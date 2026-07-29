Rêya rast a tolhildana Îmamê Şehîd di nav pevçûna vegotinên wêranker de

Li gorî rapora koma medyayê ya Ajansa Nûçeyan Ahlê Beyt (s.x) — ABNA - Navenda Lêkolînên Stratejîk a Tesnîm rapora xwe ya nû bi navê "Xwînxwaziya Pîroz" belav kir. Di vê raporê de çar nêrînên heyî yên derbarê mijara tolhildanê hatine vekolandin.
Li gorî vê raporê, şehadeta bindestane ya rêberê çêkerê medeniyetê yê Îranê, Ayetullah Seyîd Elî Xameneyî, di nasnameya neteweyî û traweya herêmî de bandorek bingehîn çêkiriye û divê ew tenê wek bûyerek ewlehî an jî terorîstî ya li dijî kesayetiyek payebilind neyê dîtin. Ev xwîn ku li ser axê rijîya, bihayê rawestandina li ser îdeayek medeniyetî bû; îdeayek ku Îran ji tenê qadeke erdnîgarî veguherand bo hêviyek rizgarker ji bo bindestên cîhanê. "Tolhildan" niha daxwazeke ku ji hêla xweşewîstiya olî ve hatiye û fermana stratejîk e ji bo parastina welat ji xetera şerekî hebûnî û nasnameyî. Ev daxwaza mezin qadeke serbixwe ji sloganên hestyarî heye.
Ji bo têgihîştina vê daxwazê, divê ji îlahiyata jiyana-dar a "qisas" were destpêkirin. Di mantiqa Qur'anê de, qisas rêbazek e ji bo vegerandina hevsengiyê bo laşê civakê û bi kîna kesane re cudahiyeke bingehîn heye. Xwîna Îmam, dirêjkirina "Sarellah" û emaneteke Xwedayî di nav dîroka mirovan de ye ku tenê bi bidestxistina mafê xwe raweste. Di vê nêrînê de, bêdengmayîn li hember rijandina wusa xwînê, ronahiyeke kesk e ji bo eniya derewê ku stûnên manewî yên gelê hilweşîne. Qisas li vir piştrastkirina vê prensîbê ye ku: "Mesrefa destdirêjiyê li ser qada mafê, tunekirin e."
Ev şer, şerekî hebûnî û medeniyetî ye. Îrana piştî şoreşê ne tenê welatek e, lê "îdeayek" û "derfetek ji bo cîhaneke din" e ku li ser bingehê dadperweriyê hatiye avakirin. Dijmin bi têgihîştina vê yekê, li dilê vê îdeayê xist da ku îsbat bike ku "nîşanan dikarin bên şikandin". Xwîna Îmamê şehîd, xwîneke giştî ye ku di damarên milyonên azadîxwazan de, ji Lubnanê heta Yemenê, diherike. Ji ber vê yekê, kêmkirina vê xwînxwaziyê bo bertekeke hestyarî an bûyerek rastgehî, dûrketin ji rêya mafê ye.
Di rûbirûbûna vê mijarê de, çar gotar hatine avakirin:
Yekem: Tevgera "ji bîrkirinê" ku bi xeyala kêmkirina tansiyonê bang li jibîrkirinê dike û bêhayî dibe ku alîkariya şerxwaziya dijmin dike.
Duyem: Tevgera "kesane-kirinê" ku tolhildanê heta asta nakokiyeke sûcdarî dadixîne.
Sêyem: Nêrîna "lezgîn" ku hemû aliyên şerê tenê di rakirina fizîkî ya bilez de kurt dike.
Lê ya çaremîn: "Tolhildana stratejîk û medeniyetî" ye. Ev rêyek domdar e ku ji bilî cezakirina bêguman a sûcdaran, armanca dawî ya wê derxistina dagirkeran û avakirina nîzama nû ya Îslamî ye.
Di vê navberê de, du xetera "sazûmanîkirin" û "partîkirina" tolhildanê gefek girîng in. Kêmkirina vê mijara pîroz bo biryarên qanûnî an jî bikaranîna wê wek amûreke hesabên siyasî, pîroziya wê û fonksiyona wê ya yekgirtina xwîna şehîd kêm dike. Daxwaza tolhildanê berpirsiyariyeke derveyî sînorên welatî ye û a hemû azadîxwazên cîhanê ye; divê di nav tevliheviyên danûstandinên partîyan de winda nebe.
Di dawiyê de, divê were zanîn ku bihayê jibîrkirinê hilweşîna hêdî-hêdî ya neteweyî ye. Qisas xwedî taybetmendiyeke ber bi pêşerojê ve ye û garantiyek ji bo parastina Îranê ye. Wek ku rêberê şehîd gotiye, paşvekişîn dijmin teşwîq dike. Zindîhiştina vê daxwazê û avakirina rewşeke ku xewê ji sûcdaran bistîne, beşek ji hêza me ya hişk û nerm e.
Ev xwîn, xwîna medeniyetekê ye û rawestandina li ser wê, rawestandina li ser mafê jiyana miletekî û derfeteke gihîştina dadweriya gerdûnî ye. Ev dosye heta roja ku nîzama neheq hilweşe vekirî bimîne.
Dawiya peyam.
Your Comment