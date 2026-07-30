Aliyên veşartî yên dosyeya sotemeniya artêşa Amerîkayê li Herêma Kurdistanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî KurdPress, rapora nû ya Projeya Ragihandina Tawanên Rêxistinkirî û Gendeliyê (OCCRP) derbarê peymana peydakirina sotemeniyê ya Konsulxaneya Amerîkayê li Hewlêr de aliyên nû yên awayê xebata torên bazirganî yên girêdayî kesên di bin cezayên Amerîkayê de û kêmasiyên mekanîzmayên çavdêriyê yên hikûmeta Amerîkayê eşkere dike.
Rapor diyar dike ku Wezareta Parastinê ya Amerîkayê di sala 2022'an de peymanek bi nirxa 2.7 milyon dolar ji bo peydakirina sotemeniyê ya konsulxaneya xwe li Hewlêr bi şirketa Swîsreyî Romax International re îmze kir. Lê beşek ji bicihanîna vê peymanê hate spartin şirketa Qibrisî Tavrons, ku di wê demê de milkê bazirganê Lubnanî Ibrahim Zaouk bû.
Girîngiya vê mijarê ji ber wê ye ku tenê heşt meh piştî îmzekirina peymanê, Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê şirketa ZR Energy DMCC ya li Emîreyên Yekbûyî, ku jî milkê Zaouk bû, bi hinceta rola wê ya îdiakirî di doza gendelî û belavkirina sotemeniya qirêj li Lubnanê de cezakir. Karbidestên Wezaretê di dema ragihandina van cezan de gotin ku her çend şirket bi navê Zaouk hatibû tomarkirin, lê di pratîkê de di bin kontrola du birayên Lubnanî Raymond û Teddy Rahme de bû; du bazirganên ku bi tawanên bikaranîna bandora siyasî, gendelî û rola wan di qeyrana sotemeniyê ya Lubnanê de ketine lîsteya cezan a Amerîkayê. Zaouk qet nehat cezakirin û parêzerên wî jî îdiaya ku ew "xwediyê navê" an jî navbeynkarê birayên Rahme bûye red kirin.
Digel van cezan, belgeyên peymanên hikûmeta Amerîkayê nîşan didin ku dayînên pereyê ji peymankarê sereke re heta kêm zêde Tebaxa 2025'an domandine û di belgeyan de guhertinek di statûya Tavrons wek peymankarê binî de nayê dîtin. Ji ber vê yekê, her çend ji aliyê qanûnî ve delîlek ji bo binpêkirina rasterast a cezanên Amerîkayê tune be, lê ev pirs tê avêtin ku gelo Wezareta Parastinê ya Amerîkayê bi awayekî nerasterast pere daye şirketek ku xwediyê wê ji aliyê Wezareta Xezîneyê ve wek kesek nêzîkî tora kesên cezakirî hate nasandin yan na.
Girîngiya vê dozê tenê bi yek peymanê sînordar nabe. Konsulxaneya Amerîkayê li Hewlêr yek ji girîngtirîn navendên dîplomatîk, ewlehî û îstixbaratî yên Washingtonê li Iraq û herêmê ye û peydakirina sotemeniyê ji bo wê beşek ji binyadên lojîstîkî yên hebûna Amerîkayê li Herêma Kurdistanê ye. Ji ber vê yekê, her nezelaliya derbarê şirketên ku di zincîra peydakirina vê navendê de rol digirin, aliyên ewlehî û stratejîk jî digire.
Lêkolînên OCCRP her weha toreke têkiliyên bazirganî di navbera Zaouk, birayên Rahme û şirketa Tavrons de eşkere kir. Zaouk û her du bira berê di şirketa offshore ya Middle East Petroleum Services (MEP) li Lubnanê de hevkar bûn. Di sala 2017'an de ev şirket 55% ji hisseyên şirketa Ronin li Herêma Kurdistanê kirî; şirketa ku paşê di sala 2022'an de bêyî ku pere were dayîn di Tavrons de hate yekgirtin, tam çend meh berî ku peymana peydakirina sotemeniyê ya konsulxaneya Amerîkayê ji Romax re were dayîn.
Şirketa Ronin berê jî di dozeke din a nakok de navê wê derketibû. Ev şirket peydakerê sotemeniyê yê şirketa Kurdî Triple Arrow bû, ku di navbera salên 2016 heta 2020'an de wek peymankarê binî sotemeniya bingeha asmanî ya Amerîkayê li Balafirgeha Hewlêr peyda dikir. Li gorî yek ji karbidestên hikûmeta Amerîkayê ku bi OCCRP re axivî, çavkaniya vê sotemeniyê Îran bû. Piştî vê bûyerê, Hêza Asmanî ya Amerîkayê di sala 2020'an de bi weşandina bîranînekê şirketa Triple Arrow û xebatkarên wê ji gihîştina bingehên leşkerî yên Amerîkayê qedexe kir û got ku wan "metirsiyeke nayê qebûlkirin ji bo berjewendî, erk û tesîsên Amerîkayê" çêkirine.
Di heman dozê de navê Mihemed Beradostî, endamê niha yê Parlamentoya Herêma Kurdistanê, jî tê gotin. Li gorî belgeyên darayî, ew mehek piştî ku Triple Arrow ket lîsteya reş a Amerîkayê, 9 milyon dolar wek deyn da Tavrons da ku amadekariyên kirîna beşek ji hisseyên wê were kirin. Lêbelê ev bazirganiya qet temam nebû û Beradostî di dawiyê de nebû xwediyê hisseyên Tavrons.
Belgeyên darayî her weha nîşan didin ku şirketa cezakirî ZR Energy DMCC ji aliyê Tavrons ve wek "şirketa girêdayî" hatiye binavkirin û dehan milyon dolar deynên bê faîde ji wê re hatiye dayîn. Li gorî pisporan, ev yek nîşana têkiliyên darayî û rêveberî yên pir nêzîk di navbera her du şirketan de ye.
Aliyekî din ê vê dozê bi kesê berpirsê têkiliya di navbera Romax, Tavrons û Ajansa Lojîstîka Parastinê ya Amerîkayê de girêdayî ye. Belgeyên peymanê nîşan didin ku Georges al-Saneh, rêvebirê berê yê Wezareta Enerjiyê ya Lubnanê, ji bo rêvebirina van têkiliyan hate hilbijartin. Ew du sal berî peymana Hewlêr di heman doza gendeliya sotemeniyê ya Lubnanê de, ku bû sedema cezakirina birayên Rahme û ZR Energy, ji aliyê dadweriya Lubnanê ve hatibû lêgerîn. Di heman îdianameyê de navê Ibrahim Zaouk, şirketa ZR Energy û Teddy Rahme jî bi îdiaya beşdarbûna di peydakirina sotemeniya qirêj de hatibû qeyd kirin. Lê parêzerên wan hemû van tawanan red kirin û gotin ku doza dadwerî li Lubnanê hîn encam negirtiye û hin ji tawanan jî hatine rakirin.
Pisporên şerê li dijî gendeliyê û şopandina darayiya neqanûnî, ku OCCRP bi wan re axivî, vê dozê wek nimûneyek ji yek ji kêşeyên kevnar ên hikûmeta Amerîkayê di çavdêriya peymankarên binî de dinirxînin. Li gorî wan, her çend peymankarê sereke mecbûr e qanûn û cezakirinên Amerîkayê biparêze, lê nasandina xwediyên rastîn ên şirketên navbeynkar, taybetî dema ku toreke şirketên tomarkirî li welatên wek Qibris, Emîreyên Yekbûyî, Swîsre, Lubnan û Herêma Kurdistanê tê bikaranîn, pir dijwar e.
…………….
Dawiya Peyam/
Etîket:
sotemenî
Herêma Kurdistanê
kurd
Amerîka
ceza / abloqe
Hewlêr
Your Comment