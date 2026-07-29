“Mamosteyê Hawzeya Îlmiyê: Kerbelaya dil, carinan ji Kerbelaya zahîrî (ya dervayî/madî) ronîdartir e.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Hucet-ul-Îslam Wehîdî, pispora fîqh û usûlê û mamosteyê astên bilind ên Hewzeya Îlmiyeyê, di axaftinekê de bi nûçegîranê EBNYA re, bal kişand ser ciwanê manewî yê ziyareta Erbeînê. Wî diyar kir ku carinan tewfîqat, fezîlet, sevab û ronahiyên mezin nîban in tenê ji bo yên ku li wir in, lê belê ji bo yên ku tenê hesreta vê seferê di dilê wan de heye jî. Wî got: “Dilên ku bi evîna ziyaretê germ dibin û çavên ku ji ber dûrbûna Kerbelayê bi hêsir dibin, dikarin bigihîjin astên bilind.”
Wehîdî bi devê xwe kesayetê Uways Qernî anî ziman û wiha got: “Uways Qernî, dildarê Resûlullah (s.x.a) bû; bi heman evîn û hezkirinê ya ji bo ziyaretê, gihîşt astên bilind ên nêzîkbûna Îlahî, her çend di zahirî de qet nekarî xêrana dîtina Pêxember (s.x.a) bi dest bixe jî. Ev rastî nîşaneya fermana Pêxember (s.x.a) ye ku dibêje: «Niyeta mêman (mümin) ji xebata wî giştir e».”
Mamosteyê astên bilind berdewam kir û got: “Xwedê dizane pîr û pîrek, an jî kesên ku ji ber rewşên darêdî, laşî an jî rewşên malbatî nikarin beşdarî meşê Erbeînê bibin, çi Kerbelayek di dilê wan de heye û çi hezkirin di canê wan de diherike. Belkî ew Kerbelaya dil, ji wê Kerbelaya zahirî ya ku em tê dixwazin bigihîjin, ronîdartir û bi nirx hơn be.”
Wî bi tekezî li ser vê bêta wekî: “Em diçin ziyareta qeb û gulistanê (qeb û gul) da ku bigihîjin wî Huseynê ronî ku di dilan de heye”; got: “Em diçin ziyareta qubbe û gulistanê da ku bigihîjin wî Huseynê ronî ku di dilan de heye; ew rastî ya ku di riwayatên din de bi wekî «Qebrehu fî qulûbi men vālāh» (Gorî wî di dilê kesên ku hezkirina wî dikin de ye) hatîye gotin.”
Di aliyê din ve, Hucetulislam Wehîdî tekez kir li ser girîngiya amadebûna li Erbeînê ji bo kesên ku şiyayî ne û got: “Her kesê ku dikare, divê xwe ji vê tewfîqê bêpar neket. Heke kesek naxwaze bi bêserkeftî ji dinyayê derbas bibe, bi her zehmetî û xemaqeyekê xwe bigihîne vê rêyê; bike xezeb, hinek rojê roj li rûyê wî bisekinê û ji bo Îmam Huseyn (s.x) xemên seferê bide ber xwe.”
Wî bi referans dikirin bi duala Îmam Sadiq (s.x) ya ji bo zêrêran: “Îmam Sadiq (s.x) ji bo zêrêran dua dikirin: ‘Xwedê rehmê xwe li wan rûyên ku roj rengê wan guhartiye bîne.’ Xema mirov dikare xwe bibe xwediyê vê dualê, ne xema ku vê derfetê winda bike!”
Mamosteyê Hewzê destnîşan kir ku heke kesek rastî nekaribe biçe, nabe ku ji karwanê evînê dûr bikeve. Di riwayatên din de hatiye gotin ku heke kesek nekaribe biçe ziyaretê, li ser banê malê xwe bisekine, rû bide Kerbelayê û sê caran bibêje: «Esselamu eleyk ya Eba Abdillah».
Wehîdî bi gotina “Çîrok, çîroka amadebûnê ye” diyar kir ku rastiya dîn bi amadebûna mirov di cîhana wateyê de girêdayî ye. Wî got: “Carinan mirov di gorîna malê de, di nav xema xwe de an di xelwetiya xwe ya evînî de, amadebûneke wisa jiyîn dike ku dibe ku hinekên bi amadebûna laşî li kêleka qebreya pîroz jî nebigihîjin.”
Wî domand ku nebaş e em “hebuda dilî” wekî hincet bikar bînin da ku nirxa “amadebûna laşî” kêm bikin. Wî got: “Divê laş jî di rêya mêran (melyob) de bitemel; ji ber ku gelek baweriyên dilî di di nav sîbera van zehmetiyan de ava dibin.”
Di dawiyê de, Wehîdî bal kişand ser ku îslam ne bîhna xema daxwazkirinê «هل من ناصر» Kesek heya yarmetîya min bike, lê dema mirov xema rêya mêran ji bo mêran (melyob) qebilide, dilê wî ji bo wergirtina feyzên Îlahî amade dibe. Wî got: “Çavên ku ji ber rojê şitî ne û piyanên ku ji ber rê westiyane, hemû nîşaneyên vê rêya ronî ne.”
……………….
Dawîya Peyam/
Nîşan/Etîket:
Kerbelaya Meclî
Erbeînê Huseynî
Hucetulislam Wehîdî
Your Comment