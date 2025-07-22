Ma jiyana berzaxî giştî ye û hemû miriyan tê digire, an jî tenê ji bo komekê kesan e?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Berzax cîhek e navbera dinyayê û Roja Qiyametê; bi pîvazên Qur’anê (1) û rêwîtiyan (2), ew gava navîn e ku mirov piştî mirinê, di vê cihanê de jiyana xwe bidomîne. (3) Ji vê hêla, berzax wek karwansera yekê ye, wek gava rawestînê li rêya xwediyê herdemî ye. Heta Roja Qiyametê hate danîn û "sur" tê hilanîn, hemû kes di berzaxê de bimînin. Lê ma hemû miriyan di berzaxê de ne, an tenê hinekê?
Xulasa 1: Giştî bûnê Berzaxê
Li gorî ayetan ku têkilî berzaxê û jiyana piştî mirinê hene, wisa xuya dike ku berzax giştî ye, wate hemû mirovan piştî mirinê di vê cihanê de tên veguhastin.
Wek ku di sûretê Mu'minûn, ayet 99-100 de tê gotin:
"...û piştî wan berzaxeke heye heta roja ku tê xwastin."
Îmam Xomeynî(ra) jî vê fêm dike ku:
"Berzax ji bo hemûyan e û hemû kes dijî bi wujudê berzaxî. Ew jî qada wujudan e û heqîqeten ser hemûyê tê girtin." (4)
Mullasadra (Sadrê Dîn Şîrazî) jî berzaxê "qiyameta biçûk" navnîş kir (5) û wî jî wisa dibêje ku berzax cîhek giştî ye. Li gorî wî, 3 cihan hene:
- Cîhana madî (dunya)
- Cîhana misal (berzax)
- Cîhana aqil (axiret)
Piştî mirinê, ji ber ku rûh na mirê, na di dinyayê dimîne, na jî qediya axiretê tê dike, ew di cîhek navîn de diqewime — ku ew jî berzax e. (6)
Xulasa 2: Rewşa Mirovan di Berzaxê de
Rûhên ku di berzaxê de ne, di sê beşan de tên parastin:
- Mû’minên xalis:
Jiyana wan di berzaxê de bi xweşiyê derbas dike.
- Wek ku di Qur’anê de tê gotin, şehîdan zindin in û di dergaha xwedê de tên rizgarkirin. (8)
- Wan bi pêxemberan, rastgo û salihan re têkiliyên nêzîk hene. (9)
- Wek Hêbîbê Necar ku xwest ku qewmê xwe li rewşa wî bizanin. (10)
- Kafiran xalis:
- Wek Firavûn û lêşkerê wî ku Qur’an dibêje: “roj û şev têne nîşandan bi agirê, û Roja Qiyametê dibêjin: Firavûnîyan bi azabê zordirêj hilgirin!” (11)
- Kesên navîn (mutewessîtîn û muste’zifîn):
- Wek ku Ayetollah Makarim Şirazî dibêje, ev kes di halêkî bêagahiyê de ne.
- Di sûretê Taha de tê gotin ku ew qeseyan dizanin ku çend roj li berzaxê mayîn. (13)
Wan rêwşî hebû ku wisa bû: ne azabê domdar hebû, ne jî xweşiyê, û jî di gorrê pêvajoya berzaxê de hatibûn bihêst.
Encam:
Berzax cîhek e navbera dinyayê û Qiyametê. Hemû rûhên mirov piştî mirinê di vê cihanê de tên girtin. Ev cihan giştî ye û kesek ji berzax dernakeve.
Lê rewşa mirovan li wir cûda ye:
- Mû’min bi xweşî,
- Kafir bi azab,
- Navdar û muste’zifîn jî di halê bêxewî de mayîn, heta Roja Qiyametê.
