Ji Wilson heta Trump: Çîroka 13 Serokên Komarê yên Amerîkayê li ser Pirsgirêka Kurdan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Têkiliyên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYK) û Kurdan di zêdetirî sed sal de rêyekî pir serbilind û daketî derbas kirine. Ev rê ji dawiya salên Împeratoriya Osmanî dest pê kir, dema ku hin raman derbarê mafa xwe-diyar-kirinê ya gelên ne-tirk hatin avêtin nav ajendayê. Di demên paşîn de jî, li gorî şert û siyaseta derve ya Amerîkayê, Kurd carinan wek qurbaniyên destdirêjiya dewletan, carinan wek hevalbendên jeopolîtîk di demê Şerê Sar de, û di dawiyê de wek şerîkên ewlehiyê yên Washingtonê di şerê li dijî komên extremîst de hatin dîtin.
Ev mijar di gelek qada siyaseta derve ya Amerîkayê de xwe nîşan da. Serokên komarî yên Amerîkayê—ji Woodrow Wilson (ku di sala 1918 de li ser “derfetê pêşketina xweser” ya gelên ne-tirk di Împeratoriya Osmanî de axivî) heta Joe Biden (ku di dema nû de ji rola hêzên Kurdî di şerê li dijî DAIŞê parast)—helwestên cuda li hemberî Kurdan girtine. Piştî Wilson, ev mijar di serdemên John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter û Ronald Reagan de zêdetir di çarçoveya Şerê Sar, guherînên Iraqê û hesabên jeopolîtîk de hate şopandin. Piştre jî, George H. W. Bush bi krîza mirovahiyê ya Kurdan di sala 1991 de, Bill Clinton bi siyaseta meharkerina Saddam û piştgirî ji herêma “qedexeya firotina balafir” li bakurê Iraqê, George W. Bush bi şekil-danê Iraqê fêderal piştî hilweşandina Saddam, Barack Obama bi hevkariyê ya leşkerî bi hêzên Kurdî li dijî DAIŞê, û Donald Trump bi tevlihevkirina piştgirî ji rola leşkerî ya Kurdan û sînordarkirina peywendiyên Amerîkayê, her yek beşek ji dîroka nêrîna Washingtonê li ser pirsa Kurdî çêkir.
Vegerandina van helwestan nîşan dide ku siyaseta Amerîkayê li hemberî Kurdan her dem di navbera piştgirî ji ewlehî û mafên siyasî yên wan (ji aliyek) û hesabên stratejîk, parastina îstîqrarê ya herêmê û dijberî guherandina sînorên fermî yên Rojhilata Navîn (ji aliyek din) de di hereketê de bûye.
Woodrow Wilson (1918) û “Çardeh Xal”
Yekem helwesta girîng a serokekî komarî yê Amerîkayê ku paşê di têkiliyê bi pirsa Kurdî re zêde bal kişand, vegere ser Woodrow Wilson, serokê komarî yê 28’emîn ê Amerîkayê. Wilson di 8ê rêbendanê 1918 de, di axaftina xwe ya navdar li civîna hevbeş a Kongreyê—ku bi navê “Çardeh Xalên Wilson” tê nasîn—çwarçoveya dîtina Amerîkayê ji bo nîzama cîhanî piştî Şerê Cîhanî yê Yekem pêşkêş kir.
Di beşa têkildarî bi Împeratoriya Osmanî de wî got:
“Ji bo beşên ku tirk in di Împeratoriya Osmanî ya niha de divê serweriyek ewle bê garanti kirin; lê neteweyên din ên ku niha di bin desthilata Tirkîyê de ne, divê ewlehiya jiyana xwe ya bêguman û derfeteke bê asteng ji bo pêşketina serbixwe û xweser bistînin.”
(Çavkanî: Woodrow Wilson, Address to a Joint Session of Congress, 8 January 1918 – Fourteen Points)
Her çend Wilson navê Kurdan rasterast nebû, Xala 12’an paşê bû yek ji belgeyên bingehîn ku gelên ne-tirkê Osmanî (di nav de Kurd) li ser xweserî û mafên netewî îstînad dikirin. Gelek serokên Kurd piştî şerê cîhanî ev wade/şîrove wek bingehê daxwazên xwe yên siyasî girtin. Ev têgihiştin di Peymana Sèvres (1920) de jî xwe nîşan da, lê bi guherîna şertan û serkeftina hereketa neteweperest a Tirkîyê, peyman nehat bicihkirin û Peymana Lausanne (1923) şûna wê girt.
Şerê Sar: ji mafên netewî ber bi hesabên jeopolîtîk
Piştî Şerê Cîhanî yê Duyem û destpêka Şerê Sar, pirsa Kurdî ket qada nirxandina cuda. Di vê demê de, Washingtonê kêm li wê wek mijara mafên netewî dît û zêdetir wê di çarçoveya:
- pêşbaziyê bi Yekîtiya Sovyetî,
- parastina îstîqrarê ya dewletên herêmê,
- û mîzanan a hêzê li Rojhilata Navîn
nirxand.
John F. Kennedy (1963): daxwaza Barzanî
Di serdema Kennedy de, hereketa Kurdên Iraqê bi serokatiya Mela Mustafa Barzanî hewl da balê Amerîkayê bikişîne ser pirsa xweseriyê. Barzanî di 1963 de nameyek şand Kennedy û daxwaza piştgirî ji mafên Kurdan di çarçoveya Iraqê kir. Wî nivîsand:
“Em tiştekî din naxwazin ji bilî mafa me ya rast û netewî: xweserî di çarçoveya hukumeta Iraqê de.”
(Çavkanî: Letter from Mustafa Barzani to President John F. Kennedy, July 12, 1963)
Lê, hukûmeta Kennedy û paşê Lyndon Johnson tercîh kir ku rasterast nekeve nav nakokiyê. Belgeyên Wezareta Derve ya Amerîkayê nîşan didin ku Washington di vê demê de daxwazên Kurdan şopand, lê sereke wisa bû: îstîqrar û qedexekirina belavbûna bandora Sovyetî.
(Çavkanî: U.S. Department of State, FRUS 1964–1968, Near East Region)
Richard Nixon: piştgirîya nepenî bi armanca stratejîk
Serdema Nixon yek ji girîngtirîn deman e di dîroka têkiliyên Amerîka û hereketa Kurdên Iraqê berî 1991 de. Di vê demê de, Amerîka bi awayek nepenî û bi hevkarîya Îranê ya şahanşahî ji hêzên Barzanî piştgirî kir. Armanca Washingtonê ne avakirina dewletekî Kurdî bû, lê:
- zextkirina hukûmeta Ba’s li Baghdad,
- û sînordarkirina bandora Sovyetî.
Di belgeyên Amerîkayê de tê:
“Rewşa dijwar a Kurdistanê û kapasîteya wê ku di Rojhilata Navîn de rolê bibîne hate balkişandin.”
(Çavkanî: FRUS 1969–1976, Vol. XXVII, Document 319)
Di sala 1974 de jî belgeyek bi sernavê “Piştgiriya zêdetir ji Kurdan li Iraqê” di Navenda Ewlehî ya Neteweyî (NSC) de hate amadekirin.
(Çavkanî: FRUS 1969–1976, Vol. XXVII, Document 246)
Lê ev piştgirî wateya piştgiriya serxwebûnê neda; zêdetir ji bo “xurtkirina pozîsyona Kurdan li hemberî Baghdad” bû.
Gerald Ford (1975): dawîkirina piştgiriyê piştî Peymana Cezayîr
Di serdema Ford de ev rêbaza piştgirî berdest bû, lê Peymana Cezayîr (1975) di navbera Îran û Iraqê şertan guherand. Dema Îran piştgirîya xwe ji Kurdan rawestand, Amerîka jî alîkariyên xwe qut kir. Ev biryar paşê li hundirê Amerîkayê rexne girt, û Rapora Pike (1976) Washingtonê tawanbar kir ku Kurd li gorî hedefên jeopolîtîk “bi kar anî” û paşê “tenê hişt”.
(Çavkanî: U.S. House Intelligence Committee, Pike Report, 1976)
Jimmy Carter: mafên mirovî, lê ne siyaseta taybet ji bo Kurdan
Di serdema Carter de, mafên mirovî di siyaseta derve de zêdetir bûn, lê pirsa Kurdî her weha cîhekî serbixwe nehat dayîn. Hukûmeta Carter destdirêjiyên herêmê rexne dikir, lê piştgiriyekî siyasî ya rasterast ji hereketên Kurdî nekir.
(Çavkanî: Jimmy Carter Presidential Library, Human Rights Foreign Policy Documents)
Ronald Reagan û Halabce (1988): şermezarî û bertekê sînordar
Serdema Reagan ji bo Kurdan demeke pir hestyar bû. Di Şerê Îran–Iraqê de, Amerîka ji ber tirsê ku Îran serkeftî bibe, peywendiyên xwe bi Baghdad re parast. Piştî êrîşa kîmyayî ya Iraqê li Halabce di Adara 1988 de, Amerîka bikaranîna çekên kîmyayî şermezar kir، lê berteka rasterast li dijî hukûmeta Saddam sînordar ma.
Belge û lêkolîn nîşan didin ku hukûmeta Reagan dixwest ji beramberî Iraqê “têkçûna rasterast” neke û di heman demê de peywendiyên stratejîk biparêze.
(Çavkanî:
Joost Hiltermann, A Poisonous Affair;
The Nation, “An Inconvenient Truth”;
Congressional Record, Prevention of Genocide Act Debate, 1988)
Piştî 1991: ji krîza penaberî ber bi parastina ewlehî
Bi dawîbûna Şerê Sar û êrîşa Iraqê li ser Kuweyt, nêrîna Amerîkayê ket qada nû.
George H. W. Bush (1991): Operation Provide Comfort
Piştî serhildana Kurdan li dijî Saddam di 1991 de û revandina mezin ya gel ber bi sînorên Îran û Tirkîyê, Bush pêşî car bi awayekî aşkera û rasterast ket nav parastina Kurdan. Wî di 16 Nîsan 1991 de di ragihandina operasyona “Provide Comfort” de got (wateyê):
- divê Amerîka xwarin, derman, cih û alîkariyê bigihîne penaberan;
- armanca dirêjdem: ku Kurd û penaberên Iraqî vegerin malên xwe û “bi aşitî” bijîn, bê serkêşî.
(Çavkanî: George H. W. Bush, Remarks…, April 16, 1991, Bush Library)
Lê wî jî got ku ev ne “çareyek siyasî ya herdemî” ji bo pirsa Kurdî ye.
Bill Clinton: herêma qedexeya firotina balafir, lê dijberî parçebûna Iraqê
Di serdema Clinton de, Amerîka piştgirî ji No-Fly Zone li bakurê Iraqê kir û ewlehiya Kurdan li hember êrîşên Baghdadê piştgirî kir. Lê her weha li dijî:
- parçebûna Iraqê û
- serxwebûna Kurdistanê
bû.
Piştî êrîşa hêzên Saddam li Hewlêr di 1996 de, Clinton got ku hêzên Iraqî êrîş kirin û Hewlêr hat desthilatkirin; û hişyarî da ku “dema tu gelê xwe têkdeyî an cîranan tehdîd dikî, divê biha bidî.” Herwiha diyar kir ku armanca Amerîka “dîtina Iraqekî parçebûyî û bêîstîqrar” nîn e.
(Çavkanî: Bill Clinton, Remarks Announcing Missile Strike on Iraq, Sept 3, 1996; û gotinên têkildar)
2003: Iraqê fêderal û cihê Kurdan
Piştî êrîşa Amerîkayê li Iraqê di 2003 de, pirsa Kurdî bû yek ji hêmanên sereke yên nîzama siyasî ya nû. Hukûmeta George W. Bush modela Iraqê fêderal piştgirî kir û Kurd wek beşek bingehîn di vê avahiyê de dît.
Wî di 6 Adar 2003 de got (wateyê):
Iraq dikare cih be ku mirov bibîne Şîa, Sunnî û Kurd di bin nîzamê fêderal de bi hev re bijîn.
û piştî ketina Baghdadê, di peyama 10 Nîsan 2003 de got ku hemû komên gelê Iraqê—Kurd, Şîa, Turkmen, Sunnî û yên din—ji serkêşî “azad” dibin.
(Çavkanî: White House / Bush remarks, March–April 2003)
2014–2019: Kurd wek şerîkê ewlehiyê li dijî DAIŞê
Barack Obama
Bi derketina DAIŞ, hêzên Kurdî li Iraq û Sûriyê bûn şerîkên herî girîng ên erdî ji bo Washingtonê. Obama di 2014 de (bi awayekî pozîtîf) diyar kir ku Herêma Kurdistanê bi awayekî “baş” tê birêvebirin û toleransê zêdetir heye, û ev divê biparêzin.
(Çavkanî: Obama interview with Thomas Friedman, NYT, Aug 2014; White House briefings 2014–2016)
Donald Trump
Di serdema Trump de têkçûna navbera:
- girîngiya leşkerî ya Kurdan
- û sînordarkirina peywirên siyasî yên Amerîkayê
zêdetir diyar bû. Di 2017 de role Kurdan pesn kir (wateyê: “şervanên baş… em wan hez dikim… bi me re şer kirin û bi me re mirin”). Lê di 2019 de, piştî biryara derketina hêzên Amerîkayê ji bakurê Sûriyê, wî got:
“Em qet nepeyman bûn ku heta herdem Kurdan biparêzin.”
Wî jî got Kurdan “ferîşte nîne”.
(Çavkanî: Trump remarks, Nov 13 2017; Oct 2019 White House / Oval Office remarks)
Joe Biden
Biden (wek namzed) biryara derketinê rexne kir û got Trump “Hêzên Demokratîk ên Sûriyê—Kurd û Erebên şermezar—firot” û “li hevpeymaniyekî girîng” xiyanet kir. Lê di heman demê de, di role wî ya berê (wek cîgirê serok), wî di 24 Tebax 2016 de li Anqere şertêk danî:
heke ew (hêzên Kurdî) li “rojavayê Firatê” bimînin, Amerîka ê wan “bi şert tune” piştgirî neke; divê vegerin “rojhilatê” Firatê.
(Çavkanî: Biden statement Oct 10 2019; Joint press conference Ankara Aug 24 2016)
Encama giştî
Bi kurtî, dîroka sed salê ya nêrîna serokên komarî yên Amerîkayê li ser pirsa Kurdî, li gorî vê raporê, çar qada sereke derbas kiriye:
- ramanên mafên gelên ne-tirk (dema Wilson);
- bikaranîna jeopolîtîk (Şerê Sar);
- piştgirîya mirovahî û qebûlkirina rola Kurdan di Iraqê fêderal de (piştî 1991);
- bûna Kurdan (Iraq û Sûriyê) wek şerîkên ewlehiyê li dijî DAIŞê.
Her çend ev şert guherînin, siyaseta giştî ya Amerîkayê her dem di navbera du hedefan de li hev dikeve:
- parastina ewlehî û hin mafên siyasî yên Kurdan
- û parastina mîzanên herêmî, îstîqrar û dijberî guherandina sînorên fermî
Ji ber vê yekê, serokên Amerîkayê caran Kurdan piştgirî kirine, lê qet bi awayekî fermî nebindest bûne ku kîyanekî serbixwe ya Kurdî ava bikin.
Lîsteya serokên komarî (bi rêza dîrokî) ku di raporê de hatine navandin
- Woodrow Wilson (1913–1921)
- John F. Kennedy (1961–1963)
- Lyndon B. Johnson (1963–1969)
- Richard Nixon (1969–1974)
- Gerald Ford (1974–1977)
- Jimmy Carter (1977–1981)
- Ronald Reagan (1981–1989)
- George H. W. Bush (1989–1993)
- Bill Clinton (1993–2001)
- George W. Bush (2001–2009)
- Barack Obama (2009–2017)
- Donald Trump (2017–2021)
- Joe Biden (2021–2025)
Your Comment