Vegera berbiçavtir a Tirkiyê bo Kerkûkê piştî sed salan

Li gorî rapora koma medyayê ya Ajansa Nûçeyan Ahlê Beyt (s.x) — ABNA - Li gorî Kurdpress, piştî yek sedsalê ji wê demê ku Tirkiye di çarçoveya Peymana Enqere ya sala 1926 de, li hember devjêberdana daxwaza xwe ya li ser wilayeta Mosulê, tenê mafê wergirtina beşek ji îmtiyaza neftê ya Kerkûkê bi dest xistibû, îro careke din wek yek ji hevparên projeya pêşxistina mezintirîn zeviyên neftê yên bakurê Iraqê vegeriya Kerkûkê.
Kirîna 15 ji sedî ya hîseyên projeya pêşxistina zeviyên neftê yên Kerkûkê ji aliyê Şirketa Petrolê ya Dewletî ya Tirkiyê (TPAO) ve, di kêleka beşdarbûna kompanîyên BP ya Brîtanyayê û ConocoPhillips ya Amerîkayê de, nîşaneya avakirina rêkxistinek nû ya jeopolîtîka enerjiyê li bakurê Iraqê ye.
Şirketa Petrolê ya Dewletî ya Tirkiyê (TPAO) bi îmzekirina peymanekê li Enqereyê, 15 ji sedî hîseyên şirketa "BP Energy Company of Kirkuk Limited" kirî. Ev şirkete berpirsiyarê pêkanîna projeya ji nû ve pêşxistina komên zeviyên neftê yên Kerkûkê ye. Ev peyman bi amadebûna Alparslan Bayraktar, wezîrê Enerjiyê yê Tirkiyê, û berî hevdîtina Receb Tayyîb Erdogan bi Elî el-Zeydî, serokwezîrê Iraqê, hate îmzekirin.
Ev peyman piştî wê hat ku şirketa Amerîkayî ConocoPhillips jî di dema serdana serokwezîrê Iraqê bo Washingtonê de, 42 ji sedî hîseyên heman şirketa kirî. Bi vî awayî, pêkhatina hevparên projeyê wiha dibe: 43 ji sedî ji bo BP, 42 ji sedî ji bo ConocoPhillips û 15 ji sedî ji bo Şirketa Petrolê ya Dewletî ya Tirkiyê.
Projeya navborî pêşxistina zeviyên Baba, Avana, Bay Hasan, Cembûr û Xebaz digire nav xwe; ev zevî zêdetirî sê milyar bermîlên neftê wek rezervên dikarin bên derxistin hene. Lê belê, xwedîtiya çavkaniyên neftê hîn jî di destê hikûmeta Iraqê de dimîne û Şirketên Petrolê yên Bakur û Gazê yên Iraqê berpirsiyariya karûbarên rojane yên van zeviyan diparêzin.
Ji mafê îmtiyazê heta xwedîtiya hîseyan
Girîngiya vê peymanê dema ku bi rewşa Tirkiyê ya sedsala borî re were berawirdkirin, zelaltir dibe. Li gorî Peymana Enqere ya sala 1926, Tirkiye sînorên nû yên piştî hilweşîna Împaratoriya Osmanî qebûl kir û ji daxwaza xwe ya li ser wilayeta Mosulê vekişiya. Di berdêla vê yekê de, bo demeke 25 salan, mafê wergirtina 10 ji sedî ya îmtiyaza neftê ya ku ji hikûmeta Iraqê re dihat dayîn, bi dest xist.
Ev maf tenê beşek ji dahata îmtiyazê bû û ne xwedîtiya çavkaniyên neftê bû û ne jî hîseyek di Şirketa Petrolê ya Tirkiyê (Turkish Petroleum Company) de dabîn dikir; herçiqas navê wê wisa be jî, ev şirkete di bin kontrola konsorsiyumeke ji kompanîyên Brîtanî, Fransî û Amerîkayî de bû.
Dayîna vê îmtiyazê jî tenê piştî dîtina neftê li Baba Gurgur dest pê kir. Yekemîn drav di sala 1931 de hate dayîn û belgeyên budceya Tirkiyê nîşan didin ku ev dayîn heta sala 1952 berdewam kir û dawîn mîqdara wê jî di sala 1954 de hate wergirtin. Ji ber vê yekê, gotina ku dibêje Tirkiye di destpêkê de mafê xwe di berdêla 500 hezar lîreyên Brîtanî de radest kiriye, bi belgeyên dîrokî re bi tevahî li hev nayê.
Lê belê, nirxa aborî ya vê îmtiyazê kêm bû; ji ber ku beşa 10 ji sedî ya Tirkiyê tenê ji îmtiyaza hikûmeta Iraqê dihate dayîn û di pratîkê de nêzîkî 1 ji sedî ya nirxa aborî ya tevahiya nefta hilberandî pêk dianî.
Kerkûk; ji navenda bazirganiyê heta navenda enerjiyê
Berî dîtina neftê di sala 1927 de, herêma Mosul û Kerkûkê beşek ji tora bazirganiyeke berfireh bû ku Heleb, Bexda, Şam û Anatolya bi hev ve girêdida. Aboriya vê herêmê li ser bazirganiya bejahî, karwanan û rêyên hesinî yên ku di pêşketinê de bûn ava bû û tenê beşek biçûk ji danûstandinên wê digihîşt Ewropayê.
Dîtina zeviya mezin a Baba Gurgur, vê erdnîgariya dîrokî veguherand bo yek ji girîngtirîn navendên hilberîna neftê li cîhanê û ji wê demê ve pêşbaziya hêzên herêmî û navneteweyî li ser Kerkûkê ket qonaxeke nû.
Vegera Tirkiyê di çarçoveya nîzama nû ya herêmî de
Analîzkar dibêjin ku ketina Şirketa Petrolê ya Dewletî ya Tirkiyê bo projeya Kerkûkê tenê veberhênanek aborî nîne, lê beşek ji mîmariya nû ya ewlehî û enerjiyê li bakurê Rojhilata Navîn e.
Di vê çarçoveyê de, Amerîka rola stratejîk û siyasî digire ser xwe; kompanîyên Amerîkayî û Brîtanî sermaye, teknoloji û rêvebirina projeyê peyda dikin; Tirkiye bi desthilatdariya xwe ya li ser rêyên veguhastinê, bendiran û binesaziyên derxistina neftê, girêdana projeyê bi bazarên cîhanî re pêk tîne; û Iraq jî xwedîtiya dewletî ya çavkaniyên neftê diparêze.
Ji vê aliyê ve, beşa 15 ji sedî ya Tirkiyê nayê wateya kontrolkirina projeyê, lê nîşaneya cihê Enqere wek hevparê stratejîk di zincîra veguhastina enerjiyê de ye. Di rastiyê de, rola Tirkiyê zêdetir li ser kontrola korîdorên derxistina neftê, binesaziyên veguhastinê û cihê jeopolîtîk yê vê welatê hatiye avakirin, ne li ser xwedîtiya çavkaniyan.
Cudahiyên 1926 û 2026
Berawirdkirina rewşa Tirkiyê di salên 1926 û 2026 de tenê li ser bingeha rêjeyên ji sedî dikare şaşî derxe. Mafê wergirtina 10 ji sedî ya îmtiyaza neftê û xwedîtiya 15 ji sedî ya hîseyên kompanîyek pêşxistina neftê, du mekanîzmayên qanûnî yên bi tevahî cuda ne û nirxa wan a aborî rasterast nayê berawirdkirin.
Tişta ku di her du serdeman de dubare bûye, hebûna hevdem a sê aktorên sereke ye: Tirkiye, Brîtanya û nefta Kerkûkê di çarçoveyek hevpar de. Lê cudahî ew e ku di sala 1926 de Tirkiye li derveyî avahiya xebatî ya projeyê bû û tenê beşek ji dahata hikûmeta Iraqê distand; lê di sala 2026 de bûye yek ji hevparên fermî yên şirketa pêşdebir a zeviyên neftê yên Kerkûkê.
Di heman demê de, avahiya giştî ya projeyê hîn jî xwedî taybetmendiyeke Anglo-Saksonî ye; rêvebirî û teknolojî di destê kompanîyên Amerîkayî û Brîtanî de ye, serweriya çavkaniyan di destê Iraqê de dimîne û Tirkiye bi sedema cihê xwe yê erdnîgarî, xetên lûleyan û binesaziyên derxistina neftê, dibe navenda bakur a tora nû ya enerjiyê ya herêmê.
Ev guhertin nîşan dide ku herçend sînorên ku piştî Şerê Cîhanê yê Yekem hatine xêzkirin neguherîne jî, lê pergalên enerjiyê, ewlehiyê û bazirganiyê li bakurê Rojhilata Navîn ji her demê zêdetir di çarçoveya qadeke jeopolîtîk a girêdayî bi hev re tên dîsa rêxistin kirin.
Konteksta neteweyî
Your Comment