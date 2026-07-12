Di merasîma Şebistana Îmam Xumeynî (rh) de:Ayetullah Şevzindedar got: Misilman li benda pêkanîna soza Xwedê ya derbarê tolhildana Rêberê Şehîd de ne

Ajansa Nûçeyan a Ahlul-Beyt (s.x)– ABNA –Ayetullah Şeb-Zindedar, li perê merasîma bibîranîna “Rêberê Şehîd” ku li herema pîroz a Hezretê Mesûme (s.x) hat lidarxistin, derbarê erkên hewzeyên zanistî yên olî û mijara tolahildana ji kujerên rêberê şoreşê de, hin xalên girîng anîn ziman.
Ayetullah Şeb-Zindedar di destpêkê de bi nîşandana li ser pêgeha bilind a rêberê şehîd û gotinên wî yên bi qîmet, got: “Wî di nav hewzeyên zanistî de, bi pêşengî û serkêşî, ramanên xwe yên bilind û asta bilind anîn ziman. Inşallah hewzeyên zanistî ew beyannameya wî li ber çavan bigirin û di riya cîbicîkirina wê de hewl bidin.”
Endamê Feqîhên Encumena Parastinê (Şorayê Nigehban) bi teqezkirina li ser wê yekê ku divê rêwerzên rêberê şehîd bibin xala sereke ya xebatê, diyar kir: “Inşallah ew tiştên ku di hişê wî yê pîroz de bû, dê pêk werin. Hewzeyên zanistî divê bi cidiyeteke temam rêya ku wî xêz kiriye, bidomînin û di pêkanîna armancên Şoreşa Îslamî de rol bilîzin.”
Ayetullah Şeb-Zindedar di beşeke din a axaftina xwe de, bi bîrxistina soza Xwedê ya derbarê tolahildana ji sitemkaran de, destnîşan kir: “Tolhildan tiştekî rast û heq e ku Xwedê fermana wê daye: ‘Inna minel mucrimîne munteqimun’ (Em ê ji tawanbaran tola xwe hilînin). Ev daxwaza heqê ye. Heya niha wiha bûye ku misilman, şîe û dostên Ehli-Beytê, inşallah bi pêkanîna şertan û bi baldarî li ser hemû aliyên mijarê, tola xwe ji van zaliman û kujerên wî mezinî û mucahîdan hilînin.”
Di dawiyê de, wî bi duaya ji bo lezginkirina derketina (feraca) Hezretê Beqiyetullah el-E’zem (Xweda li zuhora Wî lez bikê) û serkeftina eniya heqê, hêviya xwe anî ziman ku bi hevgirtin û yekbûna gotinê, zemîna pêkanîna vê soza xwedayî were amadekirin û xwîna şehîdan bibe sedema nêzîkbûna derketina wî û tinebûna zaliman.»
Etîket: Şoreşa Îslamî، Rêberê Şehîd، Encumena Parastinê (Şorayê Nigehban)، Tolhildan، Tolhildana Rêberê Şehîd، Ayetullah Şeb-Zindedar.
Your Comment