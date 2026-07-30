"Ziyaretvanê Erbînê yê Huseynî:Em li ‘Rêya Huseyn’ (Erbîn) de lûtkeya(asta) aramiyê û hesta manewî ya herî bilind diceribînin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Mehdî Mehrpûyan, xwendekarê zanistên olî (telabe) û ziyaretvanê Erbînê yê ji parêzgeha Xorasana Bakur, di hevpeyvîna xwe ya bi peyamnêrê Mawkiba Herema Pîroz re, bi bîr xist ku wî gelek caran şanazî dîtibû ku beşdarî ziyareta Erbînê bibe û got: "Ez hejmara rast a seferên xwe yên Erbînê naynim bîra xwe, lê ez texmîn dikim ku ev cara dozdehemîn an sêzdehemîn e ku ez di meşa Erbînê û ziyareta Hezretê Eba Ebdullah El-Huseyn (s.x) de cih digirim."
Wî bi anîna ziman ku beşdariya di "Rêya Huseyn" (Tariq-ul-Huseyn) de nayê wesifkirin, zêde kir: "Mirov bi awayekî fıtrî li pey bedewî û kêfê ye. Bi baweriya min, lûtkeya hemû kêfên dinyayê di vê rêya ronahî de û di bin sîbera hezkirina Seyîd-ul-Şuheda (s) de dikare were ceribandin."
Ev ziyaretvanê Erbînê di berdewamiya axaftina xwe de, pesnê xizmetên mawkiba Astanê Pîroz ê Heramê Hesreta Fatime Masûme (s.x) li stûna (amûd) 1080 da û got: "Ev mawkib yek ji wan cihên ewle ye ku aramî û rehetiya ziyaretvanan bi awayekî herî baş hatiye dabînkirin û hemû pêdiviyên ziyaretvanan bi temamî li ber dest in."
Mehrpûyan da zanîn: "Di vê mowkibê de cihê bêhnvedanê, xwarin, xizmetên tenduristiyê, hemam û şûştina kincên ziyaretvanan hatiye amadekirin û xizmetkar bi dilsozî û ruhên bilind (mînak) xizmeta ziyaretvanan dikin."
Wî bi gotina ku ev çend sal e ew ji xizmetên vê mawkibê sûd werdigire, tekez kir: "Heta niha min tu kêmasiyek di proseya xizmetguzariya vê komê de nedîtiye û ez ji hemû xizmetkarên wê bi dil û can spasiyên xwe pêşkêş dikim.
---
Etîket:
Heremê Pîroz ê Hezreta Mesûme (s.x)
Your Comment