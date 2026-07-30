Serokê Navenda Parêzeran a Desthilata Dadweriyê got:Belgekirina daxuyanîyên Trump piştgiriyek e ji bo şopandina mafî li forum û saziyên navneteweyî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA –Ji Farsê, Hesen Abdoliyanpûr îro di civîna çapemeniyê de li Şîrazê got: Pirtûka "Dema ku peyv bêhna barûtê dide; Ferhenga qanûnî ya gotara nefretê û şerê medyayî yê Donald Trump li dijî Îranê", bi berhevkirin û belgekirina daxuyanîyên fermî yên serokê berê yê Amerîkayê, komek ji îqrar, gef û helwestên fermî pêşkêşî lêkolîner û saziyên qanûnî kiriye ku dikare di şopandina berpirsiyariya navneteweyî ya hikûmeta Amerîkayê de li saziyên hundirîn û navneteweyî were bikaranîn.
Wî diyar kir: "Ev pirtûk tenê vegotina qonaxek dîrokî nîne, belkî bankek berfireh a belgeyên qanûnî ye ji bo îro û siberojê. Her ku mijara şopandina berpirsiyariya navneteweyî ya hikûmeta Amerîkayê di Dadgeha Navneteweyî ya Dadweriyê, mekanîzmayên mafên mirovan ên Neteweyên Yekbûyî, saziyên hakemiyê an jî dadgehên hundirîn de were nîqaşkirin, hebûna komeke rêkûpêk ji îqrar, gef û helwestên fermî yên berpirsên Amerîkayê dikare xwedî nirxa îsbatkirinê ya girîng be ji bo ravekirina reftarên binpêker ên wî dewletî."
Abdoliyanpûr zêde kir ku armanca nivîsandina vê berhemê ew e ku bîra qanûnî ya gelê Îranê li ser bingeha belgeyên fermî û nayên înkarkirin were parastin û çavkaniyek pêbawer ji bo lêkolîn, îstînad û şopandinên qanûnî li navendên hundirîn û navneteweyî were amadekirin.
Serokê Navenda Parêzerên Desthilata Dadweriyê bi tekez kirina li ser cihê daxuyanîyên berpirsên payebilind ên dewletan di hiqûqa navneteweyî de got: Dema ku berpirsê fermî yê dewletekê derbarê gefê, bikaranîna hêzê, ceza (sanksiyon), operasyonên leşkerî an armancên kiryarekê de axaftin dike, ev daxuyanî tenê helwesteke siyasî nîne; belkî dikare li gel delîlên din ji bo îsbatkirina mebest, siyaset, agahdarî û berpirsiyariya navneteweyî ya wî dewletî were bikaranîn.
Wî domand: Di gelek dozên navneteweyî de, îsbatkirina mebest, agahdarî û hebûna siyasetek domdar ji bo kirina kiryarên binpêker, beşeke girîng a pêvajoya dadweriyê ye. Dema ku serokê welatekî bi eşkereyî li ser cezakirin, gefa bikaranîna hêzê, teror an êrîşên li ser navendên hestiyar diaxive, ev daxuyanî li gel kiryarên pratîk ên wî dewletî dibin belgeyên qanûnî yên girîng ji bo analîzkirina berpirsiyariya navneteweyî.
Abdoliyanpûr bi amaje bi avahiya pirtûkê got: Ev berhem di heft beşan de hatiye amadekirin û gotinên Trump li gorî dem, medyayê, guhdar, mijar û asta dijminatiyê hatine dabeşkirin.
Li gorî gotina wî, beşa yekem li ser rêbaznasî, pênasekirina gotara objektîf û dabeşkirina qanûnî ya gef, ceza, destwerdan, şerê derûnî û nefretparêziyê ye. Beşa duyem jî dijberiya Trump li dijî peymana nukleerî ya Berjâm, derketina yekalî ya Amerîkayê ji vê peymanê, vegerandina cezayan û gefxwarina li ser şirket û dewletên sêyemîn vedikole.
Wî zêde kir: Di beşa sêyem de, doza kuştina General Qasim Suleymanî, amadekirina medyayî, îdiaya parastina rewa ya Amerîkayê û analîza qanûnî ya vê mijarê di çarçoveya binpêkirina serweriyê û kuştina bêdadwer tê vekolîn.
Serokê Navenda Parêzeran domand: Beşa çarem vedigere ser vegera Trump bo desthilatê, siyaseta zexta herî zêde, gefên hilbijartinê û analîza qanûnî ya cezayên berfireh. Beşa pêncem jî gotinên têkildarî şerê diwazdeh rojî, gef, dîlê demê, êrîşên li ser Fordo, Natanz û Îsfahanê û analîza qanûnî ya bikaranîna hêzê dihewîne.
Wî got: Beşa şeşem mijara şerê Ramadanê, kuştina serokê şehîd, gotinên piştî kuştinê, şerê derûnî û berawirdkirina zimanê Trump derbarê Suleymanî û serokê şehîd de vedikole. Di beşa heftem de jî gefên piştî şer derbarê Tengava Hormuz, neft, keştiyê, ceza, danûstandina bi zorê, peymana nukleerî, hewildana veqetandina gel ji hikûmetê û rola medyayên hevrêz di dubarekirina van gotaran de tê nirxandin.
Abdoliyanpûr bi amaje bi bingehên qanûnî yên pirtûkê got: Di amadekirina vê berhemê de ji belgeyên pêbawer ên navneteweyî wekî Peymana Neteweyên Yekbûyî, biryarên Encumena Ewlehiyê, biryarên Dadgeha Navneteweyî ya Dadweriyê, raporên raporvanên taybet ên Neteweyên Yekbûyî û projeya berpirsiyariya dewletan hat sûdwergirtin.
Wî tekez kir: Ev pirtûk nîşan dide ku gotinên Trump ne tenê helwestên belavbûyî an hilbijartinî ne; belkî li gel kiryarên wekî derketina ji Berjâmê, sepandina cezayên berfireh, siyaseta zexta herî zêde, kuştina Suleymanî, gefxwarina li ser navendên çandî û şerê derûnî, zincîreyek domdar a reftarên ku di çarçoveya hiqûqa navneteweyî de dikare were analîzkirin pêk tîne.
Di dawiyê de serokê Navenda Parêzerên Desthilata Dadweriyê got: Ev pirtûk ji bo hiqûqnas, lêkolînerên têkiliyên navneteweyî, dîplomat, rojnamevan, xwendekarên zanistên siyasî û hiqûqê û herwiha çalakvanên mafên mirovan, çavkaniyek belgekirî û bikaranînbar e û dikare di lêkolînên zanistî û belgekirina dozên têkildarî berpirsiyariya navneteweyî ya dewletan de were bikaranîn.
Hocet Kehyarî
Etîket:
- Belgekirin
- Sûcên Siyonî
- Trump
Your Comment