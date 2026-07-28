Îbrahîm el-Mûsewî: Gotinên Wezîrê Karên Derve yê Lubnanê zirarê didin yekîtiya neteweyî

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlibeyt (Ehlê Malbatê) (E) – ABNA – Îbrahîm el-Mûsewî, endamê Komîsyona Têkiliyên Derve ya Parlamentoya Lubnanê, di bertekê de li hember gotinên dawî yên Yûsif Reccî, Wezîrê Karên Derve yê Lubnanê, daxuyaniyek belav kir û bi tundî rexne li performansa wî girt.
El-Mûsewî got ku wezîrê karên derve, li şûna ku erkên xwe yên bingehîn di parastina berjewendiyên neteweyî û şopandina êrîşên rejîma Siyonîst de pêk bîne, rêbazek girtiye ku, li gorî gotina wî, yekîtiya navxweyî ya Lubnanê lawaz dike.
Wî îdia kir ku wezîrê karên derve heta niha ti gavekî bi bandor ji bo rakirina gazindeyê li dijî êrîşên rejîma Siyonîst an jî ji bo parastina mafên Lubnanê di forum û saziyên navneteweyî de negirtiye. Li gorî wî, di berevajiyê de, ew her dem di helwesta rewakirin û parastina kiryarên vê rejîmê de rawestiye.
Ev endamê parlamentoyê her weha, bi amaje kirinê li paşxaneya siyasî ya wezîrê karên derve, şert û şiyanê wî ji bo axaftina li ser cih û rolê hêzên siyasî û berxwedanê li ber pirsyarê anî. Wî zêde kir ku pêdiviya sereke ya wî ew e ku pêşî dilsoziya xwe ji berjewendî û yekîtiya neteweyî ya Lubnanê re îspat bike.
Di dawiya daxuyaniyê de, El-Mûsewî wezîrê karên derve bi hewildana çêkirina qelaw û dijberatiyê di navbera artêşa Lubnanê û hêzên berxwedanê de tawanbar kir û bang kir ku ji helwestên ku, li gorî wî, dikarin nakokiyên navxweyî kûrtir bikin, dûr were sekinandin.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Hizbullaha Lubnanê
- Başûrê Lubnanê
- Lubnan
- Îbrahîm el-Mûsewî
Your Comment