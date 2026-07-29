  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

29 July 2026 - 16:43
News ID: 1846619
Source: kmr.abna24.com
Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

Di dema amadebûna Benjamin Netanyahu li Washingtonê û berî civîna wî bi Donald Trump re, bi dehan kes ji piştgirên Filistînê û endamên komeke Cihûyên dij-Siyonîst bi kombûna xwe ya li hemberî Qesra Spî, vê seredanê şermezar kirin û bi dirûşman li piştgiriya gelê Xezeyê, bang li dawîanîna şer û sazkirina aştiyê kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Bi dehan kes ji piştgirên Filistînê û endamên komeke Cihûyên dij-Siyonîst bi kombûna xwe ya li hemberî Qesra Spî, vê seredana Netanyahu bo Washingtonê şermezar kirin û bi dirûşman li piştgiriya gelê Xezeyê, bang li dawîanîna şer û sazkirina aştiyê kirin.

Kombûna protestoyî roja Sêşemê li Kolana Pennsylvania, ya ku li hemberî Qesra Spî ye, hate lidarxistin; cihê ku Netanyahu berî civîna xwe bi Serokê Dewletên Yekbûyî re, li konaxa "Blair House" bi cih bûbû. Di nav protestokeran de, hejmarek ji endamên komên Cihûyên dij-Siyonîst jî amade bûn û bi hilgirtina pankartên piştgiriya aştiyê û dawîanîna şer li Xezeyê, nerazîbûna xwe ji seredana Serokwezîrê rejîma Siyonîst û berdewamiya polîtîkayên şerxwaz ên vê rejîmê ragihandin.

Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

Xwepêşandinyên li dijî Siyonîstan li hemberî Qesra Spî, di dema seredana Netanyahu bo Washingtonê + Wêne

Your Comment

You are replying to: .
captcha