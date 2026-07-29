Binêre | Rûşenbîrê Amerîkayî: Em di hemû armancên xwe de li hember Îranê têk çûn

Li gorî rapora koma medyayê ya Ajansa Nûçeyan Ahlê Beyt (s.x) — ABNA -John Mearsheimer, teorîsyen û zanistvanê zanistên siyasî, got:
"Pêdivî ye ku hûn bîr bînin ku em bi çar armancan ketin vê şerê. Armanca yekem guhertina rejîmê li Îranê bû. Armanca duyemîn ji holê rakirina şiyana Îranê ya dewlemendkirina uranyûmê bû. Armanca sêyemîn bidawîkirina piştgiriya Îranê ji Hûsiyan, Hizbullah û Hamasê re bû. Armanca çaremîn jî rawestandina bernameya mûşekên dûr-menzîl ên Îranê bû. Em di hemû van çar armancan de têk çûn."
Wî di berdewamiyê de got:
"Ji bilî vê, heta 27'ê Sibatê Îran kontrola Tengava Hurmuzê ne di destê xwe de bû, lê niha kontrola wê tengavê di destê xwe de girtiye. Ji vê jî girîngtir, avahiya bingehên me yên leşkerî li herêmê bi awayekî pratîkî hilweşiyaye. Her weha tora hevalbendî û peymanên me yên herêmî jî belav bûye û ji hev ketiye."
Dawiya Peyam/
Your Comment