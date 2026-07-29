Berxwedana Îslamî ya Iraqê: Bersiva leşkerî li dijî êrîşa Amerîka û Erebistana Siûdî bêguman dê were dayîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Berxwedana Îslamî ya Iraqê li dijî êrîşa hewayî ya hevpar a Amerîka û Erebistana Siûdî ya li dijî navendên Heşd el-Şeebî û karwanên zayiran li Kerbelayê, daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de careke din her cure êrîş li ser tesîsatên Siûdî ji axa Iraqê red kir û li ser bêgumanbûna bersiva xwe ya leşkerî tekez kir.
Di daxuyaniya Berxwedana Iraqê de hat gotin:
"Rejîma Siûdî kêrkek ji piştê û amûrekî qirêj e di destê Qesra Spî de; ew duh bi şandina xwekujanan û îro bi karûbarî ji bo xwediyên xwe, xwîna Iraqiyan dirijînin."
Li gorî daxuyaniyê, heta heke îdiaya wan a derbarê avêtina mûşekan li ser tesîsatên neftê ji Iraqê rast be jî, ev pirs tê kirin: gelo maqûl e ku bersiva hewldanekê ya neserketî li dijî qadeke neftê bi kuştina dehan mirovên bêguneh were dayîn?
Berxwedana Îslamî ya Iraqê bi amajekirina hukûmeta Iraqê ragihand:
"Em ji dezgehên dewletê yên ku daxwaza bêçekirina berxwedanê kirine re heta roja 23-ê mehê Sefirê dem didin, da ku bibînin li hember vê êrîşê û ji bo parastina serweriya welat çi gavên pratîk dê bavêjin."
Di dawiyê de di daxuyaniyê de hat gotin:
"Ji bo parastina ewlehiya zayirên Erbeîynê Huseynî, bersiva me ya li dijî dijminê Amerîkî bêguman dê were; û heke pêdivî hebe, ev bersiv dê amûrên wan ên li Erebistana Siûdî jî bigire nav xwe."
……………….
Dawîya Peyam/
Your Comment