«Pirtûkên avêtî yên dijmin li Abadan, Mahşehr û Hendîcanê di parêzgeha Xuzistanê de ketin.»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cîgirê ewlehiyê yê parêzgeha Xûzistanê ji lêdana bermayiyên dijmin li Abadan, Mahşehr û Hindîcanê ragihand.
Welîyullah Heyatî, cîgirê ewlehiyê û polîs ê parêzgarê Xûzistanê, ji lêdana bermayiyên dijmin li sê navçeyên parêzgeha Xûzistanê ragihand û got: Di encama êrîşa dijmin a li parêzgeha Xûzistanê di sibeha vê roja Duşemê de, sê navçeyên Abadan, Mahşehr û Hindîcanê hatin lêdan.
Wî bi gotina ku hûrguliyên mirin û ziyanên gengaz dê paşî bêne ragihandin, zêde kir: Nûçeyên temamker û hûrguliyên mirinan dê zû bi riya medyayên fermî ji gel re bêne agahdarkirin.
Cîgirê ewlehiyê yê parêzgeha Xûzistanê bi derewandinê gotegotên hatine weşandin di cîhana virtual de, diyar kir: Bi mixabin nûçeyên ku li ser qewimîna teqînê li bajarên Ehwaz û Abadanê di cîhana virtual de hatine weşandin, ez vê yekê bi tundî derew dikim. Ev nûçe ji ber operasyona psîkolojîk a medyayên dijmin in ku armanca wan afirandina tevliheviyê di hişê giştî de ye.
Heyatî bi tekezkirina li ser sazkirina ewlehiya temam li parêzgehê, bîr anî: Ewlehiya temam li parêzgeha Xûzistanê hatiye sazkirin û tu bûyereke taybet a ewlehiyê li tu bajarên parêzgehê nehatiye ragihandin. Hêzên ewlehiyê, leşkerî û polîs di amadehiya temam de ne.
Wî di dawiyê de ji gelê hêja yê parêzgeha Xûzistanê xwest ku ji bo agahdarbûna ji nûçeyên rast, tenê bala xwe bidin medyayên fermî û pêbawer û ji baldayîna gotegot û nûçeyên derewîn di cîhana virtual de dûr bikevin.
............................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Abadan
- Mahşehr
- Hindîcan
- êrîşa Amerîkayê li Îranê
Your Comment