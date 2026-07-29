"Wezîrê berê yê welatê Çadê: Îmam Xameneyî tevahiya temenê xwe ji bo yekîtiya ummeta Îslamî û têkoşîna li dijî îstikbarê cîhanî terxan kir."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (s.x) – ABNA – Muftî Ebul Enwar Cermê , muftî û wezîrê berê yê Komara Çadê, di peyamekê de ku tê de şehîdbûna Îmam Elî Xameneyî ji gelê Îranê û hêzên berxwedanê re teslîyet kir, got ku ev rêberê mezin tevahiya temenê xwe ji bo du armancên bingehîn terxan kir:
Yekem, hewldana bi dilsozî û bêwestan ji bo pêkanîna yekîtiya ummeta Îslamî, tevî hemû zext, astengî û xiyanetên ku ji aliyê herêmên lihevhatinparêz ve li ser hatin kirin.
Duyem, rawestana li hember ya ku wî bi navê "Eniya Îstikbarê Cîhanî" anî, ku Amerîka û rejîma dagirker a Îsraîlê di nav de ne.
Wî her weha merasîma teşeyîya cenazeyê Îmam Xameneyî, ya ku bi gotina wî balê cîhanê kişand, wek nîşana yekîtiya Komara Îslamî ya Îranê, hevgirtina Eniya Berxwedanê û xurtbûna rêberiya wê binav kir. Wî zêde kir ku misilmanan li çaraliyê cîhanê bi kirina nimêj û ragihandina sersaxiyê, di xemgîniya vê kesayetiya mezin a Îslamî de hevpar bûn.
Cermê di dawiya peyama xwe de, bi amaje kirina cihê wî yê ruhanî, gotina "Hekeza hum ehfâdu'l-Huseyn" ("Ev in neviyên Huseyn") bîr xist û wî wek domdarê rê û mekteba Aşûrayê pênase kir.
Dawiya Peyam
Your Comment