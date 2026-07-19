"Sipah: Divê welatên ku leşkerên dagirker ên Amerîkayê li xwe mêvan dikin, amade bin ku bersiva hevseng bistînin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpress, daxuyaniya jimareya 27 ya Operasyona "Nasr 2" ya ragihandina Sipaha Pasdaranên Şoreşa Îslamî wiha ye:
"Bi navê Xwedayê ku serhildêrên zalim dişkîne
Rejîma Amerîkayê ya peymanşikê careke din, di nav danûstandinan de û bi xeyala lawazbûna Îranê, ji destpêka hefteya borî ve şerekî ku qet bi fermî dawî lê nehatibû anîn, bi fermî ji nû ve dest pê kir. Lê piştî çend roj şerê bi hêzên çekdar re û wergirtina bersivên bihêz li hember êrîşên wê, û piştî ku piştrast bû ku hêzên çekdar ên Îranê ji roja yekem a şerê di 9ê Esfendê de gelek bihêztir bûne, li şûna qebûlkirina têkçûna bi rêzgirtî û îtirafa şaşiya hesabên xwe, ji roja borî ve bi revîna ji qada şerê rasterast, rêbazeke nû dest pê kir.
Bi kirina sûcên şer dixwaze têkçûna xwe ya di rûbirûbûna leşkerî de veşêre û bi êrîşên hilweşîner li ser nexweşxane, pir, rêhesin, firokexane, bender, navendên ragihandinê û hwd., û bi kuştina sivîlan dixwaze li şûna şer kirinê bi rêya sûc û bêmirovî rewşa xwe biparêze.
Ji ber ku tu saziyek navneteweyî tune ye ku pêşî li van hovîtiyên artêşa Amerîkayê bigire, ji bilî fermana Qur’anê ya "Kî êrîşî we bike, we jî wekî ku ew êrîş kiriye bersiva wî bidin" rêyek din li pêşiya me nemaye.
Ji ber vê yekê, divê ew welatên ku leşkerên Amerîkayê yên "dagirker" li xwe mêvan dikin û axa xwe ji bo êrîşa li ser Îranê dane destê wan, amade bin ku bersiva hevseng bistînin û yekîneyên parastina sivîl ji bo parastina jiyana welatiyan û dûrxistina wan ji armancên gengaz çalak bikin.
Digel vê yekê, ji bo dayîna derfetekê ku dijminê Amerîkî vê rêbaza "bêmirovane" biguherîne, me şeva borî ji bo bersiva dijminê niha tenê armancên leşkerî hilbijartin.
Şervanên bihêz ên Hêza Bejahî ya Sipahê di pêla 18emîn a Operasyona Nasr 2 de bi şîara "Ya Ebulfazl El-Abbas (s.x)", bi armancgirtina cihê kombûna hêzên dagirker li navenda piştgiriya hêzên bejahî yên wan li El-Ûrîcan (Arifjan), îdîa kirin ku hejmarek ji wan kuştine. Her weha bi êrîşeke dronê li radara baregeha Amerîkayê ya Elî El-Salim li Kuweytê, ew hilweşand.
Şervanên Hêza Bejahî her weha salona tamîr û parastina çekan û hangara dronan jî hilweşandin. Bersivdana hevseng ya şervanan berdewam e.
"Heke Xwedê alîkariya we bike, kes nikare li ser we serbikeve.""
Your Comment