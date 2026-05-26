  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Sazîyê

“Banga beşdariya berfireh a gel di kombûnên ‘Beraeta ji Müşrîkan’ de li seranserê welat.”

26 May 2026 - 10:42
News ID: 1819018
Source: kmr.abna24.com
“Banga beşdariya berfireh a gel di kombûnên ‘Beraeta ji Müşrîkan’ de li seranserê welat.”

“Encûmena Kordînasyona Propagandaya Pêşxistina Îslamî, tevî bihurandina kêliyên pîroz ên duaya Erefeyê û hevgirtina bi haciyan re li Muna û Erefatê, ji tevahiya gelê xwe xwest ku di berdewamiya çalakiyên destanî yên van roj û şevên ronî de, bi beşdariyeke geş, hişmendane û mayinde li meydan û kolanan, serbilindiyeke din biafirînin.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Encûmena Koordînasyona Pêşxistina Îslamî, tevî rêzgirtina li kêliyên pîroz ên duaya Erefeyê û hevgirtina bi haciyan re li Muna û Erefatê, ji tevahiya gelê xwe vedixwîne ku di berdewamiya çalakiyên destanî yên van roj û şevên ronî de, bi beşdariyeke geş, hişmendane û mayinde li meydan û kolanan, serbilindiyeke din biafirînin û careke din li cîhanê biselmînin ku gelê Îranê dê tu carî dest ji armanca “Beraeta ji Müşrîkan” bernede.

Metna daxuyaniyê wiha ye:

«بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ»

(Ev ayeta 1-ê ya Sûreya Tewbeyê ye: Beraeteke ji Xwedê û Pêxemberê wî ji bo wan müşrîkên ku we peyman bi wan re girêdane.)

Gelê şehîdxwaz û qehreman ê Îranê, di nîşandana nefret û kînê li dijî zordarên demê de, careke din bi şopandina vê ayeta pîroz a beraetê, îşev, hevdem digel kêliyên çarenûssaz ên amadebûna bi milyonan haciyên mala Xwedê (Beytullah) li ser axa ronî ya Muna û Erefatê, di civînên mezin ên “Beraeta ji Müşrîkan” ên li meydan, kolan û navendên kombûnê yên gel li Tehran û bajarên din ên Îranê de amade dibin û qîrîna “Mirin ji bo Amerîkayê” û “Mirin ji bo Îsraîlê” wekî dirêjahiya “Lebbeyk”-a haciyan, digihînin guhê cîhanê.

Ev amadebûn, pêkanîna rasteqîn a “berdewamiya tevgera haciyan” di çarçoveya şaristaniya Îrana Îslamî de û nûkirina peymana bi armancên pêşengên şoreşê û bersiva ji bo peyama Pêşengê Misilmanan û Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî ye. Gelê welayî yê Îranê bi vê civînê radigihîne ku dijminahiya li hemberî eniya istikbarê, zordariya Amerîkayê û rejîma dagîrker û kujer a siyonîst, ne hilbijartineke taktîkî, belkî prensîbeke stratejîk û xetekeke teqez a bawerî û siyasî ya Îslama pak a Muhemmedî (s.x.l.) ye.

Encûmena Koordînasyona Pêşxistina Îslamî, tevî rêzgirtina li kêliyên pîroz ên duaya Erefeyê û hevgirtina bi haciyan re li Muna û Erefatê, ji tevahiya gelê xwe vedixwîne ku di berdewamiya çalakiyên destanî yên van roj û şevên ronî de, bi beşdariyeke geş, hişmendane û mayinde li meydan û kolanan, serbilindiyeke din biafirînin û careke din li cîhanê biselmînin ku gelê Îranê dê tu carî dest ji armanca “Beraeta ji Müşrîkan” bernede.

Dawiya peyamê / Etîket:

  • Encûmena Koordînasyona Pêşxistina Îslamî
  • Beraeta ji Müşrîkan

Your Comment

You are replying to: .
captcha