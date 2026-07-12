  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Di merasîma Şebistana Îmam Xumeynî (rh) de:Ayetullah Şevzindedar got: Misilman li benda pêkanîna soza Xwedê ya derbarê tolhildana Rêberê Şehîd de ne

12 July 2026 - 10:44
News ID: 1839026
Source: kmr.abna24.com
Di merasîma Şebistana Îmam Xumeynî (rh) de:Ayetullah Şevzindedar got: Misilman li benda pêkanîna soza Xwedê ya derbarê tolhildana Rêberê Şehîd de ne

Endamê feqîhên Encûmena Parêzvanî, di beramberiya merasîma pîrozkirina Îmamê Şehîd de li Şebistana Îmam Xumeynî (rh), bi tekezkirina li ser pêwîstiya tevlihevkirina daxuyaniyên rêber ên Rêberê Mezin ê Şoreşê, tolhildana ji kujer û zaliman wekî sozeke Xwedayî û bêguman da zanîn û hêviya xwe anî ziman ku bi pêkanîna mercan re, misilman û şiîyan dê bibin şahidê tolhildana Xwedayî ya ji tawanbaran re.

Ajansa Nûçeyan a Ahlul-Beyt (s.x)– ABNA –Ayetullah Şeb-Zindedar, li perê merasîma bibîranîna “Rêberê Şehîd” ku li herema pîroz a Hezretê Mesûme (s.x) hat lidarxistin, derbarê erkên hewzeyên zanistî yên olî û mijara tolahildana ji kujerên rêberê şoreşê de, hin xalên girîng anîn ziman.

Ayetullah Şeb-Zindedar di destpêkê de bi nîşandana li ser pêgeha bilind a rêberê şehîd û gotinên wî yên bi qîmet, got: “Wî di nav hewzeyên zanistî de, bi pêşengî û serkêşî, ramanên xwe yên bilind û asta bilind anîn ziman. Inşallah hewzeyên zanistî ew beyannameya wî li ber çavan bigirin û di riya cîbicîkirina wê de hewl bidin.”

Endamê Feqîhên Encumena Parastinê (Şorayê Nigehban) bi teqezkirina li ser wê yekê ku divê rêwerzên rêberê şehîd bibin xala sereke ya xebatê, diyar kir: “Inşallah ew tiştên ku di hişê wî yê pîroz de bû, dê pêk werin. Hewzeyên zanistî divê bi cidiyeteke temam rêya ku wî xêz kiriye, bidomînin û di pêkanîna armancên Şoreşa Îslamî de rol bilîzin.”

Ayetullah Şeb-Zindedar di beşeke din a axaftina xwe de, bi bîrxistina soza Xwedê ya derbarê tolahildana ji sitemkaran de, destnîşan kir: “Tolhildan tiştekî rast û heq e ku Xwedê fermana wê daye: ‘Inna minel mucrimîne munteqimun’ (Em ê ji tawanbaran tola xwe hilînin). Ev daxwaza heqê ye. Heya niha wiha bûye ku misilman, şîe û dostên Ehli-Beytê, inşallah bi pêkanîna şertan û bi baldarî li ser hemû aliyên mijarê, tola xwe ji van zaliman û kujerên wî mezinî û mucahîdan hilînin.”

Di dawiyê de, wî bi duaya ji bo lezginkirina derketina (feraca) Hezretê Beqiyetullah el-E’zem (Xweda li zuhora Wî lez bikê) û serkeftina eniya heqê, hêviya xwe anî ziman ku bi hevgirtin û yekbûna gotinê, zemîna pêkanîna vê soza xwedayî were amadekirin û xwîna şehîdan bibe sedema nêzîkbûna derketina wî û tinebûna zaliman.»

Etîket: Şoreşa Îslamî، Rêberê Şehîd، Encumena Parastinê (Şorayê Nigehban)، Tolhildan، Tolhildana Rêberê Şehîd، Ayetullah Şeb-Zindedar.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha