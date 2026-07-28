Balafira îranî Sîmurx di qonaxa standinê de / Ketina çerxa bazirganî di sala 1406'î de (2027'an de)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di rewşeke ku pîşesaziya hewayî ya Îranê salên dirêj e bi sînorkirinên peydakirina derveyî û hewcedariya rojane ya pêşvebirina veguhastina hewayî re rû bi rû ye, çêkirina balafireke din a bixweber tenê wekî projeyeke sembolîk an reklamî nayê dîtin; berevajî vê, hewil dane ji bo bersivdana hewcedariyeke rastîn di zincîra hewavanîya welêt de ye.
Balafira bargiraniya îranî «Sîmurx» jî di heman çarçoveyê de tê pênasekirin; projeyeke ku bi misyona bargiranî û hilgirtina bar hatiye sêwirandin û divê ji bilî xurtkirina şiyana operasyonî ya welêt di vî beşî de, kapasîteyên teknîkî û pîşesazî yên Îranê di warê sêwirandinê, ceribandinê, standinê û di dawiyê de hilberîna balafirê de bilind bike.
Girîngiya Sîmurx ji ber vê yekê ye ku beşa barî û piştgiriya hewayî, yek ji zencîreyên kêm pêşketî lê stratejîk di pîşesaziya hewavanî ya welêt de tê hesibandin; beşek ku hem di veguhastina bar û piştgiriya lojîstîkî de girîng e û hem jî dikare bibe platformek ji bo avabûna şiyana bixweber di çêkirina balafirên pêşketîtir de. Ji vî nêrînê, berpirsiyarên pîşesaziya hewayî ya welêt berê jî tekez kirine ku Sîmurx li ser bingehê ezmûnên navxweyî yên projeyên borî hatiye avakirin û divê rêya bixweberkirinê di pîşesaziya hewavanî de gavekê pêşde bibire.
Ev balafir li ser bingeha platforma balafira Îran 140 hatiye sêwirandin û armanca sereke ya pêşxistina wê, avakirina balafireke bixweber bi şiyana hilgirtina bar û ketina çerxa bazirganî ya welêt e.
Berpirsiyarên Serokatiya Zanistî (rêveberiya zanistî) ragihandine ku ev proje kete qonaxeke nû û ew wekî yek ji nimûneyên girêdana teknolojiyê, pîşesaziyê û aboriya zanîn-bingeh li welêt dihesibînin.
Di vê navberê de, rola pargîdaniyên zanîn-bingeh di projeya Sîmurx de jî berçav e. Ev proje tenê bi yek çêker an saziyek bicîhîner ve girêdayî nîne, berevajî vê, di pratîkê de hewcedarî torgilokek ji şiyanên teknolojîk heye; ji sêwirandin û çêkirina hin binesîstem û alavan bigire heya hevkariya di pêvajoyên ceribandinê, lihevkirina teknîkî, belgekirinê, standardkirinê û piştgiriya qonaxên wergirtina destûrê. Ji vî nêrînê, berpirsiyarên Serokatiya Zanistî, Teknolojî û Aboriya Zanîn-bingeh, Sîmurx wekî yek ji nimûneyên girêdana di navbera pîşesaziya hewayî û jîngeha nûjeniyê ya welêt dihesibînin; projeyeke ku dikare para pargîdaniyên zanîn-bingeh ji asta peydakirina perçe û xizmetên teknîkî, ber bi rolên bibandortir di projeyên mezin ên neteweyî de bilind bike.
Di vê çarçoveyê de, Şukrî, sekreterê Navenda Pêşxistina Aboriya Zanîn-bingeh a Hewavêj, Veguhastin û Avakirina Bajaran a Serokatiya Zanistî, di hevpeyîna xwe bi peyamnêrê Mehrê re, di derbarê dawîya rewşa balafira îranî Sîmurx de jî got: "Di derbarê balafira Sîmurx de, Serokatiya Zanistî di sala borî de jî piştgiriya xwe berdewam kir û li gorî peymanên bi pargîdaniya zanîn-bingeh a hevkar di vê projeyê de hatine çêkirin, ev piştgirî bi temamî hatiye kirin."
Wî her wiha got: "Ev proje niha di qonaxa derbaskirina pêvajoya wergirtina standard, destûr û sertîfîkatê de ye (qonaxeke diyarker ku dikare rewşa ketina vê balafirê nav çerxa bikaranînê diyar bike). Pargîdaniya têkildar hevkariyeke baş bi koma HESA û her wiha bi Rêxistina Hewayî ya Dewletî re dike û hêvîdar in ku bi hevkariya zêdetir, pêvajoya wergirtina standardê çi di çarçova STC (Sertîfîkata Cûreyê ya Zêde) û çi jî di çarçova TC (Sertîfîkata Cûreyê) de bi lezeke zêdetir pêk were."
Şukrî bi îşareta piştgiriyên ji vê projeyê hatine kirin, wiha got: "Li gorî tekezên ku ji aliyê Serokê Zanistî yê Serokkomar ve hatine kirin, di sala borî de piştgiriya temamî ji vê projeyê hat kirin û hêvîdar in ku bi pêşketina qonaxên bicîhînerî re, piştgiriyên paşîn jî berdewam bin."
Wî di derbarê nexşeya demê ya vê projeyê de jî got: "Texmîn hîn jî ber bi sala 1406'yî (2027'yan) ve ne, her çend dibe ku ji ber hin astengiyên ku di sala borî de çêbûne, derengiyeke kurt çêbibe. Lê belê, pispor û şarezan bi ciddiyet li ser vê mijarê dixebitin."
Sekreterê Navenda Pêşxistina Aboriya Zanîn-bingeh a Hewavêj, Veguhastin û Avakirina Bajaran tekez kir: "Em di Serokatiyê de rola hêsanker û piştgir dilîzin û xwediyê projeyê nîn in; ji ber vê yekê, diyarkirina dema rastîn, bi berpirsiyariya bicîhînerên projeyê û Rêxistina Hewayî ya Dewletî ve ye."
Your Comment