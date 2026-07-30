"Sipah: Girtina yek hesabekî bikarhêneran, tu carî nikare dengê maf û rastiyê bêdeng bike"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA – Sipaya Pasdarên Şoreşa Îslamî bi belavkirina daxuyaniyekê, diyar kir ku girtina hesabê karberê yê Têkiliyên Giştî ya Sipayê, nîşaneya tirsa “Eniya Îstikbarê” (desthilatên kolonyalîst) ji agahiyên hûr û hemahengiya di navbera gelên azadîxwaz ên herêmê de ye û tekez kir ku “girtina hesabekî, ti carî nikare dengê heqiyê bêdeng bike.”
Metna daxuyaniyê wiha ye:
"Gelê herêmê yê hêja û agahdar, Ummeta mezin a Îslamî û azadîxwazên cîhanê!
Piştî ku gelê xîretkêş û hêja yê welatên herêmê, bi taybet bira û xwişkên me yên hêja li Urdun û Kuweytê, bi hestiyariya berpirsyariya dîrokî û xîreta Îslamî, agahiyên giranbiha û hûr derbarê tevger û bingehên (baregehên) rejîma Amerîkayê de ji bo hesabê karberê yê ku ji aliyê Sipaya Pasdaran ve di sepana Telegramê de hatibû ragihandin şandin; dijminên îstikbar (zordest) nekarîn vê rewşê û vê hevgirtina navbera gelan tehemûl bikin. Yên ku her tim ji şefafiyet û agahdariya gelan ditirsin, bi girtina hesabê Têkiliyên Giştî ya Supayê, careke din nîşan dan ku ji agahiyên hûr û giranbiha yên Ummeta hêja ya Misilman û hemahengiya navbera gelên azadîxwaz ên herêmê de ketine nava tirs û xofê.
Ev kiryara neşayî û neyartî, weke tevgerên din ên bêhêvî yên wan, tê şermezarkirin û nîşaneyeke zelal a hilweşîn û bêçaretiya eniya îstikbarê ye.
Girtina hesabekî karberê, ti carî nikare dengê heqiyê û îradeya pola ya gelên herêmê bêdeng bike.
Têkiliyên Giştî ya Sipaya Pasdaran radigihîne ku dê di demek nêzîk de dergeheke nû, ewle û pêbawer ji bo pêwendiya rasterast bi gelên azadîxwaz ên cîhanê re were nasandin, da ku rêya danûstandina agahiyan û hişyarkirinê, ji berê xurtir dewam bike.
Em tekez dikin ku rêya berxwedanê û serkeftinê, bi îradeya Xwedayê mezin û hewldana Ummeta Îslamî, bêyî rawestan dê berdewam be."
…………..
Dawiya peyamê
Your Comment