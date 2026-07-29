Bersiva Hevbendiya 14’ê Sibatê li ser peywendiya telefonî ya Padîşahê Behreynê bi Serokê Rejîma Siyonîstî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlebeyt (s.x) – ABNA – Hevbendiya Ciwanên Şoreşa 14'ê Sibatê ya Behreynê di daxuyaniyekê de, têkiliya telefonî ya Hemed bin Îsa Al Xelîfe bi serokê rejîma Siyonîstî bi tundî şermezar kir. Hevbendiyê her weha nerazîbûna xwe ji pêşwazîkirin û belavkirina fermî ya vê têkiliyê ji aliyê hikûmeta Behreynê ve anî ziman û got ku ev yek di dema ku gelê Filistînê hîn jî ji Gazeyê heta Rojavayê Şerqî (West Bank), Lubnan û Sûriyê rastî komkujî û sûcên rejîma Siyonîstî tê, qebûl nabe.
Encûmena Siyasî ya vê hevbendiyê diyar kir ku ev têkiliya şermezar û daxwaza serkeftinê ya padîşahê Behreynê ji bo gera Benyamîn Netanyahû bo Washingtonê, nîşaneke zelal a hilweşîna exlaqî û siyasî ya hikûmetên lihevhatinê û girêdayîbûna wan bi projeya Siyonîstî-Amerîkayî ye. Li gorî vê encûmenê, ev rewş daxwaza gelê Behreynê ji bo hilweşandina van hikûmetan bêtir hêzdar dike.
Hevbendiya 14'ê Sibatê got ku ev têkilî hevahengiya tevahî ya hikûmeta Al Xelîfe bi rejîma Siyonîstî nîşan dide. Encûmenê amaje bi gelek delîlan kir û got, her dem ku bûyerên Behreyn û Filistînê tundtir bûne, hevkariya di navbera Maname û Tel Avivê de jî zêdetir bûye.
Di berdewamîya daxuyaniyê de hat gotin ku rejîma Al Xelîfe gihîştiye asteke bêwêne ya hilweşîna navxweyî û dûrketina ji gelê xwe. Li gorî daxuyaniyê, ev têkilî piştî wê pêk hat ku hêviyên dawî yên hikûmetê bi serkeftina Îranê di astengkirina êrîşa Amerîka û rejîma Siyonîstî de winda bûn.
Hevbendiyê her weha got ku padîşahê Behreynê û hin rêveberên din ên lihevhatinê yên herêma Kendava Farisî, piştî têkçûna şertbaziya wan li ser êrîşa Amerîka û rejîma Siyonîstî, niha tenê bijareyên sînordar ji bo derketina ji krîza stratejîk a xwe hene.
Encûmenê diyar kir ku van rêveberan ne xwedî rewayetiya gelî ne jî rewayetiya qanûnî ne; tenê ji bo dabînkirina berjewendiyên hêzên îstîmarî û pargîdaniyên sermayedariyê li ser desthilatê tên girtin.
Di daxuyaniyê de hat îdia kirin ku hikûmeta Al Xelîfe hewl dide bi kişandina leşkerên kirêgirtî û komên tekfîrî yên piştgirîkirî ji aliyê Amerîka û rejîma Siyonîstî ve, di nav wan de hêmanên girêdayî komê El-Colanî, û her weha bi daxwaza şandina hêzên ewlehî û leşkerî yên Îsraîlê bo Behreynê, desthilatdariya xwe biparêze.
Encûmena Siyasî ya Hevbendiya 14'ê Sibatê careke din bang li hemû hêzên neteweyî yên Behreynê kir ku li hember kiryarên Hemed bin Îsa helwesteke exlaqî û neteweyî bigirin. Encûmenê got ku ew ne tenê xayîn û amîlek e, lê belê halka dawî ya radestkirina tevahî ya Behreyn û gelê wê ji Amerîka û rejîma Siyonîstî re ye.
Encûmenê her weha hikûmeta Behreynê bi meşandina şerekî rêxistî li dijî Şîeyên welat tawanbar kir û got ku rejîma Al Xelîfe bi astengkirina beşdarbûna wan di meşa Erbaînê de dixwaze pêşî li nîşandana amadebûna fireh û dilsoziya Şîeyên Behreynê di çarçoveya Mowkiba Behreyniyan de bigire; mokebek ku di salên borî de di nav ziyaretvanên gelek welatan de cihê taybet hebû.
Di dawiya daxuyaniyê de, bi amajekirina gotinên Şêx Îsa Qasim, hate gotin ku şerê li dijî dîn, bawerî û nasnameya gelê Behreynê dê tu carî negihîje armancên xwe û ku zordestî û sînordarkirina merasîmên olî nikare gelê Behreynê ji rêya fedakarî û berxwedanê, li pey şoreşa Îmam Huseyn(S.X), dûr bixe.
…………
Dawiya Peyam/
Etîket:
-
Behreyn
-
Rejîma Al Xelîfe
-
Îsraîl
Your Comment