Xwendina nû ya "Mem û Zîn" li Seqizê; tekez li ser cihê nasnameyî û edebî yê şahesera Ehmedê Xanî

Li gorî rapora koma medyayê ya Ajansa Nûçeyan Ahlê Beyt (s.x) — ABNA - Li gorî Kurdpress, ev civîn hevdem digel danasîna nûartirîn wergera farisî ya vê helbestnameyê ku ji aliyê Ebdulxaliq Rehmanî, nivîskar û wergervanê seqizî, hatiye amadekirin, hate lidarxistin. Ev wergera ku 205 rûpel e, piştî sê salan lêkolîn û hewildanê, ji aliyê weşanxaneya "Bîryar" ve hatiye çapkirin.
Ebdulxaliq Rehmanî bi amajekirina pêvajoya wergerê, "Mem û Zîn" ji tenê çîrokeke evînê mezintir dît û got:
"Ev helbestname têgihiştinên tesewufî, felsefî, civakî û perwerdehiyê dihewîne."
Wî diyar kir:
"Ev berhem ku di sala 1692 ya mîladî de bi devoka kurmancî hatiye nivîsandin, bo zimanên cuda yên cîhanê jî hatiye wergerandin."
Di berdewamiyê de, Abdullah Letîfpor bi ravekirina cihê Ehmedê Xanî, ew wekî zane û ramanwerêkê ku ji asta helbestvanekê zêdetir e, danasand û li ser pêwîstiya lidarxistina kongreyên zanistî ji bo nûxwendina ramanên wî tekez kir. Wî "Mem û Zîn" wek berhemeke nasname-çêker bi nav kir ku êşên dîrokî veguherandiye hêvî û hevbendiyê.
Hesen Ebiyar jî bi amajekirina dijwariya wergera berhemên çend-qatî, wergera farisî ya vê berhemê wek gaveke bibandor ji bo naskirina wê bi xwendewarên farisîaxêv re û afirandina hêviyê ji bo vegera bo nivîsa bingehîn a kurmancî bi nav kir.
Abid Huseynî jî Ehmedê Xanî wek sembola nasname û hişyariya çandî ya kurdan binav kir û got:
"Mem û Zîn" berhemeke felsefî, tesewufî û nasname-navend e ku di parastina ziman û çanda kurdî de roleke girîng lîstiye."
Wî li ser pêwîstiya nasîn û xwendina berhemên Xanî di nav nifşên nû de tekez kir.
Di dawiyê de, Serve Huseynî helbestên bi mijarên çandî û civakî xwendin û ev merasîm bi pêşkêşkirina muzîkê û rêzgirtin ji axaftvan, wergervan û organîzatoran bi dawî hat.
Your Comment