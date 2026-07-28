Ayetullah Subhanî: Erbeîn sembola hêza manewî ya Şîetiyê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ayetullahê Uzma (Mezin) Subhanî, mercîê teqlîdê şîiyan, di peyamekê de bi tekezkirina ku Erbaîynê da cîhê diyarkirina hêza giyanî ya şîiyetiyê ye, daxwaz ji ravekirina belgekirî ya zanînên Eşûrayê, mekteba ziyaretê û girêdana peyama tevgera Huseynî bi hewcedariyên îro yên civakê kir.
Nivîsa peyama Ayetullah Subhanî li ber Erbaîyna Huseynî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Hemû pesnê Xwedayê gerdûniyan re, û silav û rêz li ser seyîdê me Muhemmed û malbata wî ya pak.
Silav li te ey Eba Ebdullahil Huseyn, û li ser giyanên ku li dergaha te bi cih bûne.
Erbaîyn cîhê diyarkirina hêza giyanî ya şîiyetiyê ye li tenişta Xudayê şehîdan, Hz. Eba Ebdullahil Huseyn (s.x.). Di vê bûyera Huseynî de divê taybetmendiyên berbiçav û pileyên Xudayê şehîdan û yên ku li pêşiya wî şehîd bûne, bêne vegotin û ji vê derfetê sûd were wergirtin û rastiyên Îslamê û serbilindiya şehîdan bêne ravekirin ka ew çawa bi li xwe kirina kincê şehîdetê, bi azadiyê xurt bûne û dirûşma herheyî ya «Hêhat min ez-zille» di dîroka mirovatiyê de mayînde kirine.
Li gorî vê rastiyê, divê belavkerên hêja xalên jêrîn bikin: Li ser vê bingehê, pêwîst e belavkerên birûmet di kirina peywira xwe ya belavkirinê de, xalên jêrîn bi baleke taybet bifikirin û binirxînin:
Yekem; eslê zanistî yê gotina belavker divê bingeh li ser Qur'ana Krîm, Sûneta qethî û zanînên pejirandî yên Ehlê Beyt (s.x.) be û ji her gotinên sist, xurafe û vegotên bêbelge were dûrxistin. Zanînên Ehlê Beyt (s.x) bi delîlên aqilî, şahidên quranî û rîwayetên qethî rave bikin da ku di dilên amade de bandor bike.
Duyem; rêbaza pratîkî ya Ehlê Beyt (s.x) me fêr kiriye ku mirovan berî bi ziman, bi tevgera xwe vexwînin. Belavkerê serketî ew kes e ku exlaq, weqar, edeb, tevazu, sebir, rûmetdarkirin û rêzgirtina wî, bixwe baştirîn amûra belavkirinê be.
Hevgirtin bi ziyaretvanan re, bersivdana aqilmendane ya pirsan û rêzgirtina li hember cudahiyên çandî û olî, ji girîngtirîn peywirên belavker di vê rêwîtiya giyanî de ye.
Sêyem; peyama Eşûrayê bi bîrbîna demnasî ve girêdin bi hewcedarî û pirsgirêkên îro yên civak û cîhana Îslamê re. Belavkerê serketî ew kes e ku hem dîrok û armancên tevgera Huseynî baş nas bike û hem jî bikaribe peyama herheyî ya Eşûrayê ji mirovê hevçerx re rave bike. Ji ber ku ziyareta Xudayê şehîdan (s.x) bingehê sereke yê vê tevgera mezin e, hêjayî ye ku yek ji girîngtirîn bingehên belavkirinê, ravekirina «mekteba ziyaretê» be.
Hedîsên rast û rewab ên di derbareyê girîngiya ziyareta gorên pak ên Masûman (s.x) de, bi taybetî ziyareta Hz. Eba Ebdullahil Huseyn (s.x), û pileya bilind û xelata mezin a ziyaretvan, nîşanî bandorên kûr ên giyanî yên vê îbadeta mezin didin. Di vê çarçovê de, bala xwe dan xalên jêrîn pêwîst e:
1. Bandor, felsefe û hîkmetên ziyareta gorên pak ên Masûman (s.x) ji bo ziyaretvanan rave bikin; wek zêdebûna zanînê li ser rêbaz û hînkirinên Ehlê Beyt (s.x.), nûkirina peymana bi welayetê û xurtkirina îman û giyanîyetê.
2. Ziyaretvanan bi naveroka bilind a ziyaretên mêsur bidin nasîn; ji ber ku ev nivîsarên birûmet, bixwe dibistaneke mezin in ji bo perwerde, zanîn, exlaq, welayetparêzî û xweavakirinê.
3. Li ser rêzên ziyaretê tekez bikin; wek guheztina mafên ziyaretvanên din, parastina rêkûpêkiyê, rêzgirtina li xizmetkar û cîranên pîroz, guheztina nobe, bi taybetî dema têketin û derketina ji gorên pîroz û di rewşa qerebalixiyê de.
4. Bîr bixin ku ziyareta Xudayê şehîdan (s.x), îbadeteke ku bi zanîn, tijîbûn, xemgînî û bîranîna musîbetên Eşûrayê têkildar e û divê neyê kirin bernameyeke tenê wextderbasî an cejnê; tiştê ku di rîwayetên Ehlê Beyt (s.x) de jê hatiye qedexekirin.
5. Ji ziyaretvanan re şîret bikin ku rêz û parastina cihên pîroz, bi taybetî rêya piyade ya Necef heta Kerbela û bajarên pîroz, bikin; ji ber ku ev jî ji nimûneyên rêzgirtina ji şeairên Xwedê ye.
6. Nav û yadê şehîdên hêja bi yadê Hz. Eba Ebdullahil Huseyn (s.x) ve girêdin û dilsoziya dilpak a wan li hember Ehlê Beyt (s.x) û çanda fedakarî û şehîdetê ji bo ziyaretvanan rave bikin da ku domdariya rêya Eşûrayê di roja me de jî baş were nasîn. Hêvîdar e ku hemû hûn bi baldariya Hz. Bîqyetullahil Me'zam (giyanên me fedayê wî bin) û di bin keremên Hz. Xudayê şehîdan (s.x) de, di vê peywa ronahî de, serketî, alîkar û serbilind bin.
Di dawiyê de, pêwîst dibînin ku em ji gelê birûmet, bawer û mêvanhez ê Iraqê, eşîrên birûmet, hikûmeta birûmet a Iraqê, zanayên navdar, ruhaniyên hêja û berpirsên ‘etebatê ‘aliyat ên ku bi bîrbîn, dilsozî û hewldana şev-rojan, derfetên lidarxistina merasîma mezin a Erbaynê ya bi şkoyî û xizmeta berçav a bi milyonan ziyaretvanan peyda kirine, ji dil spas bikin.
Amadebûna bi coş ya gelê Iraqê di xizmeta ziyaretvanên Xudayê şehîdan (s.x) de, ronîyek ji îman, welayetparêzî, biratîya îslamî û girêdana neteqîn a du neteweyên mezin ên Îran û Iraqê e.
Bêguman ev hevpişkî û hezkirin, ji bereketên mekteba Huseynî û sermayeyeke mezin ji bo neteweya îslamî ye.
Ji Xwedayê bilind, rûmet, tendiristî, serfirazî û qebûlkirina kirinên hemû xizmetkar, ziyaretvan û belavkeran dixwazin.
Û silav li we û rehmeta Xwedê û bereketên wî.
Cefer Subhanî
Muheremê He ram
......
Dawiya peyamê /
Etîket:
• Ayetullah Subhanî
• Erbaîyna Huseynî
• Şîayan
• Eşûra
• Erbaîyn
• Etebatê Aliyat
• Iraq
• Necef
• Kerbela
• Qur'ana Krîm
“Mercê Mazin ê şîiyan tekez kir: Arbaîn, cihê xuyabûna hêza manewî ya şîetiya cîhanî ye li ba serokê şehîdan, Hezretê Ebû Ebdillah el-Huseyn (silav lê bin). Di vê bûyera Huseynî de, divê sifatên berçav û meqamên serokê şehîdan û kesên ku di xizmeta wî de şehîd bûne, bên beyankirin.”
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ayetullahê Uzma (Mezin) Subhanî, mercîê teqlîdê şîiyan, di peyamekê de bi tekezkirina ku Erbaîynê da cîhê diyarkirina hêza giyanî ya şîiyetiyê ye, daxwaz ji ravekirina belgekirî ya zanînên Eşûrayê, mekteba ziyaretê û girêdana peyama tevgera Huseynî bi hewcedariyên îro yên civakê kir.
Your Comment