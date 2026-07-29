  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“El-Nucebâ: Baxdad divê hevkariya xwe ligel Riyadê biqedîne”

29 July 2026 - 18:45
News ID: 1846652
Source: kmr.abna24.com
“El-Nucebâ: Baxdad divê hevkariya xwe ligel Riyadê biqedîne”

“Tevgera Berxwedana Îslamî ya El-Nucebâ, êrîşa Amerîkî-Siûdî ya li ser kûrahiya axa Iraqê ya li dijî hêzên Heşdî Şeibî şermezar kir û tekez kir ku di vê dema dîrokî ya metirsîdar de, divê hikûmet û saziyên fermî yên Iraqê bêdengiya xwe demildest bişkînin û tenê bi weşandina daxuyaniyên şermezarkirinê û nîşandana nerazîbûnê xwe sînordar nekin.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (s.x) – ABNA –Tevgera Berxwedana Îslamî ya El-Nucebâ, di daxuyaniyeke fermî de, êrîşa neçaverêkirî ya Amerîka û Siûdî ya li ser kûrahiya axa Iraqê ya li dijî hêzên Heşdî Şeibî şermezar kir. Tevger tekez kir ku di vê dema dîrokî û metirsîdar de, divê hikûmet û saziyên fermî yên Iraqê bêdengiya xwe diyar bikin û tenê bi weşandina daxuyaniyên şermezarkirinê û nîşandana nerazîbûnê neyên sînordar.

El-Nucebâ di berdewamiya daxuyaniya xwe de vê êrîşa giran a Amerîka-Siûdî şermezar kir û kir gotin: «Domînbûna binesat û qadeke şopa çalakên Amerîka yên li ser axa Iraqê, bûye metirsiyeke nêzîk a ku ewmanî û îstîqrarê li vê welatê xate dar dike.»

Tevger aniya: «Divê hikûmeta Iraqê, her cure hevkariyên xwe yên ligel rejîma Siûdî — ku derketiye holê ku serê xapandina terorîzmê û dabînkirê finansiyê ya li dijî Iraq û gelê wê ye — biqedîne.»

Di daxuyaniyê de her wiha hat diyarkirin: «Em daxwaz ji hikûmetê dikin ku zûtir bêdengiya xwe bibe û tenê bi daxuyaniyên şermezarkirinê neyê sînordar; ji ber ku ev helwest, êrîşkar xurt dike û ew teşwîq dike ku êrîşên xwe bidomîne.»

El-Nucebâ her wiha bal kişand ser: «Em daxwaz dikin ku pergalên pêşketî yên parastina hewayî (pêdeftandina hewayî) bê amadekirina lezgîn, û em daxwazê ji hemû kesên ku rê li rêwîstina qatilan li asîmanê Iraqê vedidin, dikin ku bersiv bide.»

Di dawiya daxuyaniyê de hat destnîşankirin: «Em ê nehin ku dikatorên Washington û erebên Siûdî, axa Iraqê bi xûnandinê pezînin, bê ku bahawekiya giran bideynin.»

Ji aliyê din ve, Şêx Qays al-Khazali, Sekreterê Giştî yê ‘Esayib Ehli-Heq’ ê Iraqê jî, vê êrîşê şermezar kir û li ser encamên giran ên wê hişyarî da. Al-Xaz'ali tekez kir ku divê derketina hêzên biyanî ji axa Iraqê bi temamî bibe yek û şiyayên parastinê yên welat bê zêdekirin.

…………..

Dawiya Peyamê /

Nîşan/Etîket:

Tevgera Berxwedana Îslamî ya En-Nucebâ

Erebistana Siûdî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha