Bana Şûşeyî ya Piştgiriya Rojavayê ji Kurdan re; Meseliyeke Wêdetirî «Pêbaweriya bi Amerîkayê» / Mensûr yekem

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — DOSYEYA TEMA: BANA ŞÛŞEYÎ YA PIŞTGIRIYA ROJAVAYÊ JI KURDAN RE
Kurdpress – Ev gotin, di nihêrîna pêşîn de, dibe ku wekî dubarekirina vegotineke nas a li ser «bêbextiya hêzên mezin» xuya bike; vegotineke ku di dîroka hemdem a kurdan de carinan hatiye hilberandin. Lê nêzîkatiyeke kûr a vê berhevoka hevpeyvînan destnîşan dike ku pirsgirêk bi tenê bi têgehên wekî xiyanet, bêbawerî, an bikaranîna amrazî nayê ravekirin.
Pirsgirêk kûrtir e, û tiştê ku em di têkiliyên di navbera Rojava û kurdan de dibînin, ji wê yekê zêdetir ku encama biryareke demkî an tevgera serokekî taybet be, berhema avahiya pergala navneteweyî û mentîqa belavkirina hêzê ye. Di vê avahiyê de, dewletên mezin piştgiriyê didin lîstikvanekî ne-dewletî an tevgereke neteweyî dema ku ew lîstikvan dikare beşek ji armancên wan yên stratejîk pêk bîne; lê piştgirî ji bo wî lîstikvanî dibe sozdewiyeke siyasî ya domdar dema ku berjewendiyên demdirêj ên hêza piştgir bi awayekî avahîsaz bi paşeroja siyasî ya wî lîstikvanî ve girêdayî be.
Xuya ye ku kurd heta niha di qonaxa yekem de mane. Ji bo Rojavayê, ew carinan bûne hevalbendek ewlehiyê, hêzeke dij-terrorê, amrazek hevsengiyê, û faktorek aramiya herêmî; lê hê negihiştine pileya hevalbendek siyasî di sêwirandina nîzamekê herêmî de. Ev e tiştê ku dikare wekî «bana şûşeyî ya piştgiriya Rojavayê ji kurdan re» were binavkirin.
1. Bana şûşeyî tam li ku ye?
Divê bana şûşeyî ya siyaseta Rojavayê ya li hember kurdan ne tenê di sinorê di navbera piştgirî û ne-piştgiriyê de were gerandin. Rojava dibe ku piştgiriyê bide kurdan, çekan bide wan, bi hêzên wan re hevkariya leşkerî bike, ji mafên wan biaxive, û carinan jî li hember zextên herêmî parastina wan bike; lê ev piştgirî heya ku bi sê bingehên bingehîn re nekeve berhevdanê didome: nîzama dewlet-neteweyî, berjewendiyên jeopolitîk ên hêzên mezin, û têkiliyên wan bi dewletên herêmî re.
Bi rastî, Rojava di gelek rewşan de amade ye ku alîkariya kurdan bike ku di nav nîzama hêza cîhanî ya heyî de bihêztir bibin; lê dema ku hêza kurdî bibe projeyek ji bo guhertina nîzama hêza cîhanî ya heyî bi xwe, sinor tên dîtin. Bana şûşeyî tam li wê derê ye ku hêza kurdî ji «ajentek sûdmend a nîzama heyî» vediguhere «dijberê nîzama heyî».
Di wê xalê de, piştgiriya taktîkî xilas dibe û mentîqa hevsengiya hêzê dest pê dike. Pirsgirêk tenê ew nîne ku Rojava «dilsoz» nîne. Yek ji xeletiyên analîtîk yên hevpar di têgihîştina têkiliyên kurd û Rojavayê de, kesanîkirina siyaseta derve ye. Carinan tê bawerkirin ku eger serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê biguhere, an eger hikûmeteke Ewropî helwestek cuda bigire, tevahiya têkiliya Rojava û kurdan jî dê biguhere.
Lê berhevoka hevpeyvînên hatine lêkolîn nîşan dide ku guherîna hikûmetan, ji wê yekê zêdetir ku «mentîqa» siyaseta Amerîkayê biguhere, «rêbaza bicihanîna» wê diguhere. Obama, Trump û Biden dibe ku di şêwaza biryargirtinê, asta pêşbîniyê, awayê bikaranîna hêza leşkerî û asta pabendbûna bi hevalbendan re cuda bin; lê prensîbek di siyaseta derve ya Amerîkayê de bi qasî ku mimkun e sabit dimîne: «Tu hevalbend, heger di qonaxekê de pir girîng be jî, nikare cihê berjewendiyên neteweyî yên Amerîkayê bigire.» Ev e xala ku ezmûna Efxanistan, Iraq û Sûriyeyê bi hev ve girê dide.
Hêzên mezin dibe ku bikevin herêmekê, hebûna leşkerî ava bikin û bi hêzên herêmî re hevkariyê bikin; lê dema ku lêçûna hebûnê zêde bibe an pêşîniyên nû yên wekî pêşbaziya bi Çînê re, astengkirina Rûsyayê, ewlehiya Ewropayê an krîzên din têne birûberê, giraniya sozdariyên berê kêm dibe. Ji vî nêrînê, pirsgirêka sereke ji bo kurdan ev nîne ku gelo Amerîka «pêbawer» e yan na; pirsya stratejîktir ev e: «Gelo kurd dikarin di rewşekê de bin ku derketin an kêmbûna hebûna Amerîkayê, ne wateya hilweşîna helwesta wan be?» Eger bersiv neyînî be, her cure girêdayîbûneke tund bi hêzeke biyanî re, dê zû an dereng bibe xisareke stratejîk.
2. Ji «Hevalbendê Ewlehiyê» bo «Hevalbendê Siyasî»
Dibe ku herî girîng têgeha ku divê ji bo analîza paşeroja têkiliya di navbera Rojava û kurdan de were hesibandin, cûdahiya di navbera «hevalbendê ewlehiyê» û «hevalbendê siyasî» de ye. Kurd di deh salên borî de di gelek hevsengiyên herêmî de bûne hevalbendê ewlehiyê yê Rojavayê, lê bûna hevalbendek ewlehiyê ne hewce ye ku bûna hevalbendek siyasî jî tê wateyê. Hevalbendek ewlehiyê ji bo çareserkirina krîzekê tê bikaranîn.
Rojava di şerê li dijî DAIŞ'ê de hewcedariya bi kurdan hebû ji ber ku ew di qadê de hêzeke bi bandor bûn. Lê ev pêdiviya leşkerî bi xweber ne wateya pejirandina projeyeke siyasî ya kurdan bû.
Li vir dîlekeke girîng derdikeve holê, ew jî ev e ku çend ku kurd di warê leşkerî de bi serfiraztir bin, ewqas nirxa wan a taktîkî ji bo Rojavayê dibe ku mezintir bibe; lê ev serfirazî ne hewce ye ku bibe sedema zêdebûna hêza wan a siyasî, û ev xala ku divê em jê fêr bibin.
Eger lîstikvanek tenê ji ber «karîgeriya di krîzê» de bi qîmet be, bi dawîbûna krîzê, beşek ji nirxa xwe winda dike. Lê eger heman lîstikvan bikaribe bibe hêmanek pêdivî di ewlehiyê, aboriyê, enerjiyê, bazirganiyê, rêveberiya krîzê û aramiya herêmî de, nirxa wî êdî tenê leşkerî nabe. Paşeroja hêza kurdî tam di derbaskirina vê xalê de dê diyar bibe.
3. Tirkiye; Guherbareke Ku Nayê Derxistin
Di her analîzeke realîst a siyaseta Rojavayê ya li hember kurdan de, Tirkiye ne guherbareke marjînal e; ew yek ji guherbarên sereke yên hevsengiyê ye. Ji bo Rojavayê, Tirkiye di heman demê de hevalbendek NATOyê ye, hêzeke leşkerî ya herêmî ye, lîstikvanek sereke ya ewlehiya Ewropayê ye, rêyeke enerjî û bazirganiyê ye, û lîstikvanek bi bandor e di krîzên Rojhilata Navîn de. Ji ber vê yekê, siyaseta Rojavayê ya li hember kurdan, nemaze li Sûriyeyê û Iraqê, her gav bi hesabek ducar re hatiye: aliyekî hevkariya bi kurdan re ji bo armancên ewlehiyê, û aliyekî din jî pêşîlêgirtina veguherîna vê hevkariyê krîzeke stratejîk di têkiliyên bi Enqereyê re.
Di mijara Sûriyeyê de jî, li gor nihêrîna nû ya hikûmeta Amerîkayê ya li hember hikûmeta Sûriyeyê, hevsengiyên wî welatî jî bi awayekî taybet guheriye, û girîngiya hikûmeta Amerîkayê ya li ser hewcedariya hevkariya kurdên Sûriyeyê bi hikûmeta navendî ya li Şamê re (El-Colanî) dikare wekî mînakek vê yekê were hesibandin.
Ev rewş nîşan dide ku kurd di gelek rewşan de ne di têkiliyeke dualî bi Amerîka an Ewropayê re ne, lê di sêgoşeyeke hêzê de ne. Li aliyekî, kurd hene; li aliyê duyem, hêzên rojavayî; û li aliyê sêyem, dewletên herêmî. Heya ku ev sêgoşe bimîne, hêviya piştgiriya tevahî ya Rojavayê ji kurdan re ne realîst e. Lê ev ne wateya mirîşkê jî ye. Pirsgirêka rastîn ev e ku kurd çawa dikarin ji «mijara nakokiyê» di navbera hêzan de bibin «pireke girêdanê» di navbera wan de. Ev guherîna rolê, eger biqewime, dikare hevsengiyê biguhere.
4. Xala Qelsiya Veşartî; Kurd Hêj Lîstikvanek Yekgirtî Nin
Ji hemû faktorên derveyî re, dibe ku yek ji girîngtirîn guherbarên ku kêm têne hesibandin, avahiya hêza kurdî bi xwe ye. Rojava bi «kurdan» re wekî hêmayek yekane ya siyasî re rû bi rû namîne. Wê bi Herêma Kurdistanê ya Iraqê re, bi hêzên kurd ên Sûriyeyê re, bi partiyên kurd ên Tirkiyeyê re, û bi tevgerên kurd ên Îranê re rû bi rû dimîne; her yek bi erdnîgariya xwe, îdeolojiya xwe, avahiya xwe ya organîk, û têkiliyên xwe yên derveyî. Ev perçebûn, her çend berhema dîrok û şertên cuda yên çar perçeyên Kurdistanê be jî, encameke stratejîk jî bi xwe re tîne:
hêzên biyanî dikarin bi perçeyên cuda yên mesela kurdî re bi cudatî têkildar bibin. Di encamê de, kurd carinan ji wê yekê zêdetir ku meseliyek stratejîk a yekane bin, dibin berhevokek dosyeyên veqetandî, û ev rewş hêza danûstandinê kêm dike.
5. Ma bana şûşeyî dikare were şkandin?
Bersiva kurt ev e: Erê, lê ne ji rêya kevneşopî. Ev ban bi daxwazkirina zêdetir ji Rojavayê ve naye şkandin. Bi zêdebûna girêdayîbûna bi Amerîkayê ve jî naye şkandin. Heta bi zêdebûna piştgiriya leşkerî ya Rojavayê ve jî ne hewce ye ku were şkandin. Bana şûşeyî demê dişkê ku hevsengiya lêçûn-berjewendî ya hêzên mezin li hember kurdan biguhere. Ango dema ku paşguhastina kurdan ji bo Rojavayê ji piştgiriya wan pirtir lêçûn bike; û ev tenê bi veguherîna hêza kurdî bo «sermiyeyeke stratejîk a pir-alî» peyda dibe.
Divê kurd ji qonaxa ku nirxa wan bi piranî li qada şer tê pênasekirin derbas bibin û bigihîjin qonaxa ku hebûna wan ji bo ewlehiyê, aboriyê, enerjiyê, bazirganiyê, rêveberiya krîzê û aramiya herêmî pêdivî be. Ev rê dijwar e, lê ji hewildana ji bo bidestxistina piştgiriya demkî ya hikûmeteke biyanî stratejîk girîngtir e.
Dawiya dosyeyê
Your Comment