêweyê salvegera rizgarkirina başûrê Libnanê û roja berxwedan û azadiyê ye; rojek ku nivîskar dikeve sala şêst û heftemîn a jiyana xwe, ku zêdetir ji nîv sedsalê ji wê, di hawirdora pîroz û armancdar a dijberiya li hemberî stemkarî, tiranî û dagirkeriyê de hilm kişandiye.
Di şeveke wiha de, qedera Xwedê wiha xwest ku ez li Erefatê û li kêleka “Cebel-ul-Rehme” bim; li ser axa pîroz ku qêrînên tije êş û tewhîdî yên Îmam Huseyn (S) tîne bîra mirov. Heman imamê ku di beriya Hecê de, Mekke terikand da ku li Kerbelayê, xwe û malbat û hevalên xwe, Îslama cihad û berxwedanê li hemberî gendelî û stemkariyê qêrîn bikin. Ez dixwazim hem ji Hecê û hem jî ji berxwedanê bi hevre binivîsim.
Di roja berxwedan û azadiyê de, mirov nikare li mîqata qiyama Îmam Huseyn (S) be û behsa berxwedana îro ya Libnan, Filistîn û eniya yekgirtî ya berxwedanê neke.
Hevalê min ê zana û rewşenbîr, Şêx Muhemmed Zeibî, ji zanayên Ehlê Sunnetê yên Trablusê û ji rêberên Tevgera Tevhîda Îslamî – yadigara alimê mucahid ê yekîtiyê rehmetî Şêx Seîd Şe’ban – li ser 25ê Gulanê nivîsandiye: “Rojekê çarenûsçêker di dîroka Libnan û cîhana erebî de ye. Dijminê siyonîst eger bikeve nav axekê, jê dernakeve; lê berxwedanê, piştî lêdanên giran û zirarên mezin, ew neçar kir ku başûrê Libnanê biterikîne. Dijmin serşor û şikestî reviya û tenê sêniyan (sêyên) xwe yên noker li pey xwe hiştin, bêyî ku bi çarenûsa wan kesên ku ji bo wî nêzîkên xwe kuştin, girtin û bi hovîtî êşkence kirin, kêmekê jî xeman bixwe.”
Ew dinivîse: “Ji bîr nakim dema me serdana zîndana Xeyam dikir, rêberê me yek ji zîndaniyên berê bû. Me amûrên êşkenceya hovane ya zîndanê dîtin heta gihîştin ser “têlê” (têlên darvekirinê). Ew rêber got: Li ser vê têlê ez û hevalekî min ji serî ve hatibûn daliqandin û çeteyan bi dorê ava kelandî û ava qeşagirtî li ser me dirijandin, paşê bi hovîtî qamçiyan li me didan. Hevalê min tehemul nekir û li ser heman têlê şehîd bû.”
Şêx Muhemmed Zeibî ji wan kesan re ku îro li Libnanê li pey danûstandin û asayîkirina têkiliyan bi rejîma siyonîst re ne – di demekê de ku dijmin hîn jî di bin lêdanên berxwedanê de ye – dibêje: “Dijminê siyonîst nikare kuştina rojane ya leşkerên xwe tehemul bike û dê zû bireve; Libnan dê azad û serbixwe bimîne û dijminê amerîkî û siyonîst û rejîma qels (sist) nikare serweriya Libnanê û şadahiya zarokên wê zeft bike.”
Min gotinên vî zanayê Sunne ji ber wê yekê anî ziman ku xwendevanê hêja bizanibe ku berxwedan, armanc û kirdarek serwerê mezheban û olan e; û ne tenê ew, belkî fetwayên “wêjevanên desthilatê” (we’az-us-selatin) jî nikarin wê qels bikin.
Heman alimê mucahid çend roj beriya niha nivîsandibû: Di wan rojan de ku firokeyên bêfirokevan (drone) ên mucahidan, berazên siyonîst nêçîr dikin û dijmin li rêyekê digere ku ji krîza xwe derkeve, Mufteyê Komara Libnanê şerê li dijî dijminê siyonîst “xwekujî” bi nav dike! Û Şêx-ul-Qura yê Trablusê gotiye: “Eger dewlet asayîkirina têkiliyan bi rejîmê re hilbijêre, em ê ligel wê bin!”
Şêx Muhemmed Zeibî, bi bîranîna serkeftina komeke kêm a bawermendan di şerê Bedirê de, ji Mufteyê Libnanê re dibêje: “Gelo Hezretê Mufteyî ayeta ‘Çi caran komên kêm bi destûr û alîkariya Xwedê li ser komên zêde bi ser ketine, û Xwedê bi kesên bi sebir re ye’ ji bîr kiriye? An agahiya wî ji serkeftinên berxwedana Libnan û Xezeyê di sê dehsalên borî de nîne? An ji wan belayên ku dron, mûşek û kemînên berxwedanê anîne serê dijmin, agahdar nîne?”
Şêx Muhemmed Zeibî ji Muftîyê Libnanê re bi bîr tîne: Di demekê de ku Xwedayê mezin di Qurana pîroz de qedexe kiriye ku em şehîdan “mirî” bi nav bikin, ew çawa diwêre kiryarên wan wekî “xwekujî” binav bike? “Ji bo wan kesên ku di rêya Xwedê de tên kuştin, nebêjin ew mirine, belkî ew zindî ne lê hûn pê nahesin.”
Di sezona Hecê de, di vê rêze-notên xwe yên ji axa wehiyê, ji axa herêmên pîroz ên Erefat, Muzdelîfe û Mina, di şeva Erefe û rojek beriya cejna mezin a Qurbanê de, li çola Erefatê û li kêleka Cebel-ul-Rehme, di salvegera berxwedan û azadiyê de, gotina xwe bi Îmamê berxwedan û sebirê, Huseyn bin Elî (S) diqedînim. Li vir, ez dixwazim peyama “Muhemmed Semîr”, mirovê bawermend ê ji Misrê ku di rêya baweriya xwe ya bi dibistana Îmametê de êş û azar kişandiye, bi we re parve bikim. Bila ew û aramî û sebirgirtina wî, di van rojên ronî de, li vê axê û nav xelkê berxwedan û sebirê, bibin cihê duayên we.
Hevalê min ê misrî yê ku min tu carî ew nedîtibû, bi sernivîsa “Gelo hûn ji bo cejnê amade ne?” nivîsiye: “Di van rojan de her kes mijûl e, çi heciyên ku li Hecê ne û çi yên ku ne li wir in. Eger hûn ne li Hecê bin, hûn bi kirîna xwarin, kincan an jî bi rêwitiya ji bo serdana malbat û hezkiriyên xwe mijûl in. Amadekariyên we yên di van rojan de, me tîne bîra amadekariyên Seyîd-uş-Şuheda Îmam Huseyn (s.x), dema ku hewade (mahmil) amade kirin da ku rêwitiyê dest pê bike; lê rêwitiyeke ji cureyekî din, rêwitiyeke ji bo şehadetê, ber bi Kerbelaya tîbûnê û serên jêkirî, Kerbelaya şehadeta komî û dîlgirtina jin û zarokan! Û eger hûn li Hecê bin û ‘Lebeyk Ellahumme Lebeyk’ bibêjin û bi ewlehî tawaf û se’y û wuqûf dikin, dîsa jî Îmam Huseyn (S) bi bîr bînin ku li Mekkê ewlehiya wî tune bû, tevî ku ew kurê wî bajarî bû.”
Silav li Huseynê xerîb û şehîd, silav li berxwedanê û silav li hemû wan kesên ku tewfîqa Heccê dîtine. Xwedayê min, bi heqê xerîbiya duh û îro ya Huseyn li Mekkê, xem û êşê ji dilê bawermendan rake û jiyan û mirina me bike jiyan û mirina Muhemmed û malbata wî (silavên Xwedê li ser wan bin).
………………….
Dawiya peyamê/
Etîket
Hec
Şeva Erefatê
Berxwedan
Mihemed Mehdî Şerîetmedar
Welatê Wehyê
Your Comment