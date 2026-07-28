Rêbaza nû ya Pentagonê ji bo veşartina zirarên şerê li dijî Îranê

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul- Beytê (s.x) — ABNA — Rojnameya The Guardian di raporteke xwe de dinivîse ku biryara hikûmeta terorîst a Trump ji bo guhertina awayê tomarkirina telfatên şerê li dijî Îranê, bi pêleke nerazîbûnan a leşkerên kevnar û siyasetmedarên amerîkî re rû bi rû maye; rexnegir bawer dikin ku ev gav hewldanek e ji bo kêmkirina giraniya mirovî ya şer û sivikkirina fişarên siyasî yên li ser Koşka Spî.
Hin xalên sereke yên vê raportê wiha ne:
1- Veşartina nû
Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê (Pentagon) di bingeha tomarkirina fermî ya leşkeran (DCAS) de, polên nû bi navê “Operasyonên Derveyî Sînor” (Overseas Operations) çêkiriye.
Li gorî vê guhertinê, kuştî û birîndarên amerîkî yên piştî 7ê Tîrmehê (dema ku Amerîkayê bidawîbûna peymana bi Îranê re ragihand), êdî di amara şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê de nayên hejmartin, lê di bin vê navê nû de tên tomarkirin. Bi vî awayî, çar leşkerên amerîkî yên ku di êrişên Îranê yên li Urdun û Iraqê de hatine kuştin û zêdetirî 140 birîndarên nû, ji amara sereke ya şer hatine cudakirin; karek ku rexnegir wekî hewldanek ji bo piçûkkirina lêçûnên mirovî yên şer û kêmkirina fişarên siyasî li ser hikûmeta Trump dibînin.
2- Rêzgirtina li kuştiyên şer
Michael A. Smith, deryadarê teqawidbûyî yê hêza deryayî ya Amerîkayê dibêje: “Tomarkirina kuştiyên şerê Îranê di bin navê ‘Operasyonên Derveyî Sînor’ de li şûna ‘Telfatên Şer’, ji bo malbatên leşkeran ‘bêrêziyeke mezin’ e.” Ew tekez dike ku îdiaya ku van hêzan di şer de nehatine kuştin û tenê di ‘operasyonên derveyî sînor’ de canê xwe ji dest dane, îdiayeke “bikenok” e.
3- Rêbaza kevn a Pentagonê
Michael Smith vê gavê bi destkariya amara telfatan di dema Şerê Vîetnamê de dide ber hev û dibêje: “Hikûmeta Trump ji ber hesasiyeta li hemberî zêdebûna hejmara kuştiyan, hewl dide wisa nîşan bide ku telfatên şer ji rastiyê kêmtir in.” Ew eşkere dike ku ew leşkerên ku canê xwe ji dest dane, tenê ji ber biryara Trump a ji bo destpêkirina vî şerî hatine kuştin.
4- Leşkerên kevnar: Pirsgirêka sereke, berpirsyariya hikûmetê ye
Tristza Ordex, leşkerekî kevnar ê tivingdarên deryayî yên Amerîkayê (Marines) dibêje: “Mijar ne tenê guhertina jimaran e, belkî jêbirina kuştiyan ji lîsteya fermî ya telfatên şer, berpirsyariya hikûmetê dixe bin pirsiyarê.” Ew bi bal kişandina li ser leşkerekî 19 salî yê ku hatiye kuştin, dibêje: “Piştguhkirina fedakariya van hêzan, tê wateya jêbirina wan ji bîra giştî.”
5- Hewldana nîşandana du şeran li dijî Îranê
Li gorî nivîsa The Guardian, nûnerê komarîxwaz Thomas Massie gotiye: “Hikûmeta Trump bi cudakirina amara telfatan, wisa nîşan dide ku du şerên cuda li dijî Îranê qewimîne, da ku ji sînorên yasayî yên berdewamiya şerê bê destûra Kongreyê derbas bibe.” Ew tekez dike ku berdewamiya operasyonên leşkerî yên zêdetirî 90 rojan bê destûra Kongreyê, binpêkirina qanûnê ye.
6- Nebûna şefafiyetê di lêçûnên şer de
Senatorê demokrat Kirsten Gillibrand tekez kiriye ku gelê Amerîkayê mafê wan heye ku ji lêçûna rastîn a mirovî ya şerê Îranê agahdar bin û hikûmet bi berpirsyar e ku di derbarê telfatên leşkerî de xwedî şefafiyet û berpirsyariya tam be.
Encam
Raporta The Guardian nîşan dide ku awayê tomarkirina telfatên şerê Îranê bûye krîzeke siyasî li Washingtonê; krîzek ku rexnegir wê wekî nîşana hewldana hikûmeta Trump a ji bo veşartina pîvanên rastîn ên lêçûnên mirovî yên şer û kêmkirina fişara raya giştî dibînin.
......
Dawiya peyamê /
Your Comment