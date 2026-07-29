“El-Nucebâ: Baxdad divê hevkariya xwe ligel Riyadê biqedîne”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (s.x) – ABNA –Tevgera Berxwedana Îslamî ya El-Nucebâ, di daxuyaniyeke fermî de, êrîşa neçaverêkirî ya Amerîka û Siûdî ya li ser kûrahiya axa Iraqê ya li dijî hêzên Heşdî Şeibî şermezar kir. Tevger tekez kir ku di vê dema dîrokî û metirsîdar de, divê hikûmet û saziyên fermî yên Iraqê bêdengiya xwe diyar bikin û tenê bi weşandina daxuyaniyên şermezarkirinê û nîşandana nerazîbûnê neyên sînordar.
El-Nucebâ di berdewamiya daxuyaniya xwe de vê êrîşa giran a Amerîka-Siûdî şermezar kir û kir gotin: «Domînbûna binesat û qadeke şopa çalakên Amerîka yên li ser axa Iraqê, bûye metirsiyeke nêzîk a ku ewmanî û îstîqrarê li vê welatê xate dar dike.»
Tevger aniya: «Divê hikûmeta Iraqê, her cure hevkariyên xwe yên ligel rejîma Siûdî — ku derketiye holê ku serê xapandina terorîzmê û dabînkirê finansiyê ya li dijî Iraq û gelê wê ye — biqedîne.»
Di daxuyaniyê de her wiha hat diyarkirin: «Em daxwaz ji hikûmetê dikin ku zûtir bêdengiya xwe bibe û tenê bi daxuyaniyên şermezarkirinê neyê sînordar; ji ber ku ev helwest, êrîşkar xurt dike û ew teşwîq dike ku êrîşên xwe bidomîne.»
El-Nucebâ her wiha bal kişand ser: «Em daxwaz dikin ku pergalên pêşketî yên parastina hewayî (pêdeftandina hewayî) bê amadekirina lezgîn, û em daxwazê ji hemû kesên ku rê li rêwîstina qatilan li asîmanê Iraqê vedidin, dikin ku bersiv bide.»
Di dawiya daxuyaniyê de hat destnîşankirin: «Em ê nehin ku dikatorên Washington û erebên Siûdî, axa Iraqê bi xûnandinê pezînin, bê ku bahawekiya giran bideynin.»
Ji aliyê din ve, Şêx Qays al-Khazali, Sekreterê Giştî yê ‘Esayib Ehli-Heq’ ê Iraqê jî, vê êrîşê şermezar kir û li ser encamên giran ên wê hişyarî da. Al-Xaz'ali tekez kir ku divê derketina hêzên biyanî ji axa Iraqê bi temamî bibe yek û şiyayên parastinê yên welat bê zêdekirin.
…………..
Dawiya Peyamê /
Nîşan/Etîket:
Tevgera Berxwedana Îslamî ya En-Nucebâ
Erebistana Siûdî
Your Comment